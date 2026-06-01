Danh sách đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 mới nhất: Cảm hứng từ Yamal

Tối 25/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển Tây Ban Nha công bố đội hình chính thức dự World Cup 2026. Trong 26 cầu thủ của La Roja, không có đại diện nào đến từ Real Madrid.

Huấn luyện viên Luis de la Fuente tiếp tục dẫn dắt Tây Ban Nha sau giai đoạn thành công với chức vô địch EURO 2024. Trong danh sách này, những cầu thủ đáng chú ý nhất là Lamine Yamal, Rodri và Pedri.

Lamine Yamal lần đầu tiên tham dự World Cup. (Ảnh: Reuters)

Đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 mới nhất

Danh sách của đội tuyển Tây Ban Nha gồm 26 cầu thủ được cập nhật theo thông tin chính thức trên trang chủ của FIFA. HLV De la Fuente vẫn có thể điều chỉnh danh sách trong trường hợp có cầu thủ chấn thương trước trận đấu đầu tiên.

Vị trí Tên cầu thủ Câu lạc bộ Thủ môn Joan Garcia FC Barcelona Thủ môn David Raya Arsenal Thủ môn Unai Simon Athletic Club Hậu vệ Pau Cubarsi FC Barcelona Hậu vệ Eric Garcia FC Barcelona Hậu vệ Marc Pubill Atletico Madrid Hậu vệ Aymeric Laporte Athletic Club Hậu vệ Marc Cucurella Chelsea Hậu vệ Alejandro Grimaldo Bayer Leverkusen Hậu vệ Pedro Porro Tottenham Hotspur Hậu vệ Marcos Llorente Atletico Madrid Tiền vệ Martin Zubimendi Arsenal Tiền vệ Rodri Manchester City Tiền vệ Pedri FC Barcelona Tiền vệ Fabian Ruiz Paris Saint-Germain Tiền vệ Gavi FC Barcelona Tiền vệ Mikel Merino Arsenal Tiền vệ Dani Olmo FC Barcelona Tiền đạo Nico Williams Athletic Club Tiền đạo Alex Baena Atletico Madrid Tiền đạo Victor Munoz Osasuna Tiền đạo Lamine Yamal FC Barcelona Tiền đạo Yeremy Pino Crystal Palace Tiền đạo Ferran Torres FC Barcelona Tiền đạo Mikel Oyarzabal Real Sociedad Tiền đạo Borja Iglesias Celta Vigo

Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng Cape Verde, Ả Rập Xê Út và Uruguay. Các trận đấu của bảng này diễn ra tại Atlanta, Miami, Houston (Mỹ) và Guadalajara (Mexico).

Tây Ban Nha đứng thứ hai trên bảng xếp hạng FIFA. Họ cũng là đội đương kim vô địch của EURO. Đây là lần thứ 16 Tây Ban Nha góp mặt tại World Cup. Thành tích tốt nhất của đội tuyển này là chức vô địch năm 2010 - kỳ World Cup được tổ chức tại Nam Phi.

Danh sách cầu thủ Tây Ban Nha theo vị trí

Thủ môn Tây Ban Nha gồm Joan Garcia, David Raya và Unai Simon. David Raya (Arsenal) và Joan Garcia (Barcelona) trải qua mùa giải xuất sắc tại câu lạc bộ nhưng Unai Simon mới là lựa chọn được ưu tiên. Cả 3 thủ môn đều có khả năng xử lý bóng bằng chân rất tốt, bên cạnh phản xạ và kỹ năng cản phá ấn tượng.

Hàng hậu vệ Tây Ban Nha gồm Pau Cubarsi, Eric Garcia, Marc Pubill, Aymeric Laporte, Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo, Pedro Porro và Marcos Llorente. Pau Cubarsi là gương mặt trẻ đáng chú ý ở hàng thủ, trong khi Aymeric Laporte đem lại kinh nghiệm. Đây sẽ là cặp trung vệ chính của Tây Ban Nha khi Dean Huijsen không được chọn.

Marc Cucurella, Alejandro Grimaldo và Pedro Porro là những hậu vệ biên có khả năng hỗ trợ tấn công tốt. Marcos Llorente cũng là cầu thủ đa năng, có thể mang đến thêm phương án cho ban huấn luyện khi cần điều chỉnh đội hình.

