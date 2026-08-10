Điểm chuẩn Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2026 cao nhất 27,09

(VTC News) -

Điểm chuẩn trường Đại học Văn hóa Hà Nội năm 2026 như sau:

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2026 cao nhất 27,09

Năm nay, phương thức xét điểm thi THPT (PT 100), ngành Tổ chức hoạt động nghệ thuật giữ vị trí cao nhất toàn trường với 27,09 điểm, theo sau là các ngành như Văn hóa truyền thông (26,38 điểm), Tổ chức sự kiện văn hóa (26,13 điểm) và Văn hóa đối ngoại (25,93 điểm).

Ở phương thức xét học bạ (PT 200), Văn hóa truyền thông vươn lên dẫn đầu với mốc điểm rất cao 28,04 điểm, bám đuổi sát sao bởi Phát triển công nghiệp văn hóa (27,53 điểm) và Ngôn ngữ Anh (27,49 điểm).

Ngược lại, ngành có điểm chuẩn thấp nhất ở cả hai phương thức PT 100 và PT 406 là Sáng tác văn học (lần lượt lấy 20,25 điểm ở PT 100 và 18,25 điểm ở PT 406).

Năm 2026, Trường Đại học Văn hoá Hà Nội tuyển 1.800 chỉ tiêu, áp dụng 4 phương thức xét tuyển gồm: Xét tuyển thẳng, Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Xét kết quả học tập cấp THPT (học bạ), Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT (học bạ) với điểm thi năng khiếu.