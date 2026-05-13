Đội hình Brazil dự World Cup 2026: Neymar chưa bị loại

(VTC News) -

Neymar vẫn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Carlo Ancelotti chuẩn bị cho World Cup 2026. Ngôi sao sinh năm 1992 có tên trong danh sách sơ bộ gồm 55 cầu thủ mà Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) gửi tới Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) trước hạn chót 11/5.

Dù vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Neymar chắc chắn có suất tham dự World Cup 2026. Trước ngày 2/6, các đội tuyển phải rút gọn danh sách còn 26 cầu thủ và chỉ được thay thế nếu có chấn thương trước ngày thi đấu trận đầu tiên. Ở lần tập trung gần nhất của đội tuyển vàng-xanh, huấn luyện viên Ancelotti không triệu tập Neymar.

Neymar vẫn còn cơ hội dự World Cup 2026.

Sau giai đoạn đáng quên tại Al Hilal (Ả Rập Xê Út), Neymar trở về Brazil khoác áo câu lạc bộ Santos từ tháng 1/2025. Chấn thương nặng liên tiếp trong những năm gần đây khiến Neymar sa sút rõ rệt nhưng anh vẫn là cầu thủ được yêu mến hàng đầu ở quê nhà.

Ở mùa giải 2026, Neymar mới ra sân 13 trận ở mọi đấu trường nhưng đã ghi 6 bàn và có 3 kiến tạo.

Tại World Cup 2026, Brazil nằm ở bảng C cùng Morocco, Haiti và Scotland. Cả 3 trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Carlo Ancelotti đều diễn ra tại Mỹ.

Brazil là đội tuyển giàu thành tích nhất lịch sử World Cup với 5 lần lên ngôi vô địch (1958, 1962, 1970, 1994, 2002). Tại World Cup 2026, Brazil vượt qua vòng loại ở vị trí thứ 5 của khu vực Nam Mỹ (thắng 8, hòa 4, thua 6).

Trên bảng xếp hạng FIFA, Brazil hiện xếp thứ 6. Ở lần gần nhất tham dự World Cup, Brazil lọt vào tứ kết và thua Croatia sau loạt luân lưu.

Đội hình Brazil dự World Cup 2026

(Danh sách sơ bộ)

Thủ môn: Alisson, Bento, Ederson, Hugo Souza, John, Weverton.

Hậu vệ: Alex Sandro, Alexsandro Ribeiro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhaes, Ibanez, Kaiki Bruno, Leo Ortiz, Leo Pereira, Luciano Juba, Marquinhos, Paulo Henrique, Thiago Silva, Vitinho, Vitor Reis, Wesley.

Tiền vệ: Andreas Pereira, Andrey Santos, Bruno Guimaraes, Casemiro, Danilo, Ederson, Fabinho, Gabriel Sara, Gerson, Joao Gomes, Lucas Paqueta, Matheus Pereira.

Tiền đạo: Antony, Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Igor Thiago, Joao Pedro, Kaio Jorge, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar, Pedro, Raphinha, Rayan, Richarlison, Samuel Lino, Vinicius Junior.

Lịch thi đấu của đội tuyển Brazil

Ngày 1/6 - 4h: Brazil vs Panama (giao hữu).

Ngày 7/6 - 3h: Brazil vs Ai Cập (giao hữu).

Ngày 14/6 - 5h: Brazil vs Morocco (vòng bảng).

Ngày 20/6 - 7h30: Brazil vs Haiti (vòng bảng).

Ngày 25/6 - 5h: Scotland vs Brazil (vòng bảng).