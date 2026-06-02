Royal Boulevard: Nơi nhịp sống 'city resort' dần hiện ở trung tâm mới Hải Phòng

Giữa trung tâm mới của Hải Phòng, Royal Boulevard kiến tạo chuẩn sống “city resort” - nơi cư dân tận hưởng sự thư thái của không gian nghỉ dưỡng nhưng vẫn hòa mình vào dòng chảy sôi động của đô thị hiện đại.

Sức sống hiện hữu từ những cư dân đầu tiên

Ngày 31/5, sự kiện bàn giao những căn nhà đầu tiên tại Royal Boulevard thu hút đông đảo khách hàng và cư dân đến tham quan, trải nghiệm. Không chỉ đánh dấu cột mốc hoàn thiện của dự án, sự kiện còn cho thấy sức hút ngày càng lớn của đại lộ trung tâm trên đảo Hoàng Gia khi cộng đồng cư dân đang dần hình thành.

Sự kiện bàn giao nhà ngày 31/5 thu hút sự tham gia của đông đảo cư dân và khách hàng.

Ông Nguyễn Văn Trọng (70 tuổi, cư dân Royal Boulevard) cho biết điều khiến ông ấn tượng nhất không chỉ là kiến trúc mang cảm hứng từ các tuyến phố thương mại châu Âu, mà còn là cách chủ đầu tư kiến tạo một môi trường sống cân bằng giữa tiện nghi, cảnh quan xanh và đời sống cộng đồng.

“Đây không đơn thuần là nơi ở mà là nơi gia đình có thể vun đắp những giá trị bền vững cho nhiều thế hệ”, ông Trọng chia sẻ.

Với các gia đình trẻ, sức hấp dẫn của Royal Boulevard đến từ hệ sinh thái tiện ích khép kín giúp tối ưu thời gian và nâng cao chất lượng sống. Chị Phạm Thu Hà (32 tuổi) cho biết việc con cái được học tập ngay trong đại đô thị giúp gia đình giảm đáng kể thời gian đưa đón mỗi ngày.

“Các tiện ích mua sắm, vui chơi, thể thao hay chăm sóc sức khỏe đều ở rất gần. Khi không còn mất nhiều thời gian di chuyển, gia đình có thêm thời gian dành cho nhau”, chị Hà nói.

Các khách hàng hào hứng tham quan nhà mẫu và trải nghiệm chuẩn sống “city resort” tại Royal Boulevard.

Sự hài lòng của các cư dân như ông Trọng, chị Hà còn đến từ quy hoạch sản phẩm thông minh và vị trí địa lý đắc địa của đại lộ. Royal Boulevard tọa lạc trên trục Hạnh Phúc - tuyến giao thông huyết mạch của toàn đảo, chạy dọc sát dòng sông Cấm. Tuyến phố thương mại này gồm nhà liền kề và biệt thự tứ lập, tất cả đều được xây dựng với chiều cao đồng bộ 4 tầng, diện tích đa dạng từ 62 m2 đến 130 m2.

“Điều tôi thích nhất ở sản phẩm này là mặt tiền rất rộng, từ 5m đến 17m nên việc kinh doanh thuận lợi hơn hẳn. Mặt tiền thoáng giúp cửa hàng dễ tạo điểm nhấn, thu hút sự chú ý của khách hàng và cũng dễ bố trí biển hiệu, không gian trưng bày”, chị Thu Hà chia sẻ.

Nhờ những thông số kỹ thuật ấn tượng này, mỗi mét vuông tại Royal Boulevard đều giải quyết trọn vẹn bài toán sử dụng, vừa mang lại không gian sống thượng lưu riêng tư ở các tầng trên, vừa là tài sản sinh dòng tiền thực thông qua việc tự kinh doanh hoặc cho thuê mặt bằng thương mại ở tầng dưới.

Royal Boulevard nằm giữa tọa độ vui chơi giải trí sầm uất của đảo Hoàng Gia.

Lấy ý tưởng từ Venice và Tuscany, Royal Boulevard được kiến tạo với những gam màu ấm áp, mái ngói dốc, ban công mở và các tuyến phố rộng thoáng hướng về dòng sông Cấm. Sự kết hợp giữa cảnh quan ven sông, kiến trúc châu Âu và hệ tiện ích cộng đồng quy mô lớn mang đến đặc quyền nghỉ dưỡng hiện hữu trong từng trải nghiệm sống thường ngày.

Nơi chất sống nghỉ dưỡng và năng lượng đô thị cùng hòa quyện

Nếu không gian sống là nền tảng thì hệ sinh thái trải nghiệm chính là yếu tố tạo nên chất sống “city resort” đặc trưng tại Royal Boulevard.

Lợi thế nổi bật của phân khu đến từ vị trí liền kề Phố đi bộ - công viên Vũ Yên và quảng trường châu Âu. Hai không gian công cộng quy mô lớn này thường xuyên diễn ra các hoạt động văn hóa, giải trí và lễ hội. Nhờ đó, khu vực này sẽ trở thành điểm gặp gỡ, giao lưu và vui chơi sôi động của cư dân, du khách, góp phần kiến tạo nhịp sống năng động và gắn kết xuyên suốt quanh năm.

Sức sống ấy được thể hiện rõ qua những sự kiện liên tục diễn ra tại quảng trường châu Âu. Tối 30/5 vừa qua, hàng nghìn khán giả đã đổ về đây để tham dự concert “Em Bé Chất” của nghệ sĩ nhí Xệ Xệ với sự góp mặt của Rapper Double2T cùng nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Âm nhạc, ánh sáng và những hoạt động tương tác cộng đồng đã biến quảng trường thành tâm điểm kết nối của cư dân Royal Boulevard và du khách.

Concert “Em Bé Chất” tối 30/5 biến quảng trường châu Âu thành đại tiệc âm nhạc sôi động.

Những sự kiện được tổ chức thường xuyên không chỉ làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng cư dân mà còn góp phần gia tăng lượng khách đến khu vực. Đây là yếu tố quan trọng giúp duy trì nhịp thương mại sôi động cho các tuyến phố, đồng thời tạo thêm cơ hội kinh doanh cho các nhà hàng, quán cà phê, cửa hàng bán lẻ và các mô hình dịch vụ tại Royal Boulevard.

Giữa nhịp phát triển sôi động của đảo Hoàng Gia, Royal Boulevard mang đến một chuẩn sống hoàn toàn khác biệt. Tại đây, chất sống nghỉ dưỡng và năng lượng đô thị không tồn tại tách biệt mà hòa quyện trong từng khoảnh khắc thường nhật, tạo nên chuẩn sống “city resort” ngày càng rõ nét giữa tâm điểm phát triển mới của Hải Phòng.