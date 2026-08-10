Học viện Khoa học Quân sự lấy điểm chuẩn cao nhất 29,76

(VTC News) -

Sáng 10/8, Học viện Khoa học Quân sự công bố điểm chuẩn trúng tuyển đại học năm 2026.

Theo đó, ở hệ quân sự, ngành Ngôn ngữ Anh có mức điểm chuẩn cao nhất. Thí sinh nữ phải đạt 29,76 điểm mới đủ điều kiện trúng tuyển, trong khi mức điểm chuẩn dành cho thí sinh nam là 27,49 điểm.

Các ngành còn lại của hệ quân sự có điểm chuẩn dao động từ 26,03 đến 27,61 điểm.

Với hệ dân sự, điểm chuẩn của Học viện Khoa học Quân sự năm nay dao động từ 17,3 đến 21,5 điểm.

Điểm chuẩn Học viện Khoa học Quân sự năm 2026.

Như vậy, mức điểm chuẩn cao nhất của Học viện Khoa học Quân sự năm 2026 chỉ cách điểm tuyệt đối 30 điểm 0,24 điểm.

Danh sách trúng tuyển hệ quân sự

Danh sách trúng tuyển hệ dân sự

Trước đó, Học viện Khoa học Quân sự thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển năm 2026. Với hệ quân sự, ngưỡng nhận hồ sơ đối với thí sinh nam là từ 18 điểm, trong khi thí sinh nữ từ 25 điểm. (Trường Đại Học Khánh Hòa⁠)

Điểm chuẩn chính thức được công bố sau khi các trường hoàn tất quy trình xét tuyển và lọc ảo theo kế hoạch tuyển sinh đại học năm 2026.