Dàn sao VIP xem Mỹ khai mạc World Cup 2026: Tom Cruise sánh vai David Beckham

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2 kẻ mạo danh phật tử lừa người dân 'góp quỹ sửa chùa' Công an Đà Nẵng xác định cơ sở tôn giáo được 2 kẻ mạo danh này nhắc đến không hề có chủ trương cử người đi bán nhang hoặc vận động quyên góp.

Iran tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc chiến với Mỹ Mỹ và Iran ngày 12/6 đồng loạt phát tín hiệu cho thấy một thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột giữa hai nước đang ở rất gần.

Cá voi liên tục xuất hiện trên vùng biển Hòn Khô Cá voi Bryde - "gã khổng lồ" của đại dương - gần đây liên tục xuất hiện trên mặt nước và săn mồi sát bờ biển Hòn Khô thuộc phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai.

Nghe cha kể chuyện chiến trường, con phục chế ảnh liệt sỹ cho hàng trăm gia đình Nghe người cha cựu binh kể về những ngày ở thành cổ Quảng Trị, người thợ ảnh Thanh Hóa âm thầm nhận phục dựng miễn phí ảnh liệt sỹ suốt 5 năm qua.

Xem trực tiếp Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 trên kênh nào? Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh VTV trực tiếp bóng đá Haiti vs Scotland tại World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 14/6.

Bộ Chính trị: Thu hút 200-300 tỷ USD vốn FDI đăng ký trong giai đoạn 2026-2030 Bộ Chính trị đặt mục tiêu giai đoạn 2026-2030 hút vốn đầu tư nước ngoài đăng ký 200-300 tỷ USD (40-50 tỷ USD/năm); vốn thực hiện 150-200 tỷ USD (30-40 tỷ USD/năm).

Đội tuyển Anh bị trộm: Harry Kane mất giày, chỉ còn 1 quả bóng Tuyển Anh trở thành nạn nhân của một vụ trộm táo tợn tại World Cup 2026 khi giày thi đấu của các cầu thủ bị đánh cắp ngay trước buổi tập đầu tiên.

Con đường trở thành lãnh đạo của sao nhí chỉ xuất hiện 2 giây trong 'Tây du ký' Đóng vai quần chúng và xuất hiện chỉ 2 giây trong bộ phim kinh điển "Tây du ký 1986", nam diễn viên này giờ có sự nghiệp vẻ vang, đáng ngưỡng mộ.

Giá cà phê hôm nay 13/6/2026: Chưa dứt đà tăng Giá cà phê hôm nay tiếp tục tăng trong bối cảnh thị trường lo ngại thời tiết bất lợi

Chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư về tổng rà soát hệ thống văn bản pháp luật Văn phòng Trung ương Đảng vừa có Công văn số 2992 thông báo ý kiến của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú về việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Quỹ bạc lớn nhất thế giới ồ ạt 'xả hàng' bất chấp giá bạc bật tăng Bất chấp đà phục hồi của giá bạc, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust tiếp tục bán ra 58 tấn trong 3 phiên kéo lượng nắm giữ xuống còn 15.000 tấn.

Toàn cảnh vẻ đẹp Quy Nhơn trước khi chuyển mình thành siêu đô thị du lịch Khu vực Quy Nhơn (tỉnh Gia lai) sẽ hướng tới chuyển mình thành một đô thị du lịch xanh, thông minh và hấp dẫn với kinh tế đêm.

Highlands, Starbucks, Phúc Long giảm điểm trên bảng xếp hạng ẩm thực và đồ uống Loạt thương hiệu cà phê quen thuộc với người Việt như Highlands Coffee, Starbucks, Phúc Long cùng giảm điểm trong bảng xếp hạng F&B (ẩm thực và đồ uống) năm 2026.

Nhận định bóng đá Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ World Cup 2026: Guler tạo khác biệt Nhận định Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ, bảng D World Cup 2026 (11h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Australia đấu với Thổ Nhĩ Kỳ.

