Nhiều cơ quan treo cờ rủ tưởng nhớ Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane

Ông Xaysomphone Phomvihane sinh ngày 12/12/1956, quê tại xã Nameo, huyện Viengxay, tỉnh Houaphanh. Trước khi giữ chức Chủ tịch Quốc hội Lào, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo ở địa phương cũng như trong các ngành, lĩnh vực khác nhau. Từ tháng 1/2021, ông đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Quốc hội Lào. Trong thời gian công tác, ông có nhiều hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại nghị viện, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Lào với các nước và nâng cao vai trò của Quốc hội Lào trên trường quốc tế.