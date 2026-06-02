Bắt ‘ma men’ cầm hung khí tấn công người phụ nữ trong đêm ở Hải Phòng

Lực lượng chức năng ngăn chặn, bắt giữ kẻ côn đồ tấn công người phụ nữ trên đường phố Hải Phòng lúc rạng sáng

Sáng 2/6, mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh kẻ côn đồ cầm hung khí liên tiếp tấn công một phụ nữ trong đêm trên đường phố Hải Phòng.

Theo hình ảnh trong clip ghi lại, trên tuyến đường Lạch Tray (thuộc địa phận phường Lê Chân, TP Hải Phòng), kẻ côn đồ cầm vật giống dao bầu đâm, chém một phụ nữ, mặc cho nạn nhân không có khả năng phản kháng hay chống cự mà chỉ biết giãy giụa, né tránh.

Kẻ côn đồ cầm hung khí tấn công một phụ nữ trên đường phố.

Trong khi đó, nhiều người dân có mặt chứng kiến vụ việc nhưng không có động thái ngăn chặn. Chỉ đến khi lực lượng chức năng có mặt phối hợp với người dân, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, công cụ hỗ trợ mới khống chế, bắt giữ được kẻ côn đồ này.

Lực lượng chức năng sử dụng bình xịt khí CO2 ngăn chặn kẻ côn đồ tấn công người phụ nữ.

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, chỉ huy Công an phường Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, sự việc nêu trên xảy ra khoảng 2h sáng cùng ngày.

Sau khi nhận được tin báo, Công an phường phối hợp với các lực lượng chức năng đã khống chế, bắt giữ được nghi phạm, đồng thời đưa nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng.

Bước đầu công an xác định, sau khi uống rượu say, kẻ côn đồ nêu trên đã cầm hung khí tấn công người phụ nữ đi đường. Giữa 2 người này không quen biết hay mâu thuẫn gì. Công an cũng đã test nhanh, kẻ côn đồ không dương tính với ma túy.

Hiện, Công an phường Lê Chân đang phối hợp với cơ quan chức năng xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.