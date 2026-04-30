Giá vàng lao dốc, nhiều nhà đầu tư lỗ nặng

Khi giá vàng liên tục tăng mạnh và có thời điểm vượt mốc 190 triệu đồng/lượng, anh Trần Minh Hải (Hà Nội) bắt đầu bị cuốn vào tâm lý “lướt sóng” với kỳ vọng kiếm lời nhanh như giai đoạn trước đây.

Có 1 tỷ đồng vốn nhàn rỗi, anh quyết định mua hơn 5 lượng vàng khi giá ở ngưỡng 189,5 triệu đồng/lượng. Thấy giá tiếp tục giảm, anh cho rằng đây là cơ hội “bắt đáy” nên anh vay người thân thêm gần 400 triệu đồng để mua thêm 2 lượng vàng ở mức 180 triệu đồng, rồi tiếp tục mua thêm 1 lượng nữa khi giá xuống 175 triệu đồng.

Tổng cộng, anh đã chi 1,5 tỷ đồng để sở hữu 8 lượng vàng. Tuy nhiên, diễn biến thị trường không như kỳ vọng. Giá vàng không những không hồi phục mà tiếp tục giảm sâu xuống 166 triệu đồng/lượng. Áp lực tài chính do người thân đòi tiền khiến anh Hải buộc phải cắt lỗ 3 lượng ở mức 165 triệu đồng, chấp nhận khoản lỗ khoảng 60 triệu đồng.

Nhiều người mua đu đỉnh hiện đang lỗ nặng. (Ảnh: Minh Đức).

Hiện tại, với 5 lượng vàng còn lại, nếu bán ra ở mức giá hiện tại là khoảng 163 triệu đồng/lượng, anh chỉ thu về 815 triệu đồng, tương đương khoản lỗ tạm tính gần 110 triệu đồng.

Tính tổng cả phần đã bán và phần còn lại, nếu quyết định thoát hàng lúc này, anh Hải sẽ chịu khoản lỗ khoảng 170 triệu đồng.

"Tôi không ngờ giá vàng lại giảm liên tục suốt 3 tháng qua khiến tôi không thể thoát hàng. Nếu không vay nợ, tôi chưa phải bán thì vẫn cố chờ giá đi lên, nhưng áp lực nợ nần khiến tôi đành chấp nhận cắt lỗ", anh Hải chia sẻ.

Anh Hải cũng chia sẻ, thời điểm này, nắm giữ vàng rất hoang mang vì nếu tiếp tục giữ lại, tâm lý luôn bất an vì lo ngại giá còn có thể giảm thêm. Anh đang rối bời, không biết phải đưa ra quyết định như thế nào trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động như hiện tại.

Giống như anh Hải, chị Nguyễn Mỹ Linh (quê Hải Phòng) cũng cho hay, chị mua vàng đúng thời điểm giá đỉnh là 190 triệu đồng/lượng, vì vậy hiện tại chị Linh đã lỗ nặng.

Chị cho biết, mấy năm gần đây giá vàng liên tục tăng, tình hình thế giới lại bất ổn, nên đầu năm 2026 chị đã quyết định mua 10 lượng vàng với giá 190 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, từ sau khi chị mua giá vàng lại liên tục giảm khiến chị như "ngồi trên đống lửa".

"Giá vàng liên tục giảm khiến tối cảm thấy rất bất an. Không phải vì thua lỗ, mà vì tiền “nằm im”, không sinh lời, trong khi bạn bè chị liên tục khoe về các khoản lãi từ chứng khoán, bất động sản", chị Linh nói.

Chị Linh đang phân vân nên bán hay tiếp tục giữ vàng. Nếu bán ở thời điểm này, khoản lời thu hẹp đáng kể; nhưng giữ thì không yên tâm. Quan điểm tích sản dài hạn đang tạo ra áp lực tâm lý cho chị.

Hiện giá vàng chỉ còn quanh mức 163 triệu đồng/lượng (chiều mua vào), những chỉ vàng chị từng mua ở vùng giá 190 triệu đồng/lượng trước đó đang rơi vào trạng thái thua lỗ nặng. Dù chưa bán ra, khoản chênh lệch này vẫn hiện hữu như một “khoản lỗ tạm thời” trong suy nghĩ, khiến chị càng băn khoăn về quyết định ban đầu.

Nhà đầu tư có nên cắt lỗ?

Giá vàng liên tục giảm.

Anh Nguyễn Quang Huy - một nhà đầu tư vàng lâu năm tại Hà Nội chia sẻ, nhiều nhà đầu tư mua vàng đu đỉnh theo cảm xúc đến thời điểm hiện tại đều đã lỗ nặng.

