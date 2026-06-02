Bí thư Hà Nội: Mỗi chính sách phải đánh giá đủ cơ sở pháp lý, đồng thuận xã hội

Sáng 2/6, phát biểu tại kỳ họp HĐND TP Hà Nội, Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng cho biết, kỳ họp này sẽ quyết định nhiều chính sách cụ thể hóa Luật Thủ đô năm 2026, tạo nền tảng pháp lý và động lực từ thể chế để đưa Thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới.

Các nội dung thảo luận xem xét tại kỳ họp là những vấn đề rất lớn và quan trọng, tác động sâu rộng đến kinh tế - xã hội của thành phố. Bên cạnh đó, ông Trần Đức Thắng lưu ý thêm một số vấn đề cần quan tâm.

Bí thư Thành uỷ Trần Đức Thắng phát biểu tại kỳ họp.

Bí thư Hà Nội yêu cầu quán triệt tinh thần đổi mới, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; xác định rõ trách nhiệm thực hiện của từng chủ thể và cơ chế kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả, phòng ngừa tiêu cực, lợi ích nhóm.

Đồng thời, thành phố tiếp tục cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thực sự minh bạch, vượt trội. Mỗi chính sách phải được đánh giá đầy đủ cơ sở pháp lý, tác động chính sách, nguồn lực thực hiện, tính khả thi và sự đồng thuận của xã hội, đặc biệt là các nội dung vượt trội, đặc thù; bảo đảm khi ban hành chính sách sẽ đi vào cuộc sống, tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển của Thủ đô.

Đối với các chính sách an sinh, Bí thư Thành uỷ yêu cầu cần ưu tiên tối đa nguồn lực để giải quyết các vấn đề dân sinh cấp bách ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống hàng ngày của người dân; tiếp tục chăm lo tốt hơn cho các đối tượng chính sách; nâng cao khả năng tiếp cận về nhà ở và các dịch vụ cơ bản về giáo dục, y tế, văn hóa.

Chính sách chi hỗ trợ phải đảm bảo đúng đối tượng, đúng mục tiêu và phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của thành phố.

Với phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hà Nội xác định giai đoạn tới tri thức, dữ liệu số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực chất lượng cao là động lực chính để phát triển nhanh và bền vững. Do đó, cần mạnh dạn thí điểm các chính sách đột phá; mô hình mới; đồng thời, phải kiến tạo được môi trường pháp lý, không gian cho hệ sinh thái đổi mới sáng tạo; thúc đẩy liên kết giữa nghiên cứu, thử nghiệm và sản xuất nhằm chuyển đổi mô hình phát triển của Thủ đô.

Về quản lý và phát triển đô thị, ông Trần Đức Thắng yêu cầu phải tiếp cận tổng thể, đồng bộ, phù hợp với tầm nhìn trăm năm của Quy hoạch Thủ đô; kiến tạo không gian phát triển mới dựa trên việc khai thác các vùng động lực theo mô hình TOD, tối ưu hóa không gian tầm thấp, không gian tầm cao, không gian ngầm.

Song song đó, giải quyết tận gốc 5 điểm nghẽn, tổ chức lại không gian kiến trúc và bảo đảm lợi ích công cộng. Các chính sách mới này phải được xây dựng công khai, minh bạch, chuẩn hóa về tiêu chuẩn, dữ liệu và chịu sự giám sát chặt chẽ.

Ngay sau khi các nghị quyết được thông qua, ông Thắng đề nghị UBND thành phố và các cơ quan liên quan bắt tay ngay vào triển khai tổ chức thực hiện để phát huy được hiệu quả của chính sách.