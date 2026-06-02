Jeep Wrangler 2026 đầu tiên về Việt Nam, giảm gần 900 triệu đồng so với bản cũ

Jeep Wrangler đời 2026 do Thaco Auto phân phối thuộc bản nâng cấp giữa chu kỳ. Xe vẫn giữ nguyên phom dáng hình khối vuông vức, thô ráp và cơ bắp đặc trưng của dòng xe địa hình Mỹ. Phiên bản Sahara có kích thước tổng thể dài, rộng, cao lần lượt là 4.785 x 1.875 x 1.876 mm cùng chiều dài cơ sở đạt 3.008 mm.

Điểm thay đổi lớn nhất ở phần đầu xe là cụm lưới tản nhiệt với 7 khe dọc được thu gọn kích thước với thiết kế vuông vắn, khỏe khoắn hơn. Xe sử dụng hệ thống đèn chiếu sáng công nghệ LED thấu kính, tích hợp tính năng tự động chuyển đổi chiếu xa và chiếu gần tùy theo điều kiện giao thông.

Là dòng xe chuyên dụng để vượt địa hình khó, Wrangler sở hữu thông số ấn tượng với góc tới 43,9 độ, góc thoát 37 độ và góc vượt đỉnh dốc 22,6 độ. Chiều cao khoảng sáng gầm xe lớn cho phép mẫu xe này có khả năng lội nước sâu tới 762 mm.

Đặc điểm mang tính nhận diện cao của dòng xe này là kết cấu cho phép tháo rời hoàn toàn các chi tiết như toàn bộ cửa xe, phần mái che và kính chắn gió phía trước để biến thành một mẫu xe mui trần không cửa khi đi địa hình.

Phiên bản Sahara được trang bị bộ mâm hợp kim kết hợp lốp đi địa hình kích thước 18 inch. Trong khi đó, hai phiên bản còn lại là Sport và Rubicon sẽ sử dụng cỡ mâm 17 inch đi kèm bộ lốp chuyên dụng cho môi trường bùn đất hoặc đá hộc.

Khu vực đuôi xe nổi bật với bánh dự phòng kích thước lớn treo ngoài cửa sau. Phần cửa khoang hành lý vẫn duy trì cơ cấu mở hai lớp độc đáo: nửa dưới chứa bánh dự phòng mở theo phương ngang, trong khi phần kính phía trên được đẩy lật ngược lên.

Không gian khoang lái của Jeep Wrangler đời 2026 vẫn giữ nguyên cách bố trí bảng điều khiển dạng đứng phẳng để tối ưu không gian chân cho người ngồi phía trước. Toàn bộ các nút bấm điều khiển hệ thống điều hòa, nâng hạ kính hay cài cầu trên xe đều là dạng phím cơ học, giúp người lái dễ thao tác và bảo đảm độ bền khi xe đi qua vùng nước sâu hoặc bụi bẩn.

Vô-lăng ba chấu trên phiên bản mới được tinh chỉnh lại các đường nét bọc da, tích hợp đầy đủ các phím bấm điều khiển hệ thống giải trí và gói công nghệ an toàn. Hệ thống lái của xe sử dụng cơ chế trợ lực điện kết hợp thủy lực nhằm giữ lại cảm giác mặt đường chân thực khi đi off-road. Bên cạnh đó, hệ thống giải trí trên xe được hoàn thiện bằng dàn âm thanh cao cấp thương hiệu Alpine gồm 9 loa, cho công suất đầu ra 552 W, đi kèm một loa siêu trầm đặt ở phía sau.

Jeep Wrangler đời 2026 tại Việt Nam tiếp tục sử dụng khối động cơ xăng tăng áp, dung tích 2.0 lít, sản sinh công suất tối đa 270 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 400 Nm. Sức mạnh này được truyền qua hộp số tự động 8 cấp.

Xe được trang bị hệ dẫn động bốn bánh cùng hộp số phụ Rock-Trac, cho phép gài cầu bằng cơ cấu cơ học với các chế độ: một cầu nhanh, hai cầu nhanh và hai cầu chậm thông qua cần gạt cơ riêng biệt. Riêng phiên bản cao cấp nhất Rubicon sẽ có thêm tính năng khóa vi sai cầu trước và cầu sau, cùng hệ thống ngắt thanh cân bằng bằng điện tử.

Bên cạnh các trang bị cơ khí, xe sở hữu gói công nghệ an toàn tiến tiến bao gồm: ga tự động thích ứng, cảnh báo va chạm phía trước, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo điểm mù và hệ thống túi khí an toàn xung quanh xe.

Tại thị trường Việt Nam, Jeep Wrangler mới được phân phối với ba phiên bản: Sport (2,999 tỷ đồng), Sahara (3,299 tỷ đồng) và Rubicon (3,499 tỷ đồng). So với giai đoạn được phân phối bởi đơn vị cũ, mức giá này giảm từ 587 triệu đến 897 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Do đặc thù thiết kế và công năng, mẫu xe này hiện không có đối thủ cạnh tranh trực tiếp và là lựa chọn dành cho nhóm khách hàng cá tính, đam mê trải nghiệm địa hình.