Xe máy tông vào gốc cây bên đường, hai thanh niên ở Đắk Lắk thương vong Xe máy chạy với tốc độ cao lao vào gốc cây bên đường ở xã phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk, tài xế bị thương nặng, người ngồi sau tử vong.

Tin thế giới nổi bật trong ngày 13/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 13/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về thỏa thuận hòa bình Mỹ - Iran, Ukraine gia nhập EU và thỏa thuận về eo biển Hormuz.

Thủ tướng làm việc với TP.HCM, phát động thi đua thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số Thủ tướng Lê Minh Hưng phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030 ở TP.HCM.

Kết quả Mỹ 4-1 Paraguay: Balogun lập cú đúp Sáng 13/6, đội tuyển Mỹ đánh bại Paraguay với tỷ số 4-1, trong đó Folarin Balogun đóng góp 2 bàn thắng.

'Voi tiên tri' gây sốt, đoán trúng 100% kết quả trận khai mạc World Cup 2026 Chủ nhà Mexico giành chiến thắng 2-0 trước Nam Phi trong trận khai mạc World Cup 2026 nhưng điều bất ngờ hơn là lời tiên tri chính xác 100% từ hai chú voi.

Dứa Thanh Hóa rẻ như cho, lên Hà Nội giá 25.000 đồng/kg Trong khi hàng nghìn ha dứa ở Thanh Hóa ế chỏng chơ, bán tại vườn chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg thì giá dứa ở Hà Nội vẫn cao ngất, có nơi đắt gấp 5 lần.

Mỉa mai Italy không được dự World Cup 2026, Chủ tịch FIFA bị chỉ trích Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vấp phải làn sóng chỉ trích tại Italy sau lời nhận xét mang tính bông đùa về việc đội bóng quê nhà vắng mặt tại World Cup.

Đếm ngược 3 ngày: Hàng triệu thuê bao đứng trước nguy cơ bị khóa Chỉ còn 3 ngày trước hạn chót xác thực thông tin thuê bao, nhưng khoảng 20 triệu số điện thoại vẫn chưa hoàn tất đối soát dữ liệu và có nguy cơ bị khóa một chiều.

Trực tiếp bóng đá Mỹ 4-1 Paraguay: Trivela điệu nghệ Trực tiếp bóng đá Mỹ vs Paraguay diễn ra lúc 8h ngày 13/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Mỹ đấu với Paraguay thuộc bảng D World Cup 2026 mới nhất.

Giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay 13/6/2026 Cập nhật giá vàng 9999 tại Bảo Tín Minh Châu mới nhất, bảng giá vàng 9999 Bảo Tín Minh Châu hôm nay so với các thương hiệu khác.

World Cup 2026 khai mạc lần thứ 3: Lisa rạng ngời cuốn hút Sự xuất hiện của Lisa là một trong những điểm nhấn của lễ khai mạc World Cup 2026 diễn ra sáng nay 13/6 tại Los Angeles, Mỹ.

Top xe côn tay giá dưới 60 triệu đồng đáng mua hiện nay Yamaha Exciter hay Honda Winner X, Suzuki Raider là những mẫu xe côn tay đáng chú ý hiện nay trong tầm giá dưới 60 triệu đồng.

Nhận định bóng đá Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 Nhận định Haiti vs Scotland, bảng C World Cup 2026 (8h ngày 14/6): Phân tích số liệu thống kê, dự đoán tỷ số Haiti đấu với Scotland.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 kinh tế số đóng góp khoảng 30% GDP Chương trình phát triển kinh tế số và xã hội số giai đoạn 2026 - 2030 đặt mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế số với đóng góp khoảng 30% GDP.

Công nghệ 13/6: Hơn 13.000 USD cho card đồ họa mới của NVIDIA Khám phá NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell với 24.064 nhân CUDA, bộ nhớ 96GB và giá 13.250 USD cho các ứng dụng đồ họa tiên tiến.