Trường chuyên đầu tiên ở Hà Nội công bố điểm chuẩn lớp 10: Cao nhất 20,25 điểm

Chiều nay 1/6, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố điểm trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2026-2027.

Theo thông báo của nhà trường, lớp chuyên Hóa học có điểm chuẩn cao nhất với 20,25 điểm. Tiếp theo là chuyên Toán học với 19,25 điểm, chuyên Sinh học 18 điểm, chuyên Vật lý 17,75 điểm, chuyên Tin học (thi Tin học) 17,5 điểm và chuyên Tin học (thi Toán chuyên) 17,25 điểm.

Điểm trúng tuyển được xác định bằng tổng điểm môn Toán vòng 1 (hệ số 1) và điểm môn chuyên (hệ số 2). Thí sinh phải đạt từ 4 điểm trở lên ở môn Toán vòng 1 và môn chuyên mới đủ điều kiện xét tuyển.

Trong khi đó, điểm môn Ngữ văn và Tiếng Anh không được tính vào điểm trúng tuyển nhưng đều phải đạt từ 4 điểm trở lên.

Hội đồng tuyển sinh sẽ gửi kết quả thi tuyển sinh cho thí sinh qua tin nhắn SMS theo số điện thoại đã đăng ký trong hồ sơ dự thi từ 18h ngày 1/6.

Theo kế hoạch, các thí sinh trúng tuyển sẽ làm thủ tục nhập học vào ngày 25/6. Thông tin chi tiết về việc nhập học sẽ được nhà trường thông báo trên các kênh chính thức.

Nhà trường lưu ý những thí sinh xác nhận nhập học vào Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên sẽ không thực hiện xác nhận nhập học tại các trường THPT khác.

Cùng với việc công bố điểm chuẩn, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên cũng phát hành thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh lớp 10 năm 2026 để thí sinh và phụ huynh theo dõi, thực hiện theo quy định.