Theo anh Huy, biến động của vàng chịu tác động mạnh từ các yếu tố vĩ mô như chính sách lãi suất, sức mạnh đồng USD hay tâm lý thị trường toàn cầu, khiến giá có thể đảo chiều nhanh và khó dự đoán.

Về bài toán hiện tại, quyết định cắt lỗ hay tiếp tục nắm giữ theo anh Huy cần dựa trên mục tiêu đầu tư ban đầu. Nếu xác định “lướt sóng” ngắn hạn, việc chấp nhận cắt lỗ sớm là cần thiết để bảo toàn vốn, tránh rơi vào vòng xoáy thua lỗ lớn hơn.

Ngược lại, nếu có khả năng nắm giữ dài hạn và không sử dụng vốn vay, nhà đầu tư có thể cân nhắc giữ lại, bởi vàng vẫn là tài sản trú ẩn có thể phục hồi theo chu kỳ dài hạn. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, yếu tố quan trọng nhất vẫn là kỷ luật đầu tư.

"Mỗi quyết định xuống tiền cần đi kèm mức chốt lời và cắt lỗ rõ ràng ngay từ đầu, thay vì phản ứng theo biến động giá. Đồng thời, nhà đầu tư nên hạn chế dồn toàn bộ vốn vào một kênh duy nhất và tránh tâm lý “gỡ gạc” khi thị trường đi ngược kỳ vọng. Việc quản trị rủi ro quan trọng hơn nhiều so với việc cố tìm kiếm lợi nhuận trong ngắn hạn", anh Huy nhấn mạnh.

PGS.TS Nguyễn Hữu Huân - Phó Chủ tịch Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế TP.HCM cũng cho rằng, hiện giá vàng đang giảm mạnh, nhưng trong thời gian tới, diễn biến thị trường vẫn còn nhiều ẩn số địa chính trị khó lường. Theo đó, dự báo xu hướng chung của giá vàng là sẽ tiếp tục tăng do những bất ổn, nhưng mức tăng duy trì ở biên độ vừa phải chứ không bùng nổ quá mạnh mẽ như trước đó.

Chính vì vậy, ông Huân cho rằng, chiến lược hợp lý cho các nhà đầu tư là cần phân định rất rõ ràng giữa việc đầu cơ và nắm giữ. Ở thời điểm này, việc "lướt sóng" ngắn hạn là vô cùng rủi ro và hoàn toàn không được khuyến khích. Giá vàng đang tiềm ẩn nguy cơ biến động và rung lắc rất lớn, chỉ cần một nhịp sụt giảm mạnh cũng đủ để gây ra tâm lý hoảng loạn, dẫn đến tình trạng bán tháo và cắt lỗ nặng nề đối với những người thiếu kiến thức, phương pháp và tính kỷ luật.

Ngược lại, đối với chiến lược tích trữ dài hạn, việc nắm giữ vàng lại được đánh giá là quyết định an toàn và khả quan. Đặc biệt trong giai đoạn kinh tế thế giới hiện nay, sự bất ổn về mặt chính sách là rất cao và khó để lường trước được những sự kiện vĩ mô sắp diễn ra. Chính vì tính bất định như vậy, vàng vẫn luôn phát huy tốt nhất vai trò cốt lõi của mình là một kênh trú ẩn an toàn để bảo vệ tài sản.

Nhà đầu tư cũng cần phân biệt rõ giữa vàng như một tài sản phòng vệ dài hạn và vàng như một công cụ đầu cơ ngắn hạn. Nếu mục tiêu là phòng ngừa rủi ro vĩ mô hoặc đa dạng hóa tài sản, việc nắm giữ một tỷ trọng vàng nhất định vẫn hợp lý trong bối cảnh thế giới nhiều bất định.

Nhưng nếu tham gia với kỳ vọng "lướt sóng" theo tin chiến sự thì mức độ rủi ro hiện nay rất cao vì giá vàng có thể biến động mạnh chỉ trong vài phiên khi thông tin địa chính trị thay đổi.

Chỉ trong vòng 3 tháng, giá vàng đã liên tục giảm mạnh. Cụ thể, vào ngày 29/1 giá vàng đã lập kỷ lục khi đứng ở ngưỡng 190,3 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, đến chiều 29/4, giá vàng còn 166 triệu đồng/lượng, giảm 24,3 triệu đồng/lượng. Trong 1 tuần gần đây, giá vàng liên tục lao dốc khi giảm từ 169,2 (23/4) xuống 166 triệu đồng/lượng (29/4), giảm 3,2 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 tuần.