Giá vàng hôm nay 28/4: Hồi phục nhẹ nhưng vẫn ở mức thấp

Giá vàng thế giới đứng ở mức thấp do chịu áp lực từ đồng USD mạnh lên và lo ngại lãi suất duy trì ở mức cao.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư hiện nay là tình hình địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các diễn biến mới liên quan đến xung đột Mỹ - Iran. Theo các nguồn tin, Iran đã thông qua Pakistan gửi đề xuất tới Mỹ nhằm mở lại eo biển Hormuz và hướng tới chấm dứt xung đột. Đề xuất này bao gồm việc kéo dài lệnh ngừng bắn để tạo điều kiện đàm phán giải pháp lâu dài, trong khi các cuộc thương lượng về hạt nhân sẽ được trì hoãn cho đến khi Mỹ dỡ bỏ phong tỏa hàng hải tại eo biển chiến lược này.

Tuy nhiên, phía Mỹ chưa phát đi tín hiệu rõ ràng về việc có chấp nhận xem xét đề xuất hay không. Nhà Trắng cho biết bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải đặt lợi ích của người dân Mỹ lên hàng đầu. Trong bối cảnh đó, căng thẳng tại khu vực vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi hoạt động hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục bị gián đoạn do các biện pháp phong tỏa.

Giá vàng hôm nay đứng ở mức thấp. (Ảnh: Minh Đức).

Trên thị trường tiền tệ, giới đầu tư đang theo dõi sát lộ trình lãi suất của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Hiện họ không kỳ vọng việc ông Kenvin Warsh, ứng cử viên do Tổng thống Trump giới thiệu, sẽ thực hiện các đợt cắt giảm lãi suất mạnh tay theo đúng mong muốn của ông chủ Nhà Trắng.

Trong bối cảnh bất định kéo dài, vàng đang dần mất đi vai trò là tài sản trú ẩn an toàn truyền thống. Do đó, rất ít nhà đầu tư có ý định mua vào khi giá vàng vẫn đang ở dưới ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 28/4, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 166,3 triệu đồng/lượng (mua) - 168,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi so với phiên giao dịch trước.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được Doji niêm yết ở mức 165,8 triệu đồng/lượng (mua) - 168,8 triệu đồng/lượng (bán), không đổi.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 4.688 USD/ounce, tăng 8 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy có quan điểm trái chiều và không chắc chắn về hướng đi ngắn hạn của vàng sau một tuần kim loại quý suy yếu.

Trong 16 nhà phân tích đã tham gia cuộc khảo sát thì 5 chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ tăng trong tuần này, trong khi 5 người khác dự báo giá sẽ giảm. 6 nhà phân tích còn lại dự báo giá sẽ tiếp tục điều chỉnh trong tuần.