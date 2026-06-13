Nguồn cung tăng, sức mua giảm, giá trái cây ở TP.HCM lao dốc

(VTC News) -

Giá nhiều loại trái cây tại các chợ truyền thống TP.HCM đang giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái khi nguồn cung dồi dào.

Hàng nhiều nhưng ít người mua

Tại nhiều chợ truyền thống trên địa bàn TP.HCM như Tân Định, Bà Chiểu, Thị Nghè… hay các điểm bán lẻ ven đường, trái cây mùa hè đang được bày bán phong phú với mức giá thấp hơn so với những năm trước.

Nhiều tiểu thương cho biết sức mua trái cây năm nay ảm đạm hơn năm trước dù giá bán giảm.

Anh Trần Văn Hoan, tiểu thương kinh doanh trái cây tại phường Bình Trưng, TP.HCM, cho biết giá nhiều mặt hàng đang ở mức thấp do nguồn hàng về nhiều trong khi sức tiêu thụ yếu.

Theo anh Hoan, chôm chôm Thái hiện được bán với giá khoảng 35.000 đồng/kg, thấp hơn mức 40.000-45.000 đồng/kg của cùng kỳ năm ngoái.

Tương tự, măng cụt khoảng 60.000 đồng/kg, giảm mạnh so với mức 80.000 đồng/kg năm ngoái. Riêng măng cụt Lái Thiêu đầu mùa vẫn có giá cao hơn, khoảng 100.000 đồng/kg do nguồn cung chưa nhiều.

"Giá trái cây năm nay giảm vì nhiều nguyên nhân. Trước hết là thị trường tiêu thụ chậm, lượng hàng xuất ra Bắc cũng không được như mọi năm. Bên cạnh đó, nhiều loại đang hoặc sắp bước vào chính vụ nên nguồn cung tăng mạnh, khiến các tiểu thương phải cạnh tranh về giá", anh Hoan nói.

Trái cây các loại được bày bán dọc nhiều tuyến đường tại TP.HCM với giá thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Không chỉ chôm chôm hay măng cụt, nhiều loại trái cây khác cũng ghi nhận mức giảm đáng kể. Tại chợ Tân Định, xoài cát chu Cao Lãnh hiện có giá khoảng 30.000 đồng/kg, quýt từ 25.000-30.000 đồng/kg, hồng xiêm khoảng 25.000 đồng/kg, bơ dao động 30.000-40.000 đồng/kg tùy loại.

Các loại trái cây đặc sản miền Bắc cũng đang được bán với giá khá "mềm". Mận hậu hiện khoảng 25.000-40.000 đồng/kg, trong khi vải thiều dao động từ 60.000-70.000 đồng/kg.

Theo ghi nhận của các tiểu thương, điều đáng lo ngại là giá giảm sâu nhưng sức mua không tăng như kỳ vọng.

Anh Hoan cho biết những năm trước, mỗi ngày anh có thể bán từ 150-200kg chôm chôm. Tuy nhiên năm nay lượng tiêu thụ giảm đáng kể, bình quân chỉ còn khoảng 50-70kg/ngày, những ngày bán tốt nhất cũng chỉ đạt khoảng 100kg.

"Sức mua năm nay giảm rất nhiều. Người dân thắt chặt chi tiêu nên dù giá trái cây giảm, lượng khách vẫn không tăng. Để kích cầu, chúng tôi buộc phải giảm giá nhưng hiệu quả không như mong muốn", anh Hoan chia sẻ.

Bơ 034 hiện chỉ còn khoảng 20.000 - 30.000 đồng/kg nhưng lượng khách mua vẫn khá thưa thớt.

Cùng chung tình trạng, bà Lê Thị Hoài, một tiểu thương bán trái cây tại chợ Đo Đạc (phường An Khánh, TP.HCM), cho biết bơ 034 đang rơi vào tình trạng giá thấp nhưng khó tiêu thụ.

Đầu vụ, bơ 034 còn bán được hơn 50.000 đồng/kg, hiện nay chỉ còn khoảng 30.000 đồng/kg. Những năm trước, loại bơ này có thời điểm lên tới 60.000-70.000 đồng/kg.

