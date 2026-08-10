Sự cố thi cử ở Tuyên Quang và đôi điều suy ngẫm về bảo vệ công bằng giáo dục

Giáo dục có thể chưa trực tiếp tạo ra một nhà máy, một tuyến đường, một con tàu hay một đơn vị năng lượng, nhưng giáo dục tạo ra những con người thiết kế, xây dựng, vận hành và bảo vệ tất cả những thành quả ấy.

Bởi vậy, mỗi khi xảy ra một sự cố liên quan đến thi cử, điều khiến tôi băn khoăn không chỉ là một vài bài thi hay một bảng điểm. Điều đáng lo hơn là sự thật của quá trình lựa chọn con người có bị làm sai lệch hay không; những học sinh học thật, thi thật có được bảo vệ hay không; và niềm tin của xã hội vào giáo dục có bị tổn thương hay không.

Từ sự cố thi cử vừa xảy ra ở Tuyên Quang, tôi nghĩ có lẽ điều cần thiết không chỉ là tìm ra ai đúng, ai sai trong một vụ việc cụ thể.

Quan trọng hơn là nhìn lại một nguyên tắc tưởng như rất cũ nhưng chưa bao giờ hết tính thời sự: một nền giáo dục tiến bộ trước hết phải là một nền giáo dục công bằng; và sự công bằng ấy phải được bảo vệ bằng kỷ cương, bằng trách nhiệm, bằng lòng tự trọng nghề nghiệp, nhưng cũng bằng một thái độ nhân văn đối với người học.

Trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang. (Ảnh: Đắc Huy)

Từ một sự cố thi cử đến vết nứt của niềm tin Những thông tin về sai phạm tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang trong Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, theo tôi, không nên chỉ được nhìn như một sự cố nghiệp vụ. Một kỳ thi quốc gia không đơn thuần là hoạt động chuyên môn của ngành giáo dục. Ẩn sau mỗi phòng thi, mỗi bài làm, mỗi điểm số còn là một cam kết của Nhà nước với người dân: người học thật phải được đánh giá đúng, người có năng lực thật phải được trao cơ hội và những nỗ lực chân chính không bị lấn át bởi gian dối hay sự can thiệp trái quy định.

Bởi vậy, khi một kết quả thi mất đi độ tin cậy, cái bị tổn thương không chỉ là điểm số của một số thí sinh. Đó còn là quyền lợi của những học sinh đã học thật, thi thật; là lòng tin của phụ huynh; là danh dự của người thầy; là sự công bằng của quá trình tuyển sinh; và xa hơn nữa, là niềm tin của xã hội vào cách chúng ta lựa chọn, đào tạo và sử dụng con người. Một điểm số có thể rất nhỏ, nhưng nếu sự thật phía sau điểm số ấy bị làm sai lệch thì vết nứt tạo ra trong niềm tin xã hội không hề nhỏ.

Vì thế, nếu việc tổ chức thi lại là cần thiết để tạo lập một kết quả có thể tin cậy, tôi cho rằng trước hết phải nhìn đó như một biện pháp khôi phục sự công bằng, chứ không phải một hình thức trừng phạt tập thể.

Nhưng chính sự công bằng ấy cũng đòi hỏi một nguyên tắc khác: không thể mặc nhiên coi tất cả học sinh có mặt tại một điểm thi đều là người có lỗi. Trách nhiệm phải được cá thể hóa trên cơ sở chứng cứ; sự nghiêm minh phải đi cùng quyền được giải trình; và những người chưa được chứng minh có hành vi gian lận cần được bảo vệ khỏi sự quy kết, bêu tên hay miệt thị trước dư luận xã hội.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn lại nằm ở phía sau vụ việc. Vì sao những người được giao trách nhiệm bảo vệ sự công bằng của kỳ thi lại có thể trở thành người làm tổn thương chính sự công bằng ấy? Vì sao một quy trình được thiết kế với nhiều tầng kiểm soát vẫn có thể bị vô hiệu hóa? Và liệu có những lúc áp lực về điểm số, tỷ lệ đỗ, danh hiệu hay những bản báo cáo “đẹp” đã trở nên lớn hơn cả danh dự nghề nghiệp?

