(VTC News) -

Video: Top xe đa dụng cỡ nhỏ đáng mua trong tầm giá dưới 800 triệu đồng.

Mitsubishi Xforce

Mitsubishi Xforce được phân phối tại Việt Nam với mức giá dao động từ 605 đến 720 triệu đồng với 3 phiên bản là GLX, Luxury và Ultimate. Mẫu xe phù hợp với những khách hàng muốn sở hữu một chiếc SUV đa dụng vừa tiện nghi vừa an toàn.

Mitsubishi Xforce.

Mitsubishi Xforce mang thiết kế ngoại thất cứng cáp và nam tính với mặt trước nổi bật nhờ cụm lưới tản nhiệt Dynamic Shield đặc trưng. Cụm đèn pha LED thanh mảnh, đèn định vị ban ngày sắc sảo giúp chiếc xe tạo ấn tượng mạnh mẽ trên đường phố.

Xe có kiểu dáng gọn gàng nhưng lại khá cao ráo, tạo cảm giác vững chắc khi di chuyển trên mọi loại địa hình.

Nội thất của Xforce rộng rãi, hiện đại với màn hình giải trí cảm ứng kích thước 9 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập mang lại sự thoải mái tối đa cho người ngồi. Hàng ghế sau có thể gập gọn, giúp tăng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Mitsubishi Xforce sử dụng động cơ 1.5L MIVEC, sản sinh công suất 104 mã lực, kết hợp với hộp số tự động vô cấp CVT. Đây là một động cơ tiết kiệm nhiên liệu và khá mạnh mẽ cho các nhu cầu di chuyển trong thành phố.

Toyota Yaris Cross

Toyota Yaris Cross.

Toyota Yaris Cross có 2 phiên bản động cơ xăng và Hybrid, giá bán từ 650 đến 728 triệu đồng. Mẫu xe được định vị ở phân khúc cao hơn một chút so với các đối thủ cùng dòng.

Yaris Cross mang phong cách thiết kế thanh lịch, hiện đại với lưới tản nhiệt cỡ lớn kết hợp cùng cụm đèn LED sắc nét. Đường nét xe được bo tròn tinh tế, tạo cảm giác mềm mại nhưng không kém phần vững chãi. Ngoại hình cao ráo và nhỏ gọn của Yaris Cross giúp xe dễ dàng di chuyển trong đô thị.

Nội thất của Yaris Cross được trang bị màn hình cảm ứng 9 inch cùng bảng điều khiển kỹ thuật số hiện đại. Xe có nội thất bọc da cao cấp, đem lại cảm giác sang trọng. Hệ thống điều hòa tự động cùng các hộc chứa đồ thông minh giúp tối ưu không gian sử dụng trong khoang lái.

Toyota Yaris Cross sử dụng động cơ 1.5L với công suất 105 mã lực, mô-men xoắn cực đại 138 Nm. Bản hybrid kết hợp giữa máy xăng 1.5 (công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm) với một mô-tơ điện (công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm). Cả hai cùng sử dụng hộp số CVT, riêng bản hybrid có chế độ lái thuần điện và kèm pin lithium-ion.

Hyundai Creta

Hyundai Creta.

Hyundai Creta có 4 phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt, Cao cấp và N Line, giá bán từ 599 đến 715 triệu đồng. Mẫu xe là lựa chọn tốt với mức giá hợp lý cùng các tính năng nổi bật.

Hyundai Creta sở hữu thiết kế mạnh mẽ với cụm lưới tản nhiệt Cascading Grille độc đáo và cụm đèn LED ban ngày có hình dáng đặc trưng. Xe có dáng vẻ thể thao và năng động, thu hút sự chú ý trên mọi cung đường.

Creta mang lại cảm giác thoải mái và hiện đại nhờ hệ thống giải trí màn hình 10.25 inch, hỗ trợ kết nối Android Auto và Apple CarPlay. Không gian nội thất rộng rãi, phù hợp cho cả gia đình nhờ hàng ghế sau có thể điều chỉnh linh hoạt, giúp tạo thêm diện tích chở hàng khi cần.

Hyundai Creta trang bị động cơ 1.5 hút khí tự nhiên cho tất cả các phiên bản. Động cơ này mạnh 115 mã lực tại vòng tua máy 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Xe dẫn động cầu trước thông qua iVT, một loại hộp số CVT do Hyundai phát triển.

Kia Seltos

Kia Seltos.

Kia Seltos được phân phối chính hãng 7 phiên bản, giá bán từ 579 đến 799 triệu đồng.

Mẫu xe gây ấn tượng với thiết kế ngoại thất trẻ trung, năng động. Mặt trước xe có cụm lưới tản nhiệt hình mũi hổ đặc trưng, kết hợp cùng cụm đèn LED sắc sảo và các chi tiết mạ crôm bóng bẩy. Thiết kế vuông vắn giúp Seltos dễ dàng nhận diện trên đường phố.

Khoang nội thất của Seltos hiện đại và tiện nghi với màn hình trung tâm 10.25 inch tích hợp các tính năng giải trí. Nội thất sử dụng chất liệu cao cấp và có tính thẩm mỹ cao. Hệ thống điều hòa hai vùng độc lập và cửa gió phía sau đem lại sự thoải mái tối đa cho người ngồi.

Kia Seltos mới có một lựa chọn động cơ duy nhất 1.5 lít cho tất cả các phiên bản. Ba bản AT, Luxury và Premium đi kèm động cơ 1.5 hút khí tự nhiên, công suất 113 mã lực tại 6.300 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 144 Nm tại 4.500 vòng/phút. Hộp số CVT.

Bản cao nhất GT Line lắp máy 1.5 tăng áp, công suất 158 mã lực tại 5.500 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 253 Nm tại 1.500 - 3.500 vòng/phút. Hộp số ly hợp kép 7 cấp.