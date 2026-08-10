Xác minh clip xe máy, ô tô liên tục chèn ép, chặn đầu nhau trên phố Hà Nội

(VTC News) -

Video: Xe máy, ô tô liên tục chèn ép, chặn đầu nhau trên phố Hà Nội

Sáng 10/8, đại diện Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị vào cuộc xác minh đoạn clip tài xế ô tô và xe máy liên tục có hành vi đánh võng, tạt đầu, chèn ép nhau trên đường Trần Phú (phường Hà Đông).

Ô tô hất văng người đi xe máy ngã xuống đường.

Theo hình ảnh trong clip, thời gian xảy ra sự việc khoảng 16h38 ngày 9/8. Thời điểm này, một người đàn ông đi xe máy mang nhãn hiệu Honda Wave màu trắng (chưa rõ biển kiểm soát) đi trên đường Trần Phú, hướng từ Hà Đông đi Thanh Xuân, liên tục đánh võng, cản trở ô tô con mang biển số Hà Nội.

Tài xế ô tô con cũng liên tục luồn lách để tìm cơ hội vượt xe máy. Đến trước cửa số nhà 135 đường Trần Phú, ô tô vượt được và nhanh chóng đánh võng, hất văng người đi xe máy ngã xuống đường.

Người đi xe máy chặn đầu ô tô trên đường.

Sự việc chưa dừng lại khi người đàn ông tiếp tục dựng xe máy và đuổi theo, chặn đầu ô tô tại trước cửa số nhà 129 đường Trần Phú.

Đoạn video và hình ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều bình luận cho rằng dù nguyên nhân trước đó là gì nhưng việc chèn ép, tạt đầu, chặn xe của 2 tài xế gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Thậm chí, hành vi này còn có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Nhiều bạn đọc mong muốn cơ quan chức năng làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định.