Nếu chỉ sửa quy chế mà không nhìn lại những động lực lệch lạc phía sau bệnh thành tích, gian lận rồi sẽ tìm ra một kẽ hở khác. Nếu chỉ tăng thêm camera mà không tăng trách nhiệm giải trình của con người, công nghệ hiện đại đến đâu cũng có thể chỉ trở thành một vật trang trí.

Bởi cuối cùng, mọi quy trình đều do con người vận hành; và mọi hàng rào kỹ thuật, dù chặt chẽ đến đâu, cũng khó có thể thay thế được lòng trung thực, ý thức trách nhiệm và sự công tâm của những người được giao bảo vệ một kỳ thi.

Một chuyến tàu nhỏ và hai cách “giúp” học sinh Nhắc đến chuyện “quan tâm” học sinh, tôi lại nhớ một câu chuyện từng lan truyền rất rộng ở Nhật Bản vào nhữngnăm 2015. Câu chuyện được kể rằng ở vùng Hokkaido có một ga tàu hẻo lánh, trong một thời gian dài gần như chỉ còn hành khách duy nhất là một nữ sinh đi học hàng ngày; chuyến tàu buổi sáng đưa em tới trường và buổi chiều đưa em trở về. Khi em tốt nghiệp, ga tàu cũng khép lại sứ mệnh của mình.

Phiên bản được lan truyền trên mạng có một số chi tiết đã được lãng mạn hóa. Nhà ga gắn với nữ sinh là Kyu-Shirataki; việc đóng các ga ít khách đã nằm trong kế hoạch của ngành đường sắt và thời điểm đóng ga vào cuối tháng 3/2016 trùng đúng lúc nữ sinh đó tốt nghiệp. Nhưng phần sự thật còn lại vẫn đủ đẹp: ở một nơi rất thưa dân, một học sinh đã nhiều năm dựa vào chuyến tàu ấy để đến trường; ngày ga đóng cửa, người dân để lại hoa và lời cảm ơn cho một nhà ga nhỏ đã hoàn thành sứ mệnh của mình.

Tôi không nghĩ giá trị của câu chuyện nằm ở việc biến nó thành một huyền thoại rằng cả hệ thống đường sắt vận hành chỉ cho một người.

Điều đáng suy ngẫm hơn là cách một xã hội nhìn vào những khó khăn rất cụ thể trên con đường đến lớp của những đứa trẻ: khoảng cách địa lý, giao thông, điều kiện kinh tế, hạ tầng và sự cô lập của những vùng xa. Có những lúc, hỗ trợ giáo dục chính là giữ một con đường, một chuyến xe, một lớp học, một suất học bổng hay một đường truyền Internet để người học “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Đặt câu chuyện ấy cạnh sự cố thi cử ở Tuyên Quang, tôi thấy có một ranh giới rất rõ giữa hai cách “giúp” học sinh. Một bên là tạo điều kiện để các em có cơ hội học tập và cạnh tranh bằng năng lực của mình. Bên kia là can thiệp vào quá trình thi cử để làm thay đổi kết quả mà lẽ ra phải do chính người học tạo nên. Một cách giúp người trẻ đứng vững trên đôi chân của mình; cách còn lại có nguy cơ lấy đi chính lòng tự trọng và năng lực thật của các em.

Giáo dục công bằng, vì vậy, không có nghĩa là mọi học sinh đều phải có kết quả giống nhau. Công bằng là làm cho điểm xuất phát bớt chênh lệch, mở rộng cơ hội tiếp cận, hỗ trợ người yếu thế và bảo đảm rằng khi bước vào một kỳ thi, mọi người cùng đứng trước một chuẩn mực như nhau.