Theo bà, nguyên nhân chủ yếu là diện tích trồng bơ ngày càng mở rộng khiến sản lượng tăng lên đáng kể. Trong khi đó, nhu cầu tiêu dùng không tăng tương ứng.

"Nhiều người nghĩ giá giảm thì khách sẽ mua nhiều hơn, nhưng thực tế năm nay không phải vậy. Dù giá thấp hơn nhưng lượng hàng tôi bán ra vẫn giảm khoảng 30% so với năm ngoái", bà Hoài cho hay.

Nguồn cung tăng mạnh trong khi thị trường tiêu thụ chậm khiến giá nhiều loại trái cây tiếp tục ở mức thấp.

Áp lực tiêu thụ lớn

Không chỉ các chợ truyền thống, lượng hàng đổ về các chợ đầu mối cũng đang ở mức cao.

Ông Nguyễn Bình Phương, Giám đốc Bộ phận Kinh doanh Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ Nông sản Thủ Đức, cho biết mỗi ngày chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức tiếp nhận khoảng 2.300 tấn hàng hóa, trong đó riêng trái cây chiếm khoảng 600 tấn.

Tại chợ đầu mối, nhiều mặt hàng đang có giá khá thấp. Bưởi da xanh khoảng 25.000 đồng/kg, sầu riêng Ri6 khoảng 35.000 đồng/kg, thanh long 18.000 đồng/kg, dưa hấu 12.000 đồng/kg và cam sành khoảng 12.000 đồng/kg.

Nguồn cung lớn khiến giá bán tại chợ đầu mối giảm, kéo theo mặt bằng giá bán lẻ tại các chợ truyền thống cũng đi xuống.

Dưa hấu được bày bán dọc đường với giá 12.000 đồng/kg.

Lý giải nguyên nhân giá trái cây giảm trên diện rộng, ông Đặng Phúc Nguyên, Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam (VinaFruit), cho biết từ đầu năm đến nay thời tiết tại các vùng trồng trọng điểm ở miền Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ và Tây Nguyên khá thuận lợi.

Bên cạnh đó, việc kiểm soát tốt tình trạng xâm nhập mặn đã giúp năng suất nhiều loại cây ăn trái tăng cao.

"Các loại trái cây như cam sành, dưa hấu, thanh long, xoài... đồng loạt bước vào vụ thu hoạch rộ, khiến nguồn cung trên thị trường tăng mạnh và kéo giá xuống", ông Nguyên nhận định.

Theo ông, ngoài yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất khẩu cũng đang đối mặt với nhiều thách thức khi các thị trường nhập khẩu ngày càng siết chặt các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Nhiều loại trái cây đặc sản như mận hậu, vải thiều được bán với mức giá mềm hơn những năm trước.

Đáng chú ý, từ ngày 1/6/2026, Tổng cục Hải quan Trung Quốc áp dụng Lệnh 280 về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm ở nước ngoài xuất khẩu vào thị trường này, thay thế quy định trước đây. Điều này buộc các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản phải rà soát lại hồ sơ, mã số đăng ký cũng như hệ thống quản lý chất lượng để đáp ứng yêu cầu mới.

Việc xuất khẩu gặp thêm rào cản khiến một phần sản lượng trái cây tiếp tục được tiêu thụ trong nước, tạo áp lực lớn lên thị trường nội địa vốn đang có sức mua chậm.

Theo ông Đặng Phúc Nguyên, trong bối cảnh sản lượng trái cây ngày càng lớn, ngành rau quả cần đẩy mạnh chế biến sâu để giảm phụ thuộc vào thị trường tiêu thụ tươi.

"Chế biến sâu là hướng đi cần thiết nhằm giảm áp lực tiêu thụ trong thời gian ngắn khi vào vụ thu hoạch. Với công nghệ hiện nay, nhiều sản phẩm chế biến vẫn giữ được chất lượng, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản và có thể tiêu thụ quanh năm", ông Nguyên nhấn mạnh.