Bắt giám đốc công ty Siêu Thị Seo tiếp tay quảng cáo cho các website cờ bạc

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án Đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh (SN 1995, trú ở cụm 5, xã Ô Diên, Hà Nội)- Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo, cùng 17 đối tượng là quản lý, nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty này.

Cơ quan điều tra cũng áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Bị can Phạm Ngọc Mạnh.

Qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Hà Nội phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an phát hiện một ổ nhóm gồm 33 đối tượng có hành vi Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông hoạt động núp bóng danh nghĩa Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo.

Điều tra ban đầu, Công ty TNHH Dịch vụ Truyền thông Siêu Thị Seo do Phạm Ngọc Mạnh làm giám đốc, đăng ký hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tăng thứ hạng tìm kiếm, tăng lưu lượng truy cập cho các website trên mạng internet.

Các đối tượng trong vụ án.

Tuy nhiên, phần lớn khách hàng của công ty là các website có nội dung trái phép, đặc biệt là các trang liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng.

Để giúp các website này tiếp cận người dùng và gia tăng thứ hạng trên các công cụ tìm kiếm, Mạnh chỉ đạo các quản lý, nhân viên xây dựng hệ thống tạo hàng loạt "backlink", bài viết và nội dung quảng bá trên internet. Công ty tổ chức hoạt động theo mô hình chuyên nghiệp với nhiều bộ phận như marketing, chăm sóc khách hàng, SEO, IT và backlink, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng nhóm nhân sự.

Nhằm che giấu dòng tiền, Phạm Ngọc Mạnh sử dụng 41 ví điện tử trên các nền tảng tiền số để nhận thanh toán bằng USDT từ khách hàng. Đồng thời, việc trả lương cho nhân viên chủ yếu được thực hiện bằng tiền mặt.

Tang vật vụ án.

Khám xét nơi ở và các địa điểm liên quan, cơ quan công an đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng, gồm tiền mặt và tài sản quy đổi từ tiền điện tử, cùng một sổ tiết kiệm trị giá 3 tỷ đồng. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn tạm giữ 29 máy tính, 41 điện thoại di động phục vụ công tác điều tra.

Kết quả xác minh cho thấy từ đầu năm 2026 đến khi bị phát hiện, công ty đã thu lợi khoảng 3,7 tỷ đồng, chủ yếu từ hoạt động quảng bá, tăng thứ hạng tìm kiếm cho các website trái phép, trong đó có 22 website cờ bạc sử dụng tiếng Việt chưa được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động.