Nhiều ngân hàng hạ lãi suất huy động

(VTC News) -

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố khung lãi suất tiền gửi niêm yết mới dành cho khách hàng cá nhân khi gửi tại quầy. Biểu lãi suất này được áp dụng từ ngày 7/8. So với lần cập nhật trước, lãi suất của VPBank đã giảm mạnh tại một số kỳ hạn.

Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 15-24 tháng hưởng 6%/năm, trong khi kỳ hạn 36 tháng chỉ còn 4,2%/năm. Như vậy, so với tháng 7, lãi suất tại một số kỳ hạn của VPBank đã giảm khoảng 2 điểm %.

Trong khi đó, SeABank cũng vừa giảm 0,3 điểm % lãi suất tiền gửi online đối với các kỳ hạn 6-36 tháng. Đây là lần thứ ba ngân hàng này điều chỉnh giảm lãi suất huy động kể từ tháng 4.

Theo biểu lãi suất mới, các kỳ hạn dưới 6 tháng được giữ nguyên. Cụ thể, tiền gửi kỳ hạn 1-2 tháng hưởng lãi suất 3,95%/năm, trong khi kỳ hạn 3-5 tháng là 4,45%/năm. Từ kỳ hạn 6 tháng trở lên, lãi suất được niêm yết lần lượt ở mức 4,65%/năm cho kỳ hạn 6 tháng; 4,75%/năm cho 7 tháng; 4,8%/năm cho 8 tháng; 4,85%/năm cho 9 tháng; 4,9%/năm cho 10 tháng và 4,95%/năm cho 11 tháng.

Đầu tháng 8, nhiều ngân hàng bất ngờ hạ lãi suất huy động ở một số kỳ hạn. (Ảnh minh họa)

Dự đoán về diễn biến của lãi suất từ nay đến cuối năm, ông Phạm Như Ánh, Tổng Giám đốc MB cho rằng, mặt bằng lãi suất về cơ bản sẽ đi ngang. Dù vậy ông Ánh lưu ý lượng lớn tiền gửi được huy động từ trước với mức lãi suất thấp sẽ lần lượt đáo hạn trong thời gian tới. Khi khách hàng tái tục các khoản tiền gửi này, lãi suất áp dụng có thể cao hơn đáng kể so với mức cũ.

Cũng theo ông, nếu đầu tư công được đẩy mạnh và tiến độ giải ngân được cải thiện, dòng tiền sẽ quay trở lại nền kinh tế, qua đó bổ sung thanh khoản cho hệ thống ngân hàng. Ngược lại, nếu giải ngân tiếp tục chậm như trong 6 tháng đầu năm, thanh khoản hệ thống sẽ chịu thêm áp lực và có thể tác động đáng kể đến thanh khoản của hệ thống.

Với năm 2027, ông Ánh nhận định xu hướng này còn phụ thuộc đáng kể vào chính sách tài khóa.

TS. Cấn Văn Lực cũng lý giải việc lãi suất liên tục tăng thời gian qua, đó là khi tăng trưởng kinh tế cao thì phải tăng thêm nguồn vốn đối ứng. Tín dụng tăng cao, ngân hàng buộc phải nâng mặt bằng lãi suất để thu hút tiền gửi.

Một lý do nữa là do còn có nhiều kênh đầu tư khác như vàng, chứng khoán, bất động sản. Nếu lãi suất ngân hàng không đủ sức hấp dẫn thì lập tức dòng tiền sẽ dịch chuyển sang các kênh khác ngay.

Ngoài ra, hệ thống ngân hàng phải đảm bảo lãi suất huy động thực dương (lãi suất gửi tiền phải cao hơn lạm phát) để giữ chân người dân. Khi nhu cầu vốn quá lớn, lãi suất đầu vào bị đẩy lên. Tình hình này đã bắt đầu từ năm ngoái.

“Do những nguyên nhân và bối cảnh hiện nay, việc quay trở lại mức lãi suất quá thấp như trước đây là không khả thi“, ông Lực nói.

Chuyên gia kinh tế Trần Du Lịch cũng cho rằng không nên quá kỳ vọng lãi suất sẽ giảm trong năm nay, vì mục tiêu vừa phải tăng trưởng kinh tế, vừa phải kiểm soát lạm phát. Hiện nay, mức lạm phát mục tiêu mà Quốc hội cho phép là 4,5% và thực tế chỉ số CPI đã tiếp cận mức đó.

Theo ông Lịch, cái khó hiện nay là nền kinh tế đang quá phụ thuộc vào hệ thống ngân hàng thương mại. Trong khi đó, chức năng của ngân hàng thương mại chủ yếu là cung cấp vốn ngắn hạn; còn vốn trung và dài hạn phải thông qua thị trường vốn và các định chế tài chính khác.

“Nếu chúng ta tiếp tục chỉ dựa vào ngân hàng thương mại thì rất khó để giảm giá vốn xuống“, ông Lịch nói.