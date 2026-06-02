Top xe ô tô đáng mua trong tầm giá dưới 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Video: Top xe ô tô giá dưới 1 tỷ đáng mua hiện nay.

Những mẫu xe ô tô giá dưới 1 tỷ đồng đáng mua:

Hyundai Tucson: 769 - 989 triệu đồng

Ngoại hình tổng thể của Tucson mới vẫn giữ những đường nét hình khối và đường gân cơ bắp từ bản cũ. Lưới tản nhiệt hầm hố hơn với các mắt lưới thưa hơn. Đèn LED ban ngày ẩn vào lưới tản nhiệt, giảm bớt lượng đèn, từ 5 xuống 4 mắt mỗi bên. Đèn pha LED nâng cấp lên dạng LED Projector.

Điểm nhấn nội thất nằm ở hai màn hình 12,3 inch, một cho cụm đồng hồ và một cho giải trí. Màn hình cảm ứng giải trí hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây và khả năng Dual Connect 2 thiết bị bluetooth cùng lúc. Hệ thống đèn LED nội thất với 64 màu lựa chọn theo cảm xúc người lái.

Hyundai Tucson model 2026 vẫn có 3 tùy chọn vận hành như trước song được nâng cấp công nghệ Smartstream, cho khả năng vận hành ấn tượng hơn hẳn. Cụ thể:

• Động cơ SmartStream 1.6L T-GDi, sản sinh công suất cực đại 180 mã lực và mô-men xoắn cực đại 265 Nm. Theo công bố từ nhà sản xuất, động cơ này gia tăng 4% công suất, tăng 5% hiệu suất trong khi giảm tới 12% lượng khí thải. Kết nối với đó là hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp DCT.

• Động cơ SmartStream Diesel D2.0 đi kèm hộp số tự động 8 cấp, cho công suất tối đa 186 mã lực và mô-men xoắn cực đại 416 Nm.

• Động cơ xăng SmartStream 2.0L MPI đi kèm hộp số tự động 6 cấp, cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 192 Nm.

Hyundai Tucson là mẫu xe ô tô được trang bị hệ thống khung gầm mới, có khả năng xử lý tiếng ồn, độ rung cùng các ảnh hưởng khác triệt để hơn, mang đến trải nghiệm lái thú vị cho người điều khiển vô-lăng. Đồng thời gia tăng tính năng an toàn cũng như giảm thiểu mức tiêu hao nhiên liệu đáng kể cho xe.

Ford Territory: 739 - 875 triệu đồng

Ford Territory ra mắt thị trường Việt Nam vào tháng 10/2022, vốn là mẫu SUV phát triển cho thị trường Trung Quốc. Xe có 3 phiên bản, giá dao động từ 739 - 875 triệu đồng.

Territory có thiết kế hiện đại, mang dáng vẻ xe thể thao đa dụng. Động cơ loại 1.5L tăng áp, sản sinh công suất 158 mã lực và 248Nm, đi cùng hộp số tự động 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Ngoài ra, Territory còn có nhiều trang bị hiện đại như: Màn hình đôi 12,3 inch, ghế da cao cấp có thông gió, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, sạc không dây,… Quan trọng hơn, xe còn có nhiều tính năng an toàn chủ động như: kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp phía trước, cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang, hệ thống cảnh báo lệch làn.

Mazda CX-5: 699 - 979 triệu đồng

Mazda CX-5 hiện nay đang bán là xe nâng cấp giữa dòng đời, có 7 phiên bản. Dù cũng là mẫu xe chậm thay đổi thiết kế nhưng phong cách KODO trên CX-5 vẫn được người dùng đánh giá tích cực hơn ở sự tinh tế, sang trọng.

CX-5 được trang bị màn hình trung tâm 8 inch, hệ thống 10 loa Bose, kính HUD, cửa sổ trời,… Tương tự phần lớn SUV cỡ C khác ra mắt gần đây, mẫu xe này có nhiều tính năng an toàn chủ động như cảnh báo lệch làn đường, hỗ trợ giữ làn, hỗ trợ phanh chủ động, hỗ trợ phanh thông minh trong phố, cảnh báo mất tập trung và điều khiển hành trình thích ứng.

Mazda CX-5 sử dụng khối động cơ xăng SkyActiv-G với 2 tuỳ chọn 2.0L và 2.5L nhưng đã được cải tiến giúp cải thiện 15% hiệu suất đốt nhiên liệu để sinh công và đồng thời cũng cải thiện khoảng 15% mô-men xoắn ở dải tốc độ thấp. Cụ thể:

• Máy 2.0 sản sinh công suất 154 mã lực và mômen xoắn 200 Nm

• Máy 2.5L cho công suất 188 mã lực và mômen xoắn 252 Nm.

Ngoài ra, Mazda CX-5 còn được trang bị tính năng G-Vectoring Control Plus mới. Đây là phiên bản nâng cấp của hệ thống GVC trước đó với một cách tiếp cận mới để kiểm soát động lực học, không chỉ can thiệp vào động cơ mà còn cả hệ thống phanh để tăng cường hiệu suất xử lý.