Xã hội sẵn sàng giúp một học sinh gặp sự cố trên đường đi, đến được phòng thi đúng giờ, nhưng khi cánh cửa phòng thi đã khép lại, thì không ai có quyền làm bài thay em, chuyển đáp án cho em hay sửa kết quả cho em.

Tỉnh Tuyên Quang họp báo thông tin về vụ việc gian lận trong thi cử tại địa phương. (Ảnh: Đắc Huy)

Công bằng là trao cơ hội, không phải trao kết quả Từ đó, tôi nghĩ công bằng trong giáo dục cần được hiểu rộng hơn việc “không gian lận”. Một hệ thống công bằng phải giúp người học được tiếp cận cơ hội học tập tương xứng, được đánh giá đúng với năng lực và nỗ lực, được khiếu nại khi có sai sót và được bảo vệ khi trung thực. Nó cũng phải có khả năng phòng ngừa, phát hiện, truy vết và sửa sai khi quy trình bị xâm phạm.

Một trường học công bằng không nhất thiết là trường luôn có tỷ lệ tốt nghiệp tuyệt đối hay hồ sơ thành tích hoàn hảo. Đó là nơi dám nhìn nhận những học sinh còn yếu, dám công khai hạn chế, không nâng điểm để giữ danh hiệu, không che giấu vấn đề chỉ vì sợ ảnh hưởng thi đua. Một hệ thống giáo dục đáng tin không cần những con số lúc nào cũng đẹp, mà nó cần những con số thật.

Trong thời đại dữ liệu và trí tuệ nhân tạo, yêu cầu này càng quan trọng hơn. Dữ liệu sai trong giáo dục cũng giống như đầu vào bị “đầu độc”: từ đó có thể dẫn đến phân bổ sai nguồn lực, đánh giá sai chất lượng một ngành, địa phương hay cơ sở đào tạo, dự báo sai nhu cầu nhân lực và cuối cùng là những quyết định chính sách được xây dựng trên một bức tranh không có thật.

Công bằng trong giáo dục còn nằm ở khả năng tiếp cận những điều kiện cần thiết cho việc học. Ngày nay, học sinh ở thành phố thường có nhiều thuận lợi hơn về thiết bị, đường truyền, tài liệu số và khả năng tiếp cận các công cụ AI so với không ít học sinh ở vùng sâu, vùng xa. Khoảng cách về điều kiện ấy, nếu không được thu hẹp, rất dễ trở thành khoảng cách về cơ hội học tập và phát triển.

Điều này khiến tôi nhớ lại những năm tháng sinh viên nội trú vào cuối những năm 1990. Khi ấy cuộc sống còn nhiều khó khăn, gia đình tôi ở quê, điều kiện kinh tế eo hẹp. Có những đêm nằm trong ký túc xá, đói không ngủ được, chúng tôi phải sang xin bạn bè cùng tầng từng bát gạo mang về nấu cơm cầm cự. Có người còn phải bỏ học giữa chừng vì gia đình không đủ khả năng tiếp tục chu cấp.

Trong khi đó, nhiều bạn có gia đình ở gần hoặc có điều kiện kinh tế khá hơn, ít nhất không phải vừa học vừa đối diện thường xuyên với nỗi lo chạy ăn từng bữa ăn; có người còn được cha mẹ chăm sóc, chuẩn bị từng cốc nước, bữa cơm và ngồi bên động viên lúc học bài.

Những ký ức ấy khiến tôi càng thấm thía rằng, ngay cả khi hai người có năng lực tương đương và đều nỗ lực như nhau, nhưng điều kiện sống và điều kiện học tập khác nhau vẫn có thể tạo ra những cơ hội và kết quả rất khác nhau. Vì thế, công bằng trong giáo dục không có nghĩa là tất cả học sinh phải được đặt trong những hoàn cảnh hoàn toàn giống nhau, điều đó gần như không thể. mà là xã hội phải cố gắng để những bất lợi về nơi sinh sống, hoàn cảnh gia đình hay điều kiện kinh tế không trở thành rào cản quyết định tương lai của một đứa trẻ.

