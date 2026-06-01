Thi lớp 10 TP.HCM: Thí sinh khen đề Văn sát thực tế, tự tin 'bỏ túi' điểm khá

Hơn 150.000 thí sinh vừa hoàn thành thi môn Ngữ văn - môn thi đầu tiên trong kỳ thi vào lớp 10 tại TP.HCM năm học 2026-2027.

Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), nhiều thí sinh rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi sau khi hoàn thành môn Ngữ văn. Theo ghi nhận, phần lớn thí sinh đánh giá đề thi năm nay vừa sức, bám sát kiến thức đã học và tạo điều kiện để các em phát huy khả năng làm bài.

Thí sinh hoàn thành môn thi Ngữ văn tại điểm thi Trường THPT Trưng Vương, phường Sài Gòn.

Em Nguyễn Huỳnh Phương Nghi, học sinh Trường THCS Chi Lăng cho biết: "Đề Ngữ văn năm nay không quá khó, có tính phân hóa nhất định. Theo em, những thí sinh có kinh nghiệm làm đề, đọc và phân tích kỹ yêu cầu sẽ có lợi thế khi làm bài. Em không dám đoán trước điểm cụ thể nhưng em nghĩ là cũng ở mức khá trở lên".

Phương Nghi cũng chia sẻ sáng cùng ngày em vừa ôn lại một số dạng bài tương tự nên cảm thấy khá tự tin khi làm bài.

Lê Như Quỳnh Anh, học sinh Trường THCS Phạm Văn Chiêu cho rằng, đề thi Ngữ văn năm nay khá dễ và phù hợp với năng lực của thí sinh.

Em Nguyễn Huỳnh Phương Nghi vui vẻ sau khi kết thúc môn thi đầu tiên.

"Những năm trước đề thi của TP.HCM thường tập trung vào dạng bài nghị luận về một ý kiến. Tuy nhiên, năm nay đề có thêm một dạng câu hỏi khác, giúp thí sinh có hai phương án lựa chọn phù hợp với thế mạnh của mình. Bên cạnh đó, các câu hỏi ở phần đọc hiểu cũng được phân bổ điểm số hợp lý, tạo cơ hội để thí sinh ghi điểm", Quỳnh Anh cho biết.

Được biết, nguyện vọng của Quỳnh Anh là thi vào lớp chuyên Toán của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong. Sau khi hoàn thành bài thi Ngữ văn, em tỏ ra khá lạc quan về kết quả đạt được.

Dù không phải là môn học sở trường nhưng thí sinh Nguyễn Khánh Hoàng, học sinh Trường THCS Trần Văn Ơn tự tin có thể đạt trên 8 điểm môn Ngữ văn.

Theo Khánh Hoàng, em ấn tượng và yêu thích nhất câu nghị luận xã hội vì có nhiều không gian để trình bày suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Phần nghị luận xã hội đưa ra vấn đề có phạm vi khá rộng, tạo điều kiện để thí sinh phát huy khả năng tư duy và bày tỏ quan điểm cá nhân.

Nhiều thí sinh nhận xét đề vừa sức, có tính phân hoá.

Còn với thí sinh Nguyễn Ngọc Khánh Ly, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, em thích nhất là phần đọc hiểu văn bản văn học.

"Em thấy đề thi phù hợp với năng lực đa số thí sinh. Câu hỏi thú vị, gần gũi và tạo cơ hội để thí sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân. Em nghĩ mình làm bài ở mức ổn và đã cố gắng hết sức nên hiện tại khá thoải mái”, Khánh Ly chia sẻ.

Nhận xét chung về đề Văn thi vào lớp 10 tại TP.HCM, cô Hương Giang (giáo viên Ngữ văn tại Tuyensinh247) cho rằng, đề năm nay giữ cấu trúc như những năm trước. Toàn bộ ngữ liệu đều là các tác phẩm lấy ngoài SGK. Đề thi bám sát chuẩn đầu ra chương trình GDPT 2018 của Bộ GD&ĐT; chú trọng vào hiểu biết của học sinh về những vấn đề gần gũi với các em, nhưng vẫn mang tính thời sự cao.

Nội dung và cách hỏi của đề định hướng phát triển năng lực đọc hiểu - viết của học sinh thay vì tái hiện kiến thức. Cách đặt câu hỏi trong đề thi giúp khuyến khích học sinh bày tỏ suy nghĩ cá nhân, phản hồi với văn bản, đúng định hướng "đọc để hiểu, viết để thể hiện bản thân".

Đề thi không đánh đố học sinh bằng những kiến thức ghi nhớ máy móc, các em được trao cơ hội để thể hiện tư duy đọc hiểu tự nhiên, thực chất và khả năng cảm thụ văn học độc lập.

Đặc biệt, cô Hương Giang nhấn mạnh, việc đưa một tác phẩm văn học thiếu nhi vào đề thi, thể hiện tư duy bắt kịp thời đại, chạm đúng vào làn sóng công nghệ hiện nay, nhưng vẫn giữ nguyên giá trị nhân văn.

Lịch thi vào lớp 10 tại TP.HCM.

Sau khi kết thúc môn thi Ngữ văn, chiều nay, thí sinh tiếp tục bước vào môn thi Ngoại ngữ với thời gian làm bài 90 phút.

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).