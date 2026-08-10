(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2026:

Điểm chuẩn Học viện Kỹ thuật quân sự năm 2026 cao nhất 29,03

Năm nay, Hệ Quân sự (xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL và THPT) Học viện Kỹ thuật quân sự, điểm trúng tuyển đạt ngưỡng kịch trần đối với thí sinh nữ, dẫn đầu là nữ miền Nam với 29,03 điểm và nữ miền Bắc với 28,65 điểm, trong khi điểm chuẩn thấp nhất hệ này thuộc về nam miền Nam ở mốc 26,62 điểm.

Đối với Hệ Dân sự, ngành Tự động hóa giữ vị trí cao nhất toàn trường khi lấy 26,96 điểm (và 27,29 điểm ở diện ưu tiên xét tuyển), bám đuổi sát phía sau là Cơ điện tử (26,38 điểm) và Kỹ thuật điện tử - viễn thông (25,80 điểm).

Ở chiều ngược lại, ngành có điểm chuẩn thấp nhất hệ dân sự là Kỹ thuật xây dựng với 21,75 điểm, theo sau là Điện tử y sinh (23,33 điểm).

Năm 2026, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 400 chỉ tiêu hệ quân sự, theo các phương thức xét tuyển thẳng, xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và TPHCM, xét điểm thi đánh giá năng lực QDA của Bộ Quốc phòng, xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Với hệ dân sự, Học viện Kỹ thuật quân sự tuyển 720 chỉ tiêu. Học phí hệ dân sự dự kiến 20,9 triệu đồng/năm học.