Chuyển đổi số giáo dục vì vậy chỉ thực sự có ý nghĩa khi đi cùng với việc mở rộng hạ tầng, phổ cập kỹ năng số và xây dựng những chính sách hỗ trợ phù hợp để học sinh ở những hoàn cảnh khác nhau đều có cơ hội tiếp cận tri thức và công nghệ.

Đó mới là hỗ trợ đúng nghĩa: bù đắp những bất lợi về điều kiện để người học có cơ hội cạnh tranh công bằng, chứ không phải bù đắp sự thiếu hụt về năng lực bằng một điểm số hay một kết quả được can thiệp.

Khi gian lận bước ra khỏi phòng thi Có một lời cảnh báo rất mạnh từng được lan truyền rộng rãi trên Internet và thường bị gán cho cố Tổng thống Nam Phi Nelson Mandela: muốn làm suy yếu một quốc gia không nhất thiết phải dùng bom đạn, chỉ cần hạ thấp chất lượng giáo dục và dung dưỡng gian lận trong thi cử. Tuy nhiên cho đến nay, tôi chưa thấy nguồn đáng tin cậy chứng minh đó là nguyên văn lời của Mandela, nhưng thông điệp chứa trong lời cảnh báo ấy chúng ta không thể không suy ngẫm.

Một người gian lận trong kỳ thi y khoa có thể mang sự thiếu hụt năng lực vào phòng cấp cứu. Một kỹ sư được cấp bằng mà không có năng lực thật có thể mang rủi ro vào công trình. Một kế toán hay nhà quản lý quen với việc làm đẹp số liệu có thể mang sự gian dối vào ngân sách và báo cáo tài chính. Một thẩm phán thiếu năng lực và liêm chính có thể làm tổn thương công lý. Khi gian lận được dung dưỡng từ nhà trường thì xã hội có thể phải trả giá bằng nhiều năm sau đó, ở những nơi tưởng như hoàn toàn không liên quan đến một phòng thi.

Điều này khiến tôi nhớ đến một câu nói khác của Nelson Mandela đã được xác nhận rộng rãi: “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà bạn có thể sử dụng để thay đổi thế giới”.

Nếu giáo dục có sức mạnh thay đổi thế giới theo hướng tốt đẹp, thì sự suy thoái của giáo dục cũng có thể làm suy yếu nền tảng phát triển của một quốc gia. Bởi giáo dục không chỉ truyền kiến thức; nó tạo ra tiêu chuẩn về điều gì là đúng, điều gì là xứng đáng và con người phải chịu trách nhiệm thế nào trước năng lực thật của chính mình.

Gian lận một điểm số có thể giúp một người bước qua một cánh cửa. Nhưng nếu quá nhiều cánh cửa của xã hội được mở rabằng điểm giả, bằng giả, thành tích giả hay những cơ chế xin - cho thì đất nước sẽ phải trả giá bằng năng lực thực thi thấp, sự lãng phí nguồn lực và niềm tin bị xói mòn. Xử lý gian lận vì thế không phải để thỏa mãn tâm lý trừng phạt, mà để bảo vệ người trung thực và bảo vệ cơ chế lựa chọn người có đức, có tài.

Từ đạo học của cha ông đến phép thử rất nhỏ Việt Nam có truyền thống hiếu học lâu đời. Nhưng hiếu học, theo tôi, chưa bao giờ đồng nghĩa với sùng bái điểm số hay bằng cấp. Đạo học chân chính luôn đặt tri thức bên cạnh đạo làm người; bởi người có tài mà thiếu đức, khi nắm trong tay tri thức, công nghệ hay quyền lực, đôi khi có thể gây ra hậu quả lớn hơn nhữngngười bình thường.

