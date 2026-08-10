Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại

Theo chồng định cư ở Mỹ, mỹ nhân phim giờ vàng VTV một thời luôn duy trì nếp sống Việt trong mọi khía cạnh, từ bữa ăn, trang trí nhà cửa đến các hoạt động khác.
Năm 2023, gia đình cô chuyển đến biệt thự mới rộng rãi hơn với sân vườn, bể bơi và nhiều cây xanh bao quanh. Vợ chồng cô còn xây dựng một “công viên thu nhỏ” để các con thỏa sức vui chơi.
Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân: “Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay chỉ đơn giản là đi đón con ở trường gần nhà, vẫn luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ. Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và cả mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần làm là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn của mình, còn lại đã có hai bên gia đình giúp em an tâm”.
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