Sáng nay, thí sinh tại TP.HCM thi môn cuối vào lớp 10 năm 2026

Thời gian làm bài môn Toán là 120 phút. Thời gian làm bài bắt đầu từ 8h và kết thúc lúc 10h.

Kết thúc ngày thi đầu tiên (1/6), Sở GD&ĐT TP.HCM thông tin, công tác tổ chức thi cơ bản diễn ra bình thường, ghi nhận 2 trường hợp vi phạm quy chế thi do sử dụng tài liệu.

Trong buổi thi Ngữ văn sáng 1/6 có 603 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,39%. Buổi thi tiếng Anh chiều 1/6 ghi nhận 611 thí sinh vắng mặt, chiếm tỷ lệ 0,4%.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Võ Trường Toản, phường Sài Gòn.

Năm nay, thành phố có 169.602 học sinh lớp 9 hoàn thành chương trình THCS nhưng chỉ có 151.269 học sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập. Trong đó, hơn 11.110 em đăng ký dự thi vào các trường chuyên và 1.794 em lựa chọn chương trình tiếng Anh tích hợp.

Thí sinh dự thi 3 môn bắt buộc gồm Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ. Thời gian làm bài môn Ngữ văn và Toán là 120 phút, môn Ngoại ngữ 90 phút.

Riêng các thí sinh đăng ký vào lớp chuyên hoặc lớp tích hợp sẽ thi thêm môn chuyên hoặc bài thi tích hợp vào chiều 2/6. Thời gian làm bài đối với các bài thi này là 150 phút.

Năm nay, hơn 1.500 học sinh TP.HCM được tuyển thẳng vào lớp 10 công lập. Trong đó, 100 em được tuyển thẳng nhờ thành tích thể thao cấp quốc gia. Nhóm còn lại là hơn 1.400 học sinh khuyết tật, dân tộc thiểu số.

Để phục vụ kỳ thi Sở GD&ĐT TP.HCM bố trí 242 điểm thi, với hơn 6.400 phòng thi.

Thành phố cũng huy động gần 18.000 cán bộ, công chức, viên chức tham gia công tác tổ chức kỳ thi, gồm hơn 12.900 giám thị coi thi, 1.210 lãnh đạo điểm thi, trên 2.900 nhân viên phục vụ và 726 cán bộ công an trực tại các điểm thi.

Năm nay, TP.HCM bổ sung 5 trường THPT công lập mới vào hệ thống tuyển sinh lớp 10 nhằm tăng chỗ học cho học sinh, gồm:

Trường THPT Phan Văn Hớn (phường Đông Hưng Thuận), Trường THPT Thoại Ngọc Hầu (phường Tân Phú), Trường THPT Võ Nguyên Giáp (phường Phú Mỹ), Trường THPT Hà Huy Tập (phường Dĩ An) và Trường TH, THCS và THPT Lê Thị Riêng (phường Thới An).

Theo kế hoạch, từ ngày 3/6 đến 9/6, Sở GD&ĐT TP.HCM tổ chức chấm thi, tổng kết công tác chấm thi và đối sánh kết quả thi. Sau khoảng thời gian này, Sở sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn và kế hoạch tuyển bổ sung (nếu có).