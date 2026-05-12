Lịch thi đấu World Cup 2026 mới nhất

World Cup 2026 diễn ra từ 12/6 đến 20/6 tại Mỹ, Mexico và Canada với 48 đội tuyển tham dự. Đây là lần đầu tiên giải đấu mở rộng quy mô, nâng tổng số trận đấu lên 104.

Trận đấu đầu tiên của World Cup 2026 diễn ra lúc 2h ngày 12/6 trên sân vận động Azteca (Mexico City, Mexico) giữa Mexico và Nam Phi. Chung kết được tổ chức ở sân MetLife (East Rutherford, New Jersey, Mỹ).

World Cup 2026 có 48 đội tuyển tham dự. (Ảnh: FIFA)

Lịch thi đấu World Cup 2026 vòng bảng

Ngày 12/6

2h: Mexico vs Nam Phi.

9h: Hàn Quốc vs Cộng hòa Czech.

Ngày 13/6

2h: Canada vs Bosnia & Herzegovina.

8h: Mỹ vs Paraguay.

Ngày 14/6

2h: Qatar vs Thụy Sỹ.

5h: Brazil vs Morocco.

8h: Haiti vs Scotland.

11h: Australia vs Thổ Nhĩ Kỳ.

Ngày 15/6

0h: Đức vs Curacao.

3h: Hà Lan vs Nhật Bản.

6h: Bờ Biển Ngà vs Ecuador.

9h: Thụy Điển vs Tunisia.

23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

Ngày 16/6

2h: Bỉ vs Ai Cập.

5h: Ả Rập Xê Út vs Uruguay.

8h: Iran vs New Zealand.

Ngày 17/6

2h: Pháp vs Senegal.

5h: Iraq vs Na Uy.

8h: Argentina vs Algeria.

11h: Áo vs Jordan.

Ngày 18/6

0h: Bồ Đào Nha vs CHDC Congo.

3h: Anh vs Croatia.

6h: Ghana vs Panama.

9h: Uzbekistan vs Colombia.

23h: CH Czech vs Nam Phi.

Ngày 19/6

2h: Thụy Sỹ vs Bosnia & Herzegovina.

5h: Canada vs Qatar.

8h: Mexico vs Hàn Quốc.

Ngày 20/6

2h: Mỹ vs Australia.

5h: Scotland vs Morocco.

7h30: Brazil vs Haiti.

10h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay.

Ngày 21/6

0h: Hà Lan vs Thụy Điển.

3h: Đức vs Bờ Biển Ngà.

7h: Ecuador vs Curacao.

11h: Tunisia vs Nhật Bản.

23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

Ngày 22/6

2h: Bỉ vs Iran.

5h: Uruguay vs Cape Verde.

8h: New Zealand vs Ai Cập.

Ngày 23/6

0h: Argentina vs Áo.

4h: Pháp vs Iraq.

7h: Na Uy vs Senegal.

10h: Jordan vs Algeria.

Ngày 24/6

0h: Bồ Đào Nha vs Uzbekistan.

3h: Anh vs Ghana.

6h: Panama vs Croatia.

9h: Colombia vs CHDC Congo.

Ngày 25/6

2h: Bosnia & Herzegovina vs Qatar.

2h: Thụy Sỹ vs Canada.

5h: Morocco vs Haiti.

5h: Scotland vs Brazil.

8h: CH Czech vs Mexico.

8h: Nam Phi vs Hàn Quốc.

Ngày 26/6

3h: Curacao vs Bờ Biển Nga.

3h: Ecuador vs Đức.

6h: Nhật Bản vs Thụy Điển.

6h: Tunisia vs Hà Lan.

9h: Paraguay vs Australia.

9h: Thổ Nhĩ Kỳ vs Mỹ.

Ngày 27/6

2h: Na Uy vs Pháp.

2h: Senegal vs Iraq.

7h: Cape Verde vs Ả Rập Xê Út.

7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.

10h: Ai Cập vs Iran.

10h: New Zealand vs Bỉ.

Ngày 28/6

4h: Croatia vs Ghana.

4h: Panama vs Anh.

6h30: Colombia vs Bồ Đào Nha.

6h30: CHDC Congo vs Uzbekistan.

9h: Algeria vs Áo.

9h: Jordan vs Argentina.

Kết thúc vòng bảng, 32 đội giành quyền vào vòng loại trực tiếp, 16 đội bị loại. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất thi đấu từ vòng 1/16 theo nhánh dựa trên bảng xếp hạng World Cup 2026.

Vòng 1/16 World Cup 2026

Ngày 29/6

2h: Trận 73 - Nhì bảng A vs Nhì bảng B.

Ngày 30/6

0h: Trận 74 - Nhất bảng C vs Nhì bảng F.

