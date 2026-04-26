Bảng xếp hạng World Cup 2026 bảng A mới nhất

Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất (Bảng A) Báo Điện tử VTC News cập nhật liên tục bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất theo trang chủ FIFA. Tính đến thời điểm hiện tại, vị trí xếp hạng các đội tuyển của bảng A như sau. XH Đội T HS Đ 1 Mexico 0 0-0 0 2 Nam Phi 0 0-0 0 3 Hàn Quốc 0 0-0 0 4 CH Czech 0 0-0 0 Theo thể thức World Cup 2026, các đội bóng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng ở vòng bảng. Các đội đầu bảng, nhì bảng và 8 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng 1/16. Trong trường hợp có nhiều đội bằng điểm ở vòng bảng, chỉ số phụ được sử dụng để xếp hạng là thành tích đối đầu (tính riêng số điểm, hiệu số bàn thắng-bàn thua, số bàn thắng trong các trận đối đầu trực tiếp của những đội bằng điểm). Nếu có 2 đội bằng nhau ở các chỉ số nêu trên, ban tổ chức xét đến hiệu số bàn thắng-bàn thua, tổng số bàn thắng ở cả 3 lượt trận. Khi tất cả các chỉ số phụ đều không có tác dụng, thứ hạng các đội được sắp xếp theo vị trí trên bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

CH Czech Cộng hoà Czech là một trong những đội giành quyền tham dự World Cup 2026 muộn