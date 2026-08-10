Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng công bố điểm chuẩn 2026, cao nhất 22

(VTC News) -

Theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn các ngành dao động từ 15 - 22 điểm. Trong đó, Y khoa và Răng Hàm Mặt có mức điểm chuẩn cao nhất là 22 điểm; Dược học, Y học cổ truyền, Luật và Luật Kinh tế cùng ở mức 20 điểm.

Các ngành Điều dưỡng, Hộ sinh, Kỹ thuật phục hồi chức năng, Kỹ thuật xét nghiệm y học và Kỹ thuật hình ảnh y học có mức điểm chuẩn 18 điểm.

Kỹ thuật Y sinh, Y tế công cộng, Dinh dưỡng, Công nghệ thẩm mỹ và các ngành còn lại thuộc các lĩnh vực: Kinh tế - Quản trị, Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế, Khoa học xã hội, Công nghệ - Kỹ thuật có mức điểm chuẩn 15 điểm.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng năm 2026 cụ thể như sau:

Một thí sinh có thể đủ điều kiện trúng tuyển ở nhiều ngành hoặc theo nhiều phương thức. Sau quá trình xử lý nguyện vọng trên Hệ thống tuyển sinh quốc gia, thí sinh được công nhận trúng tuyển ở nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất trong danh sách các nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển.

Đối với các phương thức không sử dụng kết quả điểm thi tốt nghiệp THPT, ngoài điều kiện về điểm chuẩn trên đây, thí sinh cần đảm bảo ngưỡng chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Tất cả thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 17h ngày 21/8. Quá thời hạn này, thí sinh được xem như từ chối nhập học.