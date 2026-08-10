Houthi phóng loạt tên lửa nhằm vào lực lượng do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn

(VTC News) -

Vụ phóng tên lửa đạn đạo và UAV vào mục tiêu của Ả Rập Xê Út ở Al-Mukha. (Video: X)

Giao tranh tại Yemen làm dấy lên lo ngại về những gián đoạn hơn nữa đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu sau khi eo biển Hormuz bị đóng cửa do cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.

Người phát ngôn của Houthi, ông Yahya Saree cho biết đợt pháo kích mới nhất nhằm đáp trả việc “huy động” quân đội chính phủ ở Mokha, điều mà ông mô tả là cuộc “bao vây bất công” kéo dài của Ả Rập Xê Út đối với Yemen. Truyền thông thân chính phủ Yemen đưa tin cuộc tấn công khiến ít nhất 7 thường dân thiệt mạng và khoảng 35 người bị thương.

Hôm 9/8, Bộ Năng lượng Ả Rập Xê Út cũng xác nhận vụ một hỏa hoạn xảy ra sau cuộc tấn công vào cơ sở thuộc công ty dầu khí nhà nước Aramco ở tỉnh Jazan, phía nam vương quốc.

Cột khói bốc lên từ cảng Mukha của Yemen sau khi lô hàng thiết bị quân sự bị trúng đạn. (Video: X)

Trước đó, cuộc tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái lớn chưa từng thấy của Houthi vào căn cứ quân sự ở tỉnh Hadramout và Marib do quân đội chính phủ Yemen kiểm soát cũng gây tổn thất lớn về người. Có ít nhất 30 binh sĩ thiệt mạng, 15 người bị thương trong cuộc tấn công.

Lực lượng Houthi kiểm soát phần lớn khu vực phía tây Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa. Từ năm 2015, Ả Rập Xê Út dẫn đầu cuộc can thiệp quân sự nhằm hỗ trợ chính phủ được quốc tế công nhận. Giao tranh giảm đáng kể sau khi thỏa thuận ngừng bắn do Liên hợp quốc làm trung gian có hiệu lực vào tháng 4/2022, dù thỏa thuận chính thức hết hạn vào tháng 10 cùng năm.

Vòng xung đột hiện tại bùng phát vào 13/7, khi lực lượng chính phủ ném bom đường băng tại sân bay Sanaa để ngăn chặn máy bay Iran chở phái đoàn lực lượng Houthi hạ cánh. Phái đoàn này đang trở về từ lễ tang của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei - người thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Tehran.

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc lên án cuộc tấn công của lực lượng Houthi vào Ả Rập Xê Út và tàu thương mại trong khu vực cũng như “vụ hạ cánh trái phép của máy bay” vào lãnh thổ không nằm dưới sự kiểm soát của chính phủ.