Tuyến tiền vệ là khu vực nổi bật nhất của đội tuyển Tây Ban Nha. Danh sách gồm Martin Zubimendi, Rodri, Pedri, Fabian Ruiz, Gavi, Mikel Merino và Dani Olmo. Đây là nhóm cầu thủ kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ với điểm chung là khả năng kiểm soát bóng và điều tiết nhịp độ xuất sắc.

Tiền đạo đội tuyển Tây Ban Nha gồm Nico Williams, Alex Baena, Victor Munoz, Lamine Yamal, Yeremy Pino, Ferran Torres, Mikel Oyarzabal và Borja Iglesias. Trong đó, Lamine Yamal vẫn không ngừng tiến bộ sau màn ra mắt ấn tượng ở EURO 2024. Nico Williams, Ferran Torres và Yeremy Pino mang đến tốc độ, còn Mikel Oyarzabal và Borja Iglesias là các phương án giàu kinh nghiệm hơn.

Huấn luyện viên Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là ai?

HLV đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026 là Luis de la Fuente. Ông sinh năm 1961, là cựu cầu thủ người Tây Ban Nha, từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Khi còn là cầu thủ, De la Fuente gắn bó với Athletic Bilbao và cũng từng khoác áo Sevilla.

Trước khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha, Luis de la Fuente có thời gian dài làm việc trong hệ thống đào tạo và các đội trẻ của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha. Ông từng dẫn dắt các đội U19, U21 và U23 Tây Ban Nha. Những thành tích nổi bật của ông ở cấp trẻ gồm chức vô địch U19 châu Âu 2015, U21 châu Âu 2019 và huy chương bạc Olympic Tokyo.

Luis de la Fuente được bổ nhiệm làm HLV trưởng đội tuyển Tây Ban Nha sau World Cup 2022. Dưới thời ông, Tây Ban Nha giành UEFA Nations League 2023 và vô địch EURO 2024. Tại World Cup 2026, ông tiếp tục dẫn dắt thế hệ cầu thủ kết hợp giữa nhóm giàu kinh nghiệm như Rodri, Fabian Ruiz với lớp trẻ gồm Lamine Yamal, Pedri, Gavi và Pau Cubarsi.

Ngôi sao đáng chú ý của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Lamine Yamal của Barcelona là gương mặt được quan tâm hàng đầu trong đội hình Tây Ban Nha. Cầu thủ này nổi bật nhờ kỹ thuật, tốc độ và khả năng tạo đột biến ở biên. Trong đội hình La Roja, Lamine Yamal là một trong những cầu thủ có thể thay đổi nhịp độ tấn công chỉ bằng vài pha xử lý.

Rodri không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng vẫn một trong những cầu thủ quan trọng nhất ở tuyến giữa Tây Ban Nha. Tiền vệ Man City có khả năng kiểm soát nhịp độ, tranh chấp và giữ sự cân bằng cho đội hình. Với kinh nghiệm thi đấu ở các trận lớn, Rodri tiếp tục là nhân tố trung tâm trong kế hoạch của HLV Luis de la Fuente.

Pedri thuộc nhóm cầu thủ có khả năng xử lý bóng kỹ thuật, phối hợp ngắn và hỗ trợ tổ chức tấn công. Trong đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026, Pedri là một trong những nhân tố đáng chú ý nhất ở tuyến giữa, đặc biệt khi được đặt cạnh các cầu thủ như Rodri, Gavi và Dani Olmo.

Lịch thi đấu của Tây Ban Nha tại World Cup 2026

Theo lịch thi đấu World Cup 2026 được cập nhật trong dữ liệu hiện có, Tây Ban Nha lần lượt đối đầu Cape Verde, Ả Rập Xê Út, Uruguay ở vòng bảng.

15/6 - 23h: Tây Ban Nha vs Cape Verde.

21/6 - 23h: Tây Ban Nha vs Ả Rập Xê Út.

27/6 - 7h: Uruguay vs Tây Ban Nha.

Danh sách đội hình Tây Ban Nha dự World Cup 2026 sẽ tiếp tục được cập nhật khi có thay đổi về cầu thủ, HLV, số lượng cầu thủ hoặc lịch thi đấu. Báo Điện tử VTC News đăng tải đầy đủ danh sách chính thức của 48 đội tuyển tham dự World Cup 2026.