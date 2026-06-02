Điểm chuẩn lớp 10 Hà Nội: Mức điểm nào là an toàn với thí sinh?

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập tại Hà Nội vừa kết thúc, điểm chuẩn các trường hiện là thông tin được học sinh và phụ huynh quan tâm nhất.

Năm nay, đề thi cả 3 môn được đánh giá tương đối vừa sức, bám sát chương trình và định hướng của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Môn Ngữ văn nhận được nhiều phản hồi tích cực khi ngữ liệu gần gũi, tạo cơ hội để học sinh thể hiện suy nghĩ và quan điểm cá nhân. Môn tiếng Anh không xuất hiện những dạng câu hỏi bất thường, mức độ phân hóa vừa phải. Riêng môn Toán được đánh giá là môn có khả năng tác động nhiều nhất đến điểm chuẩn do xuất hiện một số câu hỏi mang tính phân loại ở bài hình rõ hơn so với năm trước.

Dữ liệu tuyển sinh năm trước cho thấy 5 trường có điểm chuẩn cao nhất Hà Nội gồm THPT Kim Liên, THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, THPT Phan Đình Phùng, THPT Việt Đức và THPT Yên Hòa đều từ 25 đến 25,5 điểm. Với mức điểm chuẩn này, thí sinh muốn trúng tuyển vào nhóm trường tốp đầu phải đạt trung bình khoảng 8,4 điểm mỗi môn.

Trong khi đó, nhiều trường ở nhóm giữa có mức điểm chuẩn dao động từ khoảng 18 đến 23 điểm. Đây được xem là khu vực cạnh tranh quyết liệt nhất bởi tập trung số lượng lớn thí sinh có học lực khá. Chỉ cần điểm chuẩn tăng hoặc giảm vài phần mười điểm cũng có thể khiến thứ hạng của hàng nghìn thí sinh thay đổi.

Điểm chuẩn của 5 trường dẫn đầu tại Hà Nội trong 3 năm gần đây:

STT Tên trường Năm 2023 Năm 2024 Năm 2025 1 THPT Kim Liên 43,25 41,75 25,5 2 THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 42,25 42,5 25,5 3 THPT Phan Đình Phùng 42,75 41,75 25,25 4 THPT Việt Đức 43 41,25 25,25 5 THPT Yên Hòa 41,5 42,25 25

Dự báo về phổ điểm năm nay, thầy Trần Mạnh Tùng - Giáo viên Toán tại Hà Nội cho rằng nhóm học sinh học lực trung bình sẽ đạt khoảng 6 - 7 điểm môn Toán. Học sinh khá có thể đạt từ 7 - 8 điểm, trong khi nhóm học sinh giỏi có khả năng đạt mức 8 - 9 điểm.

Số lượng bài thi đạt từ 9,5 đến 10 điểm sẽ không nhiều. Đặc biệt, phổ điểm được dự đoán tập trung chủ yếu trong khoảng 6,5 - 7,5 điểm. Đây là ngưỡng điểm phản ánh đúng mặt bằng năng lực của đa số thí sinh và cũng là cơ sở quan trọng để dự báo điểm chuẩn của các trường trong năm nay.

Theo thầy Tùng, mặt bằng điểm môn Toán có thể giảm khoảng 0,25 - 0,5 điểm so với năm trước. Mức giảm không lớn nhưng đủ để tạo tác động nhất định đến nhóm trường có tỷ lệ cạnh tranh cao, nơi chỉ cần chênh lệch vài phần mười điểm cũng có thể thay đổi thứ hạng trúng tuyển.

Thầy Trần Nhật Minh - Chủ nhiệm Câu lạc bộ Toán bồi dưỡng MathExpress, nhận định đề thi năm nay có khả năng phân loại tốt hơn. Học sinh muốn đạt điểm cao không chỉ cần nắm chắc kiến thức cơ bản mà còn phải có tư duy và khả năng vận dụng linh hoạt để xử lý các câu hỏi nâng cao.

Từ đây, thầy Minh dự báo điểm chuẩn của nhóm trường tốp đầu và nhóm trường tốp 2 có thể giảm nhẹ khoảng 0,25 - 0,5 điểm. Trong khi đó, các trường thuộc nhóm còn lại nhiều khả năng sẽ không có nhiều biến động do mặt bằng thí sinh và mức độ cạnh tranh tương đối ổn định.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hà Nội được đánh giá là căng thẳng với tỉ lệ chọi cao.

Với mức điểm này các trường dẫn đầu Hà Nội năm nay vẫn sẽ duy trì ở ngưỡng 24,5 - 25,5 điểm. Điều đó đồng nghĩa những thí sinh đạt trung bình từ 8 điểm trở lên mỗi môn vẫn có lợi thế lớn trong cuộc đua vào các trường công lập có sức hút cao.

Dù vậy, các thầy cũng lưu ý rằng điểm chuẩn không chỉ phụ thuộc vào độ khó của đề thi mà còn chịu tác động từ số lượng nguyện vọng đăng ký, chỉ tiêu tuyển sinh và phân bố điểm thực tế của thí sinh.

Theo kế hoạch, lịch công bố điểm thi vào lớp 10 Hà Nội năm 2026 từ ngày 19/6 đến 22/6. Điểm chuẩn các trường THPT cũng được công bố trong khoảng thời gian này. Từ ngày 19 đến ngày 25/6, các cơ sở giáo dục nhận đơn phúc khảo của học sinh.

Chậm nhất ngày 25/6, các cơ sở giáo dục trả hồ sơ và “Phiếu báo kết quả thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027” cho học sinh.

Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, các trường THPT tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến, trực tiếp. Các trường THPT công lập chất lượng cao tổ chức xác nhận nhập học theo hình thức trực tiếp từ 13h30 ngày 25/6 đến ngày 27/6.