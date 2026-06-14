Tin thế giới nổi bật trong ngày 14/6

(VTC News) -

Trong bản tin thế giới mới nhất hôm nay 14/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào việc Mỹ và Iran tiến gần thỏa thuận chấm dứt xung đột và mở lại eo biển Hormuz; Triều Tiên phản đối việc Mỹ bán tên lửa cho Hàn Quốc; Ukraine tuyên bố tập kích tổ hợp nhiên liệu lớn tại miền Nam nước Nga; Mỹ yêu cầu hạn chế tiếp cận một số mô hình AI tiên tiến và Cuba công bố loạt biện pháp cải cách kinh tế.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận với Iran có thể ký ngày 14/6

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ và Iran có thể ký một thỏa thuận ngay trong ngày 14/6, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực chấm dứt xung đột và khôi phục hoạt động qua eo biển Hormuz.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra sau khi ông Trump quyết định hủy kế hoạch tiến hành các đợt tấn công quân sự mới nhằm vào Iran, cho rằng các cuộc đàm phán đã đạt được đột phá đáng kể.

Trước đó, sau lệnh ngừng bắn kéo dài hai tuần, Mỹ và Iran bắt đầu các vòng đàm phán nhưng chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng. Nhà Trắng hiện cho biết vẫn duy trì sức ép cho tới khi tiến trình đàm phán hoàn tất.

Thủ tướng Anh Keir Starmer trong cuộc điện đàm với ông Trump đã hoan nghênh các tiến triển mới, đồng thời nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần bảo đảm hòa bình lâu dài và bền vững.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết khả năng hoàn tất biên bản ghi nhớ trong vài ngày tới là khá cao, song nhấn mạnh đây chưa phải thỏa thuận cuối cùng. Các nội dung liên quan đến chương trình hạt nhân sẽ tiếp tục được thảo luận trong khoảng 60 ngày tới.

Triều Tiên phản đối Mỹ bán tên lửa cho Hàn Quốc

Triều Tiên chỉ trích quyết định của Mỹ phê duyệt gói bán tên lửa không đối không tiên tiến cho Hàn Quốc, cho rằng đây là hành động làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên.

Các binh sĩ Mỹ tham gia cuộc tập trận vượt sông với Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo KCNA, quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Washington và Seoul đang gia tăng hợp tác quân sự và đẩy khu vực tới nguy cơ đối đầu. Động thái này diễn ra sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ phê duyệt gói bán gần 300 triệu USD gồm tên lửa AIM-120C-8 cùng thiết bị liên quan cho Hàn Quốc.

Triều Tiên cho rằng việc mở rộng xuất khẩu vũ khí của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang làm gia tăng bất ổn và khẳng định sẽ tiếp tục tăng cường năng lực răn đe để duy trì cân bằng quân sự.

Ukraine tuyên bố đánh trúng tổ hợp nhiên liệu lớn nhất miền Nam nước Nga

Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho biết phối hợp cùng các lực lượng đặc biệt tiến hành cuộc tập kích bằng máy bay không người lái nhằm vào tổ hợp dầu khí Tamanneftegaz tại vùng Krasnodar của Nga.

Dấu hiệu cháy tại nhà ga khí dầu mỏ hóa lỏng Tamanneftegaz ở vùng Krasnodar Krai của Nga được kênh Telegram Exilenova+ ghi nhận. (Ảnh: Exilenova+/Telegram)

Theo phía Ukraine, cuộc tấn công đánh trúng nhiều bồn chứa nhiên liệu và cơ sở bốc dỡ dầu tại cảng, gây cháy lớn tại khu vực kho bãi. Giới chức vùng Krasnodar xác nhận xảy ra hỏa hoạn tại cảng biển thuộc huyện Temryuk khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương. Tuy nhiên hiện chưa có nguồn tin độc lập xác minh mức độ thiệt hại thực tế.

Tamanneftegaz được xem là một trong những trung tâm trung chuyển khí dầu mỏ hóa lỏng lớn của Nga, có vai trò quan trọng trong hệ thống xuất khẩu năng lượng qua Biển Đen.

Mỹ yêu cầu hạn chế truy cập một số mô hình AI tiên tiến

Công ty trí tuệ nhân tạo Anthropic cho biết đã nhận được chỉ thị từ Chính phủ Mỹ yêu cầu tạm dừng quyền truy cập của công dân nước ngoài đối với các mô hình AI Fable 5 và Mythos 5.

Theo Anthropic, biện pháp này được đưa ra với lý do liên quan đến an ninh quốc gia và không chỉ áp dụng với người nước ngoài ở ngoài lãnh thổ Mỹ mà còn ảnh hưởng tới người đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Công ty cho biết các mô hình trên có khả năng phát hiện lỗ hổng phần mềm và hỗ trợ xử lý các vấn đề an ninh mạng phức tạp. Anthropic cho rằng các công nghệ tương tự hiện cũng tồn tại trên thị trường và tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để làm rõ phạm vi áp dụng của quy định mới.

Cuba công bố các biện pháp cải cách kinh tế

Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canel công bố loạt biện pháp nhằm thúc đẩy khu vực tư nhân và củng cố nền kinh tế trong bối cảnh nước này tiếp tục đối mặt với sức ép từ lệnh phong tỏa của Mỹ.

Ông Miguel Diaz-Canel. (Ảnh: Reuters)

Theo kế hoạch mới, Cuba sẽ mở rộng thêm nhiều lĩnh vực cho khu vực tư nhân tham gia, đơn giản hóa thủ tục phê duyệt dự án và xem xét giảm vai trò trung gian của doanh nghiệp nhà nước trong hoạt động xuất nhập khẩu.

Chính phủ Cuba cũng đặt mục tiêu trao quyền tự chủ lớn hơn cho doanh nghiệp nhà nước, đồng thời cải tổ bộ máy hành chính và tinh giản khu vực công.

Nhà lãnh đạo Cuba khẳng định các biện pháp cải cách nhằm giúp nền kinh tế thích ứng với bối cảnh hiện tại và giảm tác động từ các biện pháp gây sức ép bên ngoài.