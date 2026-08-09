Công bố điểm chuẩn Học viện Ngoại giao: Từ 23,75 đến 27,75 điểm

(VTC News) -

Ngày 9/8, Học viện Ngoại giao công bố điểm chuẩn đại học chính quy năm 2026 theo các phương thức xét tuyển. Với phương thức sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT, mức điểm trúng tuyển dao động từ 23,75 đến 27,75.

Theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2026 (mã phương thức 100), Quan hệ quốc tế là ngành có điểm chuẩn cao nhất, đạt 27,75 điểm tại tổ hợp C00. Đứng thứ hai là Truyền thông quốc tế với 26 điểm. Các ngành còn lại có mức điểm chuẩn từ 23,75.

So với năm 2025, điểm chuẩn của một số ngành giảm đáng kể. Trung Quốc học, ngành có điểm chuẩn cao nhất của Học viện Ngoại giao năm trước, giảm khoảng 1,5 điểm trong năm nay. Nhật Bản học và Hàn Quốc học thuộc nhóm có điểm chuẩn thấp nhất.

Điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2026.

Ở hai phương thức xét tuyển kết hợp, gồm xét kết quả học tập THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã 410) và xét chứng chỉ đánh giá năng lực quốc tế như SAT, ACT, A-Level, IB cùng chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế (mã 415), điểm chuẩn của các ngành giống nhau, dao động từ 26,33 đến 28,1 điểm.

Năm 2026, Học viện Ngoại giao tuyển 2.200 sinh viên với 13 tổ hợp xét tuyển, giữ nguyên so với năm trước. Trường tiếp tục áp dụng bốn phương thức tuyển sinh, gồm tuyển thẳng và ba phương thức xét tuyển còn lại.

Ngành Quan hệ quốc tế dẫn đầu điểm chuẩn Học viện Ngoại giao năm 2026 với 27,75 điểm.

Đối với phương thức xét học bạ kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế, thí sinh phải đáp ứng thêm điều kiện điểm thi tốt nghiệp THPT của ba môn theo tổ hợp tương ứng đạt tối thiểu 22/30 điểm. Điểm trung bình học bạ của hai trong ba môn phải từ 8,5 trở lên.