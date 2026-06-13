Cháy lớn nhà máy xử lý chất thải nguy hại ở TP.HCM

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30 ngày 13/6, hỏa hoạn bùng phát tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L. ở xã Châu Pha, TP.HCM. Ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm hai nhà xưởng và thiêu rụi nhiều hạng mục bên trong.

Hiện trường vụ cháy tại nhà máy xử lý chất thải nguy hại. Hai nhà xưởng bên trong bị lửa thiêu rụi. (Ảnh: Quang Hưng)

Phát hiện cháy, nhân viên và công nhân công ty sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa nhưng không thành.

Do bên trong nhà xưởng chứa nhiều vật liệu dễ cháy, trong đó có các thùng dầu nhớt thải, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm khu vực rộng hàng nghìn mét vuông.

Cột khói đen bốc cao hàng chục mét từ khu vực nhà máy xử lý chất thải nguy hại của Công ty TNHH H.L. (Ảnh: Minh Pha)

Tại hiện trường, cột khói đen bốc cao hàng chục mét, nhiều người dân ở các khu vực thuộc xã Châu Pha có thể quan sát rõ từ khoảng cách xa.

Nhận tin báo, lực lượng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP.HCM) điều động 6 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ đến hiện trường, phối hợp lực lượng chức năng địa phương triển khai dập lửa, ngăn cháy lan sang các khu vực xung quanh.

Lực lượng chữa cháy tiếp tục phun hóa chất để khống chế đám cháy. (Ảnh: Quang Hưng)

Đến khoảng 9h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục phun hóa chất để xử lý hoàn toàn hiện trường, ngăn nguy cơ cháy bùng phát trở lại.

Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, song 2 nhà xưởng cùng nhiều thùng chứa nhớt thải bị lửa thiêu rụi, đổ sập.

Nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, điều tra làm rõ.