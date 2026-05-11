Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng D mới nhất

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất (Bảng D)
Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến hiện tại, vị trí xếp hạng của các đội tuyển của bảng C như sau.
XH Đội T HS Đ 1 Mỹ 0 0-0 0 2 Paraguay 0 0-0 0 3 Australia 0 0-0 0 4 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0-0 0
Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.
Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận.
Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).
Thổ Nhĩ Kỳ
Thổ Nhĩ Kỳ giành quyền tham dự World Cup 2026 sau khi đánh bại Kosovo trong trận chung kết play-off khu vực châu Âu (nhánh C). Sau 24 năm kể từ thành tích hạng 3 World Cup 2002, Thổ Nhĩ Kỳ mới trở lại đấu trường danh giá nhất của bóng đá thế giới.
Thổ Nhĩ Kỳ bước vào World Cup 2026 với vị trí thứ 22 trên bảng xếp hạng FIFA.
Australia
World Cup 2026 là lần thứ 6 liên tiếp Australia góp mặt tại giải đấu. Thành tích tốt nhất của họ tại các kỳ World Cup là lọt vào vòng 1/8 vào các năm 2006 và 2022.
Tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, Australia chỉ thua 1 trận trước Bahrain. Đội bóng này giành quyền dự vòng chung kết vào tháng 6/2025 với vị trí nhì bảng C ở vòng loại thứ ba, đứng sau Nhật Bản.
Vị trí của Australia trên bảng xếp hạng FIFA là 27.
Paraguay
Paraguay trở lại World Cup 2026 sau khi vắng mặt ở các kỳ 2014, 2018 và 2022. Họ đứng thứ 6 ở vòng loại khu vực Nam Mỹ với 28 điểm (bằng Colombia, Uruguay và Brazil, chỉ kém Argentina và Ecuador).
Đội tuyển Paraguay xếp thứ 40 trên bảng xếp hạng FIFA. Trong lịch sử, họ từng 8 lần tham dự World Cup và thành tích tốt nhất là lọt vào tứ kết năm 2010.
Mỹ
Mỹ là một trong ba đội chủ nhà của World Cup 2026. Đây là lần thứ 12 đội tuyển Mỹ góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh và lần thứ hai với tư cách chủ nhà. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Mỹ tại World Cup là vị trí thứ ba năm 1930 và lọt vào tứ kết năm 2002.
Trên bảng xếp hạng FIFA, Mỹ hiện đứng thứ 16.
Bảng D: Mỹ, Paraguay, Australia, Thổ Nhĩ Kỳ
Bảng D World Cup 2026 diễn ra trên 4 sân vận động thuộc các thành phố Los Angeles, Seattle, San Francisco (Mỹ) và Vancouver (Canada). Chủ nhà Mỹ, Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ cạnh tranh các suất đi tiếp. Trong đó, Mỹ là đội có số lần tham dự World Cup nhiều nhất (12 lần). Thổ Nhĩ Kỳ là đội duy nhất trong bảng từng lọt đến vòng bán kết của giải đấu.
Lịch thi đấu bảng D World Cup 2026
Ngày 13/6
8h: Mỹ vs Paraguay.
Ngày 14/6
11h: Úc vs Thổ Nhĩ Kỳ.
Ngày 20/6
2h: Mỹ vs Úc.
10h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay.
Ngày 26/6
9h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ.
9h: Paraguay vs Úc.