3h30: Trận 75 - Nhất bảng E vs Thứ 3 bảng A/B/C/D/F.

8h: Trận 76 - Nhất bảng F vs Nhì bảng C.

Ngày 1/7

0h: Trận 77 - Nhì bảng E vs Nhì bảng I.

2h: Trận 78 - Nhất bảng I vs Thứ 3 bảng C/D/F/G/H.

8h: Trận 79 - Nhất bảng A vs Thứ 3 bảng C/E/F/H/I.

23h: Trận 80 - Nhất bảng L vs Thứ 3 bảng E/H/I/J/K.

Ngày 2/7

3h: Trận 81 - Nhất bảng G vs Thứ 3 bảng A/E/H/I/J.

7h: Trận 82 - Nhất bảng D vs Thứ 3 bảng B/E/F/I/J.

Ngày 3/7

2h: Trận 83 - Nhất bảng H vs Nhì bảng J.

6h: Trận 84 - Nhì bảng K vs Nhì bảng L.

10h: Trận 85 - Nhất bảng B vs Thứ 3 bảng E/F/G/I/J.

Ngày 4/7

1h: Trận 86 - Nhì bảng D vs Nhì bảng G.

5h: Trận 87 - Nhất bảng J vs Nhì bảng H.

9h30: Trận 88 - Nhất bảng K vs Thứ 3 bảng D/E/I/J/L.

Vòng 1/8

Ngày 5/7

0h: Thắng trận 73 vs Thắng trận 75.

4h: Thắng 74 vs Thắng 77.

Ngày 6/7

3h: Thắng 76 vs Thắng 78.

7h: Thắng 79 vs Thắng 80.

Ngày 7/7

2h: Thắng 83 vs Thắng 84.

7h: Thắng 81 vs Thắng 82.

23h: Thắng 86 vs Thắng 88.

Ngày 8/7

3h: Thắng 85 vs Thắng 87.

Lịch thi đấu Tứ kết World Cup 2026

Ngày 10/7

3h: Trận tứ kết 1.

Ngày 11/7

2h: Trận tứ kết 2.

Ngày 12/7

4h: Trận tứ kết 3.

Ngày 12/7

8h: Trận tứ kết 4.

Bán kết World Cup 2026

Ngày 15/7

2h: Trận bán kết 1 - Thắng TK1 vs Thắng TK2.

Ngày 16/7

2h: Trận bán kết 2 - Thắng TK3 vs Thắng TK4.

Tranh hạng 3

Ngày 19/7 - 4h: Thua BK1 vs Thua BK2.

Lịch thi đấu chung kết World Cup 2026

Ngày 20/7 - 2h: Thắng BK1 vs Thắng BK2.

World Cup 2026 diễn ra khi nào, ở đâu?

World Cup 2026 là lần thứ 23 giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được tổ chức. Giải diễn ra từ ngày 12/6 đến 20/7 do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai. Tổng cộng 104 trận đấu sẽ được tổ chức tại 16 sân vận động thuộc ba quốc gia, đánh dấu ngày hội bóng đá thế giới trở lại Bắc Mỹ sau 32 năm.

Các trận đấu của World Cup 2026 sẽ được tổ chức tại 16 thành phố thuộc ba quốc gia Bắc Mỹ.

Các sân vận động của Mỹ gồm MetLife (New Jersey), AT&T (Dallas), Arrowhead (Kansas), NRG (Houston), Mercedes-Benz (Atlanta), SoFi (Los Angeles), Lincoln Financial (Philadelphia), Lumen (Seattle), Levi's (San Francisco), Gillette (Boston) và Hard Rock (Miami).

Tại Canada, hai sân vận động được sử dụng là BC Place (Vancouver) và BMO Field (Toronto). Mexico sử dụng 3 sân Azteca (Mexico City), BBVA (Monterrey) và Akron (Guadalajara).

Thể thức World Cup 2026

Đây là kỳ World Cup với quy mô lớn nhất từ trước đến nay với 48 đội tham dự được chia thành 12 bảng đấu. Ở vòng bảng, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt, tính điểm bảng xếp hạng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16.

Nếu có từ hai đội trở lên cùng điểm số sau vòng bảng, ban tổ chức sẽ ưu tiên xét thành tích đối đầu giữa các đội này, bao gồm: số điểm giành được, hiệu số bàn thắng - bàn thua và số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp. Trong trường hợp các chỉ số nêu trên vẫn bằng nhau, ban tổ chức xét hiệu số bàn thắng - bàn thua và tổng số bàn thắng ghi được sau cả 3 lượt trận vòng bảng.

Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Các trận đấu loại trực tiếp và chung kết có hiệp phụ và luân lưu nếu có tỷ số hoà sau 2 hiệp chính (không áp dụng luật bàn thắng vàng, bàn thắng bạc).