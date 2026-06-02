Đề Toán thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm 2026

Theo thống kê của Sở GD&ĐT TP.HCM, năm nay có hơn 151.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Đối với các thí sinh thi vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi môn chuyên/tích hợp vào chiều nay 2/6. Các bài thi này diễn ra với thời gian 150 phút.

Đề thi Toán vào lớp 10 năm 2026 tại TP.HCM

Theo Sở GD&ĐT TP.HCM, kỳ thi tuyển sinh năm nay là kỳ thi đầu tiên của TP.HCM sau sáp nhập, mức độ đánh giá của đề sẽ được cân đối để phù hợp với thực tế và bối cảnh giáo dục chung của 3 địa phương trước đây.

Đây cũng là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước tới nay tại TP.HCM.

Để phục vụ kỳ thi, Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi với hơn 6.400 phòng thi và huy động gần 18.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức, coi thi.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).