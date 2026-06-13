Vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 13/6/2026 bao nhiêu một chỉ?

(VTC News) -

Vàng nữ trang 9999 là loại trang sức được chế tác từ vàng có hàm lượng nguyên chất khoảng 99,99%, trong khi tỷ lệ hợp kim và tạp chất chỉ chiếm khoảng 0,01%.

Điểm nổi bật của vàng nữ trang 9999 là màu vàng óng ánh đặc trưng, bề mặt sáng đẹp và khả năng giữ màu tốt theo thời gian nếu được bảo quản đúng cách.

Giá vàng nữ trang 9999 Doji hôm nay 13/6/2026

Cập nhật lúc 12h15 ngày 13/6/2026, vàng nữ trang 9999 tại Doji được niêm yết ở mức 14.250.000 - 14.650.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra), tăng 750.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nữ trang 99 tại Doji có giá 14.130.000 - 14.580.000 đồng/chỉ (mua vào - bán ra).

Vàng nữ trang 9999. (Ảnh minh họa)

Bảng giá vàng nữ trang 9999 hôm nay 13/6/2026

Dưới đây là bảng giá vàng nữ trang 9999 tại một số thương hiệu trong nước, cập nhật lúc 12h30 ngày 13/6/2026:

Thương hiệu Loại vàng Giá mua vào Giá bán ra Đơn vị Doji Nữ trang 9999 14.250.000 14.650.000 đồng/chỉ SJC Nữ trang 99,99% 141.900.000 145.400.000 đồng/chỉ Phú Quý Vàng trang sức 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ Bảo Tín Minh Châu Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9 14.200.000 14.600.000 đồng/chỉ PNJ Vàng nữ trang 999.9 14.050.000 14.550.000 đồng/chỉ

Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng nữ trang 9999 tại Doji và các thương hiệu có thể thay đổi trong ngày.

Mua vàng nữ trang 9999 cần lưu ý gì?

Khi mua vàng nữ trang 9999, người tiêu dùng nên lựa chọn các thương hiệu hoặc cửa hàng uy tín, có niêm yết giá công khai và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ để thuận tiện cho việc bảo hành hoặc giao dịch sau này.

Bên cạnh đó, cần kiểm tra thông tin về hàm lượng vàng, trọng lượng và phí chế tác, bởi đây là khoản chi phí có thể ảnh hưởng đáng kể đến giá bán cũng như giá thu mua lại.

Người mua cũng nên theo dõi biến động của thị trường vàng để lựa chọn thời điểm giao dịch phù hợp, tránh mua khi giá đang tăng quá mạnh.

Nếu mục đích là tích lũy tài sản, cần lưu ý rằng vàng nữ trang thường có chênh lệch giữa giá mua và giá bán do bao gồm chi phí gia công. Ngoài ra, việc bảo quản sản phẩm cẩn thận, tránh va đập hoặc thất lạc giấy tờ mua bán sẽ giúp duy trì giá trị của vàng và thuận lợi hơn khi có nhu cầu chuyển nhượng trong tương lai.