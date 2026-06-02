Chung kết Champions League lập kỷ lục xem lậu

The Guardian, trận chung kết Champions League 2025-2026 (Cúp C1 châu Âu) giữa Arsenal và Paris Saint-Germain (PSG) ghi nhận lượng người xem lậu khổng lồ tại Anh, với 16,2 triệu lượt truy cập vào các nền tảng phát sóng trái phép. Trong khi đó, số khán giả trả phí để theo dõi trận đấu trên TNT Sports và HBO Max chỉ vượt mốc 7 triệu người.

Theo báo cáo của công ty phân tích công nghệ Gaming Compliance International (GCI), các lượt xem lậu được truy vết từ khoảng 3,7 triệu địa chỉ IP khác nhau tại Anh. Nguyên nhân của hiện tượng này xuất phát từ việc trận đấu không được phát miễn phí như những mùa giải trước.

Việc TNT Sports không phát sóng miễn phí trận chung kết đã gây nhiều tranh cãi. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 1992 trận chung kết không được phát sóng miễn phí cho người xem tại Anh. Thủ tướng Anh Keir Starmer thậm chí đã gửi thư đề nghị nhà đài xem xét lại quyết định này.

Có hơn 16,2 triệu lượt truy cập vào các nền tảng phát sóng trái phép trận chung kết giữa Arsenal và PSG. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, TNT Sports hài lòng với tổng lượng khán giả theo dõi qua truyền hình và nền tảng trực tuyến, đạt hơn 7 triệu người cùng mức thị phần 25,6%. Tuy nhiên, số lượng lớn người xem lậu vẫn là vấn đề đáng lo ngại về lâu dài, không chỉ với TNT mà còn với các đài truyền hình, cũng như những đơn vị sở hữu bản quyền như Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) và Ngoại hạng Anh.

Trước đó, trận chung kết Champions League năm 2022 giữa Liverpool và Real Madrid được BT Sport phát miễn phí trên YouTube, thu hút tới 12,6 triệu khán giả.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng rất khó xác định chính xác số người xem lậu thực tế. Nhiều người có thể dùng chung một địa chỉ IP để cùng theo dõi, trong khi một số khán giả phải truy cập lại nhiều lần do chất lượng đường truyền kém hoặc quảng cáo xuất hiện liên tục. Đây là lý do khiến tổng số lượt xem lên tới 16,2 triệu.

Báo cáo của GCI còn chỉ ra mối liên hệ đáng lo ngại giữa phát sóng lậu và hoạt động cá cược trái phép. Có tới 89% quảng cáo xuất hiện trên các nền tảng phát trực tuyến lậu là của các kênh cá cược bất hợp pháp tại Anh.

Chủ tịch GCI, ông Ismail Vali, cho rằng phát sóng lậu và cá cược đã hình thành mối liên hệ ngầm từ đại dịch Covid-19. Khi các giải đấu thể thao bị đình hoãn, nhiều nhà cái đã tìm đến các nền tảng phát sóng trái phép để quảng bá các sự kiện và thị trường cá cược giả mạo.

Thủ tướng Anh Keir Starmer thậm chí đã gửi thư đề nghị TNT xem xét việc phát sóng miễn phí. (Nguồn: AP)

Đến nay, khi chi phí xem thể thao ngày càng đắt đỏ, việc cung cấp các trận đấu miễn phí thông qua những kênh bất hợp pháp đã trở thành công cụ cạnh tranh của các đơn vị cá cược trái phép.

TNT Sports vẫn giữ nguyên quan điểm khi chỉ phát sóng trận đấu trên các dịch vụ trả phí TNT Sports và HBO Max, dù gói thuê bao HBO Max tại Anh có giá khởi điểm từ 4,99 bảng (khoảng 177 nghìn đồng) mỗi tháng.

Một số nguồn tin trong ngành cũng cho rằng lượng khán giả có thể còn cao hơn nếu UEFA không điều chỉnh giờ thi đấu sớm hơn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người hâm mộ đến sân.

So với trận chung kết năm ngoái giữa PSG và Inter Milan, lượng người xem trên kênh TNT đã tăng đáng kể nhờ sự góp mặt của Arsenal, nhưng lại giảm ở Pháp do giờ thi đấu được đẩy lên sớm hơn. Mùa trước, trận đấu chỉ thu hút khoảng 4,5 triệu khán giả tại Anh.