Nên đóng hay mở cửa sổ khi bật máy hút mùi?

Máy hút mùi là thiết bị sử dụng để khử mùi trong không gian nhà bếp sinh ra khi nấu ăn, đây là thiết bị gần như không thể thiếu trong các căn bếp hiện đại ngày nay.

Nguyên lý hoạt động của máy hút mùi

Máy hút mùi hoạt động dựa trên việc hút khói, hơi nước, hơi dầu mỡ và mùi khó chịu ra khỏi không gian nấu ăn và loại bỏ chúng hoặc đẩy ra ngoài không gian bếp. Quá trình hoạt động của mày hút mùi thường đi theo các bước sau:

Hút khí và mùi: Động cơ của máy hút mùi tạo ra lực hút, hút không khí từ không gian nấu ăn qua bộ lọc.

Lọc khí: Trong quá trình đi qua bộ lọc, khói, mỡ và hơi nước được loại bỏ. Bộ lọc có thể bao gồm lọc mỡ để hấp thụ mỡ và lọc than hoạt tính để loại bỏ mùi khó chịu.

Điều hướng khí: Khí đã được làm sạch sẽ tiếp tục đi qua hệ thống ống dẫn. Nếu có ống thoát ra ngoài, khí sẽ được đẩy ra khỏi nhà qua ống thông gió. Trong trường hợp không có ống thoát, máy có thể tuần hoàn không khí trong không gian bếp bằng cách lọc lại khí đã qua bộ lọc và thải trở lại không gian nấu ăn.

Máy hút mùi đóng một vai trò quan trọng trong việc lọc không khí nhà bếp, giúp con người tránh khỏi các rủi ro về sức khỏe của khói dầu gây ra. Tuy nhiên, có rất nhiều người vẫn chưa biết cách sử dụng máy hút mùi một cách hiệu quả. Có người chọn cách đóng chặt cửa sổ khi sử dụng máy hút mùi, một số khác lại chọn cách mở rộng cửa. Vậy đâu mới là cách làm đúng?

Có nên mở cửa sổ trong khi bật máy hút mùi?

Khi bật máy hút mùi, nếu cửa ra vào và cửa sổ mở, một lượng lớn không khí ngoài trời sẽ tràn vào, phá vỡ vùng áp suất âm do máy hút mùi hình thành, ngăn không cho khói bị hút đi một cách hiệu quả và khiến nó lan rộng khắp nhà bếp nhanh hơn.

Tuy nhiên, nếu cửa ra vào và cửa sổ được bịt kín, nó cũng không có lợi cho việc phát thải khói dầu. Do đó, cách làm hiệu quả là bạn nên đóng cửa sổ nhưng để một khe hở khoảng 3-10 cm để không khí lưu thông bình thường, cho phép máy hút mùi hoạt động hiệu quả nhất.

Nếu bạn chỉ đơn giản là đun sôi nước hoặc nấu cháo, bạn có thể để cửa ra vào và cửa sổ mở, nhưng bạn phải bật máy hút mùi trong suốt thời gian nấu. Sau khi tắt bếp, tiếp tục bật máy hút thêm từ1-3 phút rồi mới tắt.

Vị trí lắp đặt của máy hút mùi có ảnh hưởng đáng kể đến hiệu suất của nó. Nói chung, máy hút mùi nên được lắp đặt cách bếp 65-75 cm. Vị trí này đảm bảo máy hoạt động có hiệu quả, đồng thời ngăn ngừa các vấn đề như va đập đầu khi bạn đứng nấu ăn. Bạn cũng nên lắp đặt máy hút mùi ở giữa bếp, tránh các góc tường.

Vệ sinh máy hút mùi không cần tháo

Trước khi bắt tay vào vệ sinh máy hút mùi, bạn cần chuẩn bị những dụng cụ và chất tẩy rửa cần thiết như khăn mềm hoặc miếng bọt biển, nước ấm, dung dịch tẩy rửa nhẹ (có thể dùng nước rửa chén loãng), bàn chải mềm, khay lớn (để ngâm lưới lọc nếu cần).

Đầu tiên, bạn hãy dùng khăn mềm thấm nước ấm và lau nhẹ nhàng bề mặt ngoài của máy hút mùi. Với những vết bẩn cứng đầu, bạn có thể sử dụng một ít dung dịch tẩy rửa nhẹ. Tránh dùng các chất tẩy rửa mạnh hoặc dụng cụ sắc nhọn, vì chúng có thể làm trầy xước bề mặt máy.

Nếu máy hút mùi của bạn có lưới lọc có thể tháo rời, hãy tháo lưới lọc ra và ngâm trong nước ấm pha với một ít dung dịch tẩy rửa. Sử dụng bàn chải mềm để loại bỏ dầu mỡ và bụi bẩn bám trên lưới, sau đó để lưới lọc khô hoàn toàn trước khi lắp lại. Nếu lưới lọc không thể tháo rời, bạn có thể lau sạch chúng bằng khăn mềm thấm nước xà phòng ấm.

Để vệ sinh khu vực bên trong máy, bạn dùng miếng bọt biển mềm ẩm để lau sạch phía bên trong của máy hút mùi. Nếu có dầu mỡ bám ở những nơi khó tiếp cận, bạn có thể dùng bàn chải mềm để chà nhẹ.

Sau khi hoàn thành các bước trên, hãy kiểm tra lại toàn bộ máy hút mùi để đảm bảo không còn tồn đọng dung dịch tẩy rửa hay nước. Dùng khăn khô lau lại một lần nữa để máy hoàn toàn khô ráo trước khi sử dụng.

Bạn nên vệ sinh máy hút mùi theo định kỳ (khoảng 1-2 tháng một lần) để đảm bảo máy luôn hoạt động tốt và kéo dài tuổi thọ. Việc giữ cho máy sạch sẽ không chỉ giúp loại bỏ mùi khó chịu mà còn giúp gian bếp của bạn luôn trong lành, thoáng mát.