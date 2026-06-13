Đội tuyển Anh bị trộm: Harry Kane mất giày, chỉ còn 1 quả bóng

(VTC News) -

Tờ Daily Mail đưa tin các ngôi sao của đội tuyển Anh bị mất sạch giày ngay trước buổi tập đầu tiên tại Kansas City, Mỹ. Bóng thi đấu chính thức do ban tổ chức cung cấp để phục vụ việc tập luyện của đội tuyển Anh cũng bị thất lạc, cùng nhiều trang thiết bị luyện tập quan trọng.

Vụ trộm xảy ra khi trang thiết bị của đội tuyển Anh được vận chuyển bằng xe tải nhỏ (van) West Palm Beach, Florida tới đại bản doanh Swope Soccer Village ở Missouri, nơi họ sẽ đóng quân ít nhất trong ba tuần tới.

Harry Kane là một trong các cầu thủ Anh bị trộm giày. (Ảnh: Reuters)

Các học trò của huấn luyện viên Thomas Tuchel dự kiến có buổi tập đầu tiên tại đây vào chiều thứ Bảy (giờ địa phương, tức sáng 14/6 giờ Việt Nam). Tuy nhiên, kế hoạch này có thể bị ảnh hưởng do sự cố hậu cần.

Đội ngũ nhân viên của đội tuyển Anh đã đóng gói toàn bộ trang thiết bị tập luyện thiết yếu để di chuyển từ trại tiền tập huấn ở Florida tới đại bản doanh chính thức tại World Cup 2026. Số này bao gồm thiết bị phân tích, bảng chiến thuật của Tuchel và bàn massage. Nhân viên hậu cần đang gấp rút kiểm kê trang thiết bị để khắc phục sớm nhất có thể.

Nguồn tin của Daily Mail cho biết chỉ còn lại một quả bóng trong số hàng hóa chưa bị mất. Trong những cầu thủ bị trộm giày có Harry Kane và Jude Bellingham. Sở cảnh sát Kansas City, bang Missouri cho biết: “Chúng tôi đang điều tra một vụ nghi trộm thiết bị từ xe chở đồ của đội tuyển, sau khi chiếc xe đến Kansas City vào tối nay với một số vật dụng bị mất. Cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn”.

Sự cố này có thể ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị của đội tuyển Anh trước trận ra quân World Cup gặp Croatia vào tuần sau. Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đang phối hợp với cảnh sát địa phương trong nỗ lực khẩn trương thu hồi số đồ bị đánh cắp.