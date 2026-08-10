Người trẻ cần gì để mua nhà trước tuổi 40

(VTC News) -

Chờ đủ tiền hay sử dụng đòn bẩy tài chính?

“An cư lạc nghiệp” vẫn là mong muốn của phần lớn người trẻ khi bước vào giai đoạn lập gia đình và xây dựng sự nghiệp. Theo phân tích của Avison Young Việt Nam, trong 5 năm qua, giá căn hộ tại Hà Nội tăng khoảng 72%, TP.HCM tăng 50% và Đà Nẵng tăng 34%, trong khi thu nhập bình quân chỉ tăng khoảng 6-10% mỗi năm.

Chỉ số ULI Asia Pacific Home Attainability Index 2025 cũng cho thấy giá nhà tại Việt Nam hiện cao gấp khoảng 20 lần thu nhập bình quân năm.

Điều đó lý giải vì sao thị trường đang hình thành ba xu hướng rõ nét. Có người tiếp tục chờ đợi với kỳ vọng tích lũy thêm vốn hoặc đợi thị trường thuận lợi hơn. Có người chấp nhận dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh để tìm mức giá phù hợp. Một bộ phận khác lựa chọn sử dụng đòn bẩy tài chính để không phải mòn mỏi chờ đợi để hiện thực hóa ước mơ an cư.

Theo ông Phạm Hoàng Vinh, Giám đốc Phát triển đối tác OneHousing, thời điểm tốt nhất để mua nhà thường chính là thời điểm người mua đã có sự chuẩn bị tài chính nhất định và đủ điều kiện tiếp cận các giải pháp vay vốn phù hợp.

Nếu tiếp tục chờ đợi với mục tiêu tích lũy đủ 100% giá trị căn nhà, nhiều người có thể phải đối mặt với một nghịch lý: tốc độ tăng giá bất động sản nhanh hơn tốc độ tiết kiệm, khiến việc sở hữu ngôi nhà mơ ước có thể là bất khả thi.

Theo các chuyên gia tài chính, vay mua nhà không đơn thuần là “mượn tiền để sở hữu tài sản”, mà là sử dụng đòn bẩy để rút ngắn thời gian tích lũy. Thay vì dành 15-20 năm để chờ đủ tiền mua nhà, nhiều người lựa chọn khóa giá tài sản ở thời điểm hiện tại và trả dần theo sự tăng trưởng của thu nhập trong tương lai.

GPBank không chỉ là ngân hàng mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy.

Đại diện GPBank đưa ra lời tư vấn hữu ích với người trẻ dựa trên dữ liệu phân tích thị trường, “người trẻ không nên chỉ nhìn khoản vay mua nhà dưới góc độ nghĩa vụ trả nợ. Khi được lựa chọn phù hợp với thu nhập và kế hoạch tài chính, khoản vay có thể trở thành công cụ giúp rút ngắn thời gian tích lũy, sớm ổn định nơi ở và chủ động xây dựng tài sản trong dài hạn“.

Một khoản vay tốt giúp được người mua sống thoải mái hơn sau khi nhận nhà

Dĩ nhiên, đòn bẩy tài chính chỉ phát huy hiệu quả khi được sử dụng đúng cách. Một khoản vay vượt quá khả năng chi trả có thể trở thành áp lực, nhưng một khoản vay được thiết kế phù hợp với dòng tiền lại giúp người mua cân bằng giữa mục tiêu an cư và chất lượng cuộc sống.

Chính vì vậy, các chuyên gia tài chính đã đưa ra lời khuyên, cùng với lãi suất, người trẻ mua nhà cần quan tâm nhiều hơn đến những yếu tố như tỷ lệ cho vay, thời hạn vay, cơ chế miễn trả nợ gốc trong thời gian đầu hay phương thức trả nợ. Đây mới là những yếu tố quyết định liệu khoản vay có thực sự giúp nâng cao chất lượng cuộc sống hay chỉ thêm gánh nặng.

Đây cũng là hướng tiếp cận mà GPBank lựa chọn khi phát triển sản phẩm cho vay mua nhà “Khởi đầu an cư”. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng lãi suất hay hạn mức vay, ngân hàng tập trung giải quyết bài toán lớn nhất của người mua nhà: áp lực dòng tiền trong những năm đầu sau khi nhận nhà.

Đây là giai đoạn nhiều khách hàng đồng thời phải chi trả cho hàng loạt nhu cầu thiết yếu như hoàn thiện nội thất, ổn định cuộc sống, lập gia đình, nuôi con hay đầu tư cho công việc. Nếu khoản trả nợ quá lớn ngay từ đầu, giấc mơ an cư rất dễ trở thành gánh nặng tài chính.

GPBank ra mắt “Khởi đầu an cư” đồng hành cùng người trẻ mua nhà.

Từ thực tế đó, sản phẩm được thiết kế với thời hạn vay lên tới 40 năm và miễn trả nợ gốc tối đa 60 tháng, giúp giảm đáng kể số tiền phải thanh toán trong giai đoạn đầu, đồng thời tạo điều kiện để khách hàng có thêm thời gian ổn định thu nhập và cân đối kế hoạch tài chính.

Cùng với đó, hạn mức cho vay lên tới 80% giá trị tài sản bảo đảm, mức cho vay tối đa lên tới 10 tỷ đồng giúp người mua rút ngắn thời gian tích lũy vốn tự có và sớm nắm bắt cơ hội sở hữu nhà.

Một điểm đáng chú ý khác là GPBank mở rộng độ tuổi được hưởng chính sách lên 40 tuổi, thay vì chỉ giới hạn ở nhóm dưới 35 tuổi như nhiều chương trình trên thị trường. Điều chỉnh này phản ánh đúng thực tế khi độ tuổi sở hữu căn nhà đầu tiên của người Việt đang có xu hướng muộn hơn do giá nhà tăng nhanh hơn thu nhập và thời gian tích lũy kéo dài.

Điều này cho thấy, ngân hàng lựa chọn mở rộng cơ hội tiếp cận vốn cho nhóm khách hàng vẫn đang ở giai đoạn xây dựng nền tảng tài chính và có nhu cầu an cư thực sự.

Có thể thấy, bài toán mua nhà của người trẻ hôm nay không chỉ là tìm được một căn nhà phù hợp, mà còn là tìm được một giải pháp tài chính phù hợp với khả năng chi trả và kế hoạch phát triển trong dài hạn.

Khi khoảng cách giữa giá nhà và thu nhập vẫn còn khá xa, những sản phẩm tín dụng được thiết kế theo nhu cầu thực tế của người mua sẽ góp phần giúp giấc mơ an cư đến gần hơn, đồng thời tạo nền tảng để họ yên tâm xây dựng cuộc sống và phát triển sự nghiệp trong tương lai.

GPBank là ngân hàng được chuyển giao về VPBank và chính thức sử dụng tên đầy đủ là Ngân hàng TM TNHH MTV Kỷ Nguyên Thịnh Vượng kể từ đầu năm 2025.

Thông điệp “Kỷ nguyên Thịnh vượng” khẳng định khát vọng kiến tạo một ngân hàng không chỉ mang giá trị tài chính, mà còn là người bạn đồng hành tin cậy - luôn sẵn sàng cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng hướng tới tương lai phát triển bền vững.