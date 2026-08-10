Hà Nội miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố với 10 giám đốc sở

(VTC News) -

Sáng 10/8, tại kỳ họp chuyên đề, HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2026-2031, với 11 nhân sự.

Theo đó, 11 nhân sự không thuộc cơ cấu, được miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội, gồm ông Trần Đức Hoạt, Chánh Thanh tra thành phố; Ông Nguyễn Phi Thường, Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Võ Nguyên Phong, Giám đốc Sở Công Thương; Ông Lê Thanh Nam, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao; Ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc; Bà Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch; Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế; Ông Nguyễn Sỹ Trường, Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; Ông Cù Ngọc Trang, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết miễn miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND TP Hà Nội với 10 giám đốc sở và chánh thanh tra thành phố. (Ảnh: HĐND TP Hà Nội)

Theo UBND TP Hà Nội, điểm b khoản 1 Điều 7 Luật Thủ đô số 02/2026/QH16 giao HĐND thành phố quyết định số lượng và cơ cấu Ủy viên UBND thành phố.

Tại khoản 1 Điều 10 Nghị quyết số 50 có hiệu lực từ ngày 1/7, HĐND TP Hà Nội quy định Ủy viên UBND thành phố có không quá 6 người gồm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố tham mưu lĩnh vực Văn phòng, Tài chính, Nội vụ, Tư pháp; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô; Giám đốc Công an thành phố.

Có 6 nhân sự thuộc cơ cấu mới gồm ông Nguyễn Tiến Thiết, Chánh Văn phòng UBND thành phố; ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Sở Tài chính; ông Nguyễn Minh Long, Giám đốc Sở Nội vụ; ông Ngô Anh Tuấn, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Đào Văn Nhận, Tư lệnh Bộ Tư lệnh thủ đô; ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố.

Bên cạnh đó, có 11 nhân sự không thuộc cơ cấu theo quy định.

Theo UBND TP Hà Nội việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với 11 nhân sự không thuộc cơ cấu mới là cần thiết. Việc miễn nhiệm không xuất phát từ vi phạm, khuyết điểm của nhân sự và không đồng thời làm thay đổi chức vụ người đứng đầu cơ quan, đơn vị mà các nhân sự đang đảm nhiệm.