Tạm giữ người phụ nữ ném dao vào máy xúc tại công trường sân golf ở Tuyên Quang

(VTC News) -

Thông tin từ Công an tỉnh Tuyên Quang, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Lan (54 tuổi, trú phường Mỹ Lâm) để điều tra về hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.

Nguyễn Thị Lan (ở giữa) tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Theo cơ quan công an, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 13/6 tại công trường thi công dự án Sân golf Mỹ Lâm thuộc tổ dân phố 1, phường Mỹ Lâm.

Thời điểm trên, Nguyễn Thị Lan đi vào khu vực đang triển khai san ủi mặt bằng và có hành vi ngăn cản hoạt động thi công của công nhân.

Dù đã được lực lượng bảo vệ của đơn vị thi công yêu cầu rời khỏi khu vực để bảo đảm an toàn và không ảnh hưởng đến quá trình thi công, nhưng bà Lan không chấp hành.

Quá trình làm việc tại hiện trường, người phụ nữ này được xác định đã sử dụng một con dao tông bằng kim loại ném về phía chiếc máy xúc đang hoạt động tại công trường. Cú ném làm vỡ kính chắn gió của máy xúc nhãn hiệu XCMG, số loại XE225GHD.

Chiếc máy xúc bị hư hỏng là tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thi công Hạ tầng Vinalpha (Vinalpha JSC), đơn vị đang thực hiện thi công dự án sân golf tại khu vực trên.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ liên quan để làm rõ vụ việc.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc và xử lý nghiêm.