Tôi vẫn nhớ một câu chuyện rất nhỏ trong gia đình. Khi còn nhỏ, tôi thấy ông nội làm nghề bốc thuốc nam. Khi chọn người giúp việc và cũng để truyền nghề, cụ không chỉ thử trí thông minh hay sự khéo léo mà đôi khi cố ý để rơi một vài đồng tiền hoặc một vật có giá trị, rồi lặng lẽ quan sát cách người học ứng xử. Phép thử rất nhỏ nhưng câu hỏi rất lớn: trước lợi ích không thuộc về mình, con người lựa chọn lòng tham hay sự ngay thẳng?

Ngày nay, những phép thử về lòng trung thực không còn giản đơn như vài đồng tiền được cố ý đánh rơi trước mặt một người học trò.

Chúng xuất hiện dưới nhiều hình thức tinh vi hơn và đôi khi đứng trước con người như những lựa chọn tưởng rất nhỏ nhưng lại có thể quyết định phẩm giá của cả một đời làm nghề: một học sinh có nhận đáp án được bí mật chuyển vào phòng thi hay không; một người thầy có chấp nhận nâng điểm cho học trò hay không; một sinh viên có biến sản phẩm sao chép hoặc do AI làm thay thành công sức của mình hay không; một nhà nghiên cứu có trung thực với dữ liệu hay lựa chọn những con số có lợi cho kết quả mong muốn; một người quản lý có dám nói ra sai phạm hay chọn im lặng để giữ lấy thành tích của tập thể. Hoàn cảnh thay đổi, phương tiện thay đổi, những cám dỗ cũng trở nên tinh vi hơn, nhưng câu hỏi mà con người phải tự trả lời thì dường như vẫn vậy: trước một lợi ích không thuộc về mình, trước một sự thuận tiện có được bằng gian dối, ta lựa chọn điều gì: sự trung thực hay lợi ích trước mắt?

Nếu giáo dục không giúp người học biết từ chối những lợi ích không thuộc về mình từ khi còn nhỏ, xã hội có thể phải trả giá khi sau này họ nắm trong tay ngân sách, dữ liệu, quyền tuyển dụng, quyền phê duyệt và quyền quyết định. Một nền giáo dục lớn không chỉ được xây bằng kiến thức của học sinh, mà còn bằng sự trung thực của người học, sự công tâm của người thầy, sự liêm chính của người quản lý và sự công bằng của cả hệ thống.

Năng lực thật trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo Yêu cầu bảo vệ công bằng càng trở nên cấp thiết khi chúng ta bước sâu vào thời đại trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và cạnh tranh toàn cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong nền kinh tế cũ, một văn bằng đẹp đôi khi có thể che giấu năng lực hạn chế trong một thời gian. Trong môi trường công nghệ cao, khoảng cách giữa năng lực thật và năng lực giả thường bộc lộ nhanh hơn, trong khi hậu quả có thể lan rộng hơn.

Một kỹ sư yếu không chỉ làm chậm một dây chuyền mà có thể gây sự cố cho cả hệ thống tự động hóa. Một chuyên gia dữ liệu thiếu kiến thức và trách nhiệm có thể khiến thuật toán đưa ra hàng loạt quyết định sai. Một người quản lý không đủ năng lực có thể lựa chọn sai công nghệ, phân bổ sai nguồn lực và làm chậm cả một chiến lược phát triển.

AI cũng khiến việc đánh giá năng lực trở nên khó hơn. Một bài luận trôi chảy chưa chắc phản ánh tư duy của người học; một đoạn mã chạy được chưa chắc do sinh viên tự xây dựng. Theo tôi, câu trả lời không thể chỉ là “cấm AI” hay “cho phép AI”, mà phải chuyển trọng tâm từ sản phẩm cuối cùng sang cả quá trình tạo ra sản phẩm: yêu cầu người học giải thích cách làm, bảo vệ quan điểm, thực hành trực tiếp, công khai công cụ đã dùng và chịu trách nhiệm về phần đóng góp của mình.

Mục tiêu không phải là cố đi tìm lỗi của học sinh, mà là bảo đảm rằng kết quả đánh giá phản ánh đúng năng lực thật. Bởi trong kỷ nguyên AI, điều quý nhất không phải là một văn bản hoàn hảo do máy tạo ra, mà là tư duy độc lập, khả năng phán đoán, sáng tạo, trách nhiệm đạo đức và năng lực học tập suốt đời của con người.

Nhân văn không có nghĩa là nương nhẹ Sự cố Tuyên Quang cũng đặt ra một câu hỏi khó: phải xử lý thế nào để vừa nghiêm minh, vừa không làm tổn thương những người trẻ chưa được xác định có lỗi? Theo tôi, đây chính là lúc cần phân biệt rõ giữa nhân văn và dễ dãi.

Nếu một thí sinh chủ động tiếp nhận và sử dụng sự trợ giúp trái phép, hành vi ấy phải được xem xét theo quy chế và chứng cứ. Khoan dung vô nguyên tắc với gian lận là bất công đối với những học sinh đã học thật, thi thật. Nhưng ngược lại, vị trí ngồi trong một phòng thi không thể thay thế chứng cứ; sự phẫn nộ của dư luận không thể thay cho kết luận của cơ quan có thẩm quyền.

Trách nhiệm của người lớn, của cán bộ quản lý và của những người được giao bảo vệ kỳ thi phải được đánh giá nghiêm khắc hơn, bởi họ hiểu quy chế, có nghĩa vụ nghề nghiệp và nắm giữ quyền lực tổ chức. Đồng thời, với người trẻ có sai phạm, bên cạnh chế tài tương xứng vẫn cần giáo dục pháp luật, yêu cầu nhận trách nhiệm và mở một con đường để sửa sai. Một sai lầm ở tuổi mười tám không nên tự động biến thành bản án xã hội suốt đời; nhưng cơ hội làm lại chỉ có ý nghĩa khi đi cùng sự trung thực.

Nhân văn và kỷ cương không phải hai lựa chọn đối lập. Kỷ cương chân chính là để bảo vệ người trung thực; pháp luật là để bảo vệ công bằng; minh bạch là để bảo vệ niềm tin; còn giáo dục, xét đến cùng, phải giúp con người biết chịu trách nhiệm và trưởng thành.

Bộ Giáo dục và Đào tạo họp báo thông tin về phương án xử lý đối với thí sinh tại điểm thi trường THPT Chuyên Tuyên Quang. (Ảnh: Đắc Huy)

Không thể chữa “bệnh thành tích” bằng báo cáo thành tích Tôi cho rằng một trong những điều cần nhìn sâu sau mỗi vụ gian lận là áp lực thành tích. Khi tỷ lệ tốt nghiệp, số lượng điểm cao, số học sinh giỏi hay số giải thưởng trở thành thước đo gần như tuyệt đối đối với một trường học hay một địa phương, thìhệ thống có thể vô tình tạo động lực làm đẹp số liệu. Khi đó, điểm số từ công cụ đo lường rất dễ biến thành một “chỉ tiêu sản xuất”.

Một cơ sở giáo dục dám phát hiện sai phạm, công khai hạn chế và tự sửa sai đôi khi đáng tin hơn một nơi luôn có hồ sơ hoàn hảo nhưng không bao giờ xuất hiện bất kỳ bất thường nào. Minh bạch không làm giảm uy tín của giáo dục. Điều làm giảm uy tín là che giấu vấn đề cho đến khi nó trở thành khủng hoảng.

Vì vậy, đánh giá chất lượng giáo dục không nên chỉ nhìn vào tỷ lệ đỗ hay những con số đẹp. Cần nhìn vào sự tiến bộ thực chất của người học, khả năng thu hẹp khoảng cách giữa các nhóm học sinh, chất lượng năng lực nền tảng, tỷ lệ bỏ học, khả năng chuyển tiếp sang học nghề, đại học và việc làm, cũng như năng lực tự phát hiện và sửa sai của chính cơ sở giáo dục.

Công nghệ có thể hỗ trợ quá trình này bằng camera, nhật ký hệ thống, phân tích dữ liệu, cảnh báo phổ điểm bất thường hay những chênh lệch khó giải thích. Nhưng công nghệ không thể thay thế đạo đức nghề nghiệp. AI có thể phát hiện dấu hiệu, nhưng chỉ con người, trong một quy trình minh bạch và có trách nhiệm giải trình, mới có thể đưa ra kết luận ảnh hưởng đến danh dự và tương lai của một học sinh hay một nhà giáo.

Bảo vệ tương lai từ mỗi phòng thi Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu phát triển rất lớn trong những thập niên tới. Chúng ta muốn đi lên bằng khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, năng suất và chất lượng con người. Nhưng nguồn nhân lực chất lượng cao không thể được xây dựng trên một nền móng giáo dục thiếu công bằng.

Không thể phát triển công nghiệp bán dẫn bằng điểm số được nâng. Không thể xây dựng trí tuệ nhân tạo có trách nhiệm bằng những luận văn sao chép. Không thể có một nền quản trị hiện đại nếu dữ liệu về năng lực con người bị làm sai từ lúc còn ngồi trên ghế nhà trường. Những mục tiêu rất lớn của Quốc gia, suy cho cùng, nhiều khi bắt đầu từ một câu hỏi rất nhỏ: bài làm này có thực sự là của em không?

Sự cố thi cử ở Tuyên Quang là một bài học đáng tiếc. Nhưng một khủng hoảng, nếu được nhìn thẳng và xử lý đến tận gốc, cũng có thể trở thành cơ hội đểsửa chữa cảhệ thống.

Điều chúng ta cần không phải là mất niềm tin vào toàn bộ ngành giáo dục. Hàng triệu nhà giáo vẫn đang âm thầm giữ gìn phẩm giá nghề nghiệp; hàng triệu học sinh vẫn học tập và thi cử bằng năng lực thật. Chính vì vậy, càng phải xử lý nghiêm những hành vi làm tổn thương niềm tin chung, để bảo vệ đại đa số những người đang làm đúng.

Uy tín của giáo dục không được bảo vệ bằng sự im lặng. Uy tín được bảo vệ bằng thái độ dám nhìn thẳng vào sự thật, xử lý đúng người, đúng hành vi, sửa chữa lỗ hổng và không để sai phạm tái diễn.

Một kỳ thi có thể chỉ diễn ra trong vài ngày, nhưng kết quả của nó có thể ảnh hưởng đến cả cuộc đời một con người. Một quyết định thiếu công bằng có thể chỉ làm thay đổi một bảng điểm, nhưng nếu được dung dưỡng, nó sẽ làm sai lệch cách xã hội lựa chọn con người. Và khi việc lựa chọn con người bị sai lệch, mọi chiến lược phát triển đều có nguy cơ được xây dựng trên một nền móng không vững chắc.

Bảo vệ sự công bằng trong mỗi phòng thi là bảo vệ lòng tự trọng của người học. Bảo vệ sự công tâm của người thầy là bảo vệ danh dự của giáo dục. Bảo vệ tính trung thực của điểm số và văn bằng là bảo vệ chất lượng nguồn nhân lực. Bảo vệ quyền được đánh giá đúng của mỗi học sinh là bảo vệ niềm tin của xã hội.

Và có lẽ, đó là điều tôi suy nghĩ nhiều nhất sau sự cố Tuyên Quang: một Quốc gia hùng cường không chỉ bắt đầu từ những công trình lớn, những phòng thí nghiệm hiện đại hay những chiến lược đầy khát vọng. Nó còn bắt đầu từ sự thật trong từng bài học, lòng tự trọng trong mỗi con người và sự công bằng trong mỗi phòng thi.