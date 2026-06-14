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Xuất bản ngày 14/06/2026 09:14 AM
Xuất bản ngày 14/06/2026 09:14 AM

Ronaldo cởi trần dạo biển trước World Cup, khoe cơ bụng 6 múi tuổi 41

Khánh Ly
Khánh Ly
(VTC News) -

Siêu sao 41 tuổi gây chú ý khi khoe thể lực ấn tượng trong buổi tập đầu tiên sau khi cùng tuyển Bồ Đào Nha đã đến Mỹ dự World Cup 2026.

Ngày 13/6, Cristiano Ronaldo cùng đội tuyển Bồ Đào Nha đã đặt chân đến Mỹ để chuẩn bị cho chiến dịch World Cup 2026. Trong ngày đầu tiên, Ronaldo tham gia buổi vận động nhẹ cùng các đồng đội tại bãi biển cạnh khu nghỉ dưỡng Four Seasons, khách sạn sang trọng nơi đội tuyển quốc gia đang lưu trú trong giai đoạn đầu tiên của giải đấu. Đội trưởng tuyển Bồ Đào Nha đi bộ trên bãi biển và thực hiện một số bài thể lực dưới nước.

Đoàn quân của HLV Roberto Martinez sẽ đóng quân tại Palm Beach Gardens, bang Florida trong giai đoạn vòng bảng. Ngay khi xuất hiện tại sân bay, Ronaldo và các đồng đội thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông và người hâm mộ.

Ronaldo đăng ảnh trong buổi tập đầu tiên lên mạng xã hội. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Ronaldo đăng ảnh trong buổi tập đầu tiên lên mạng xã hội. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Đội tuyển Bồ Đào Nha xuất hiện với trang phục đồng bộ gồm áo khoác và quần màu xám xanh. Ronaldo thu hút sự chú ý với cặp kính thời trang, tạo nên phong cách quen thuộc của chủ nhân 5 Quả bóng vàng.

World Cup 2026 mang ý nghĩa đặc biệt với Ronaldo. Sau khi cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro 2016 và UEFA Nations League, chiếc cúp vàng thế giới là danh hiệu lớn duy nhất còn thiếu trong bộ sưu tập của chân sút huyền thoại này.

Ngày 13/6, Ronaldo cùng các đồng đội đã có mặt tại Mỹ. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Ngày 13/6, Ronaldo cùng các đồng đội đã có mặt tại Mỹ. (Ảnh: @cristiano/Instagram)

Ronaldo từng khẳng định việc vô địch World Cup không phải nỗi ám ảnh với bản thân. Dù vậy, giới chuyên môn cho rằng đây vẫn là mục tiêu mà anh khao khát chinh phục nhất trước khi khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Bồ Đào Nha được đánh giá là một trong những ứng viên đáng gờm cho chức vô địch World Cup 2026. Hành trình của thầy trò HLV Roberto Martinez sẽ bắt đầu bằng trận gặp CHDC Congo tại Houston vào ngày 18/6. Sau đó, họ tiếp tục đối đầu Uzbekistan cũng tại Houston trước khi khép lại vòng bảng bằng cuộc chạm trán Colombia ở Miami.

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