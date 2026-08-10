Cuộc sống của mỹ nhân phim giờ vàng VTV sau 7 năm theo chồng xuất ngoại

Khi sự nghiệp đang thăng hoa, Diệu Hương bất ngờ “theo chồng bỏ cuộc chơi”. Cô kết hôn với doanh nhân Việt kiều tên Ngọc Linh vào năm 2011. Nữ diễn viên từng chia sẻ, họ quyết định đến với nhau chỉ sau 3 ngày quen biết. Sau khi lập gia đình, cô hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật.

Tuy nhiên, đây là bộ phim cuối cùng cô đóng trước khi rời Việt Nam theo gia đình định cư tại California (Mỹ) vào tháng 12/2019. Kể từ đó, nữ diễn viên hoàn toàn rút khỏi các hoạt động nghệ thuật, tập trung chăm sóc gia đình và xây dựng cuộc sống mới ở nước ngoài.

Nữ diễn viên từng chia sẻ về cuộc sống ở nước ngoài trên trang cá nhân: “Ở tuổi này, dù đi làm, đi chơi hay chỉ đơn giản là đi đón con ở trường gần nhà, vẫn luôn có ông bà nội đứng trước cửa mở garage đón về, đỡ đồ. Em chưa từng phải tự mua quần áo, mọi thứ đều do mẹ, em gái và cả mẹ chồng chọn giúp. Điều duy nhất em cần làm là giữ vững tâm trí với công việc và lựa chọn của mình, còn lại đã có hai bên gia đình giúp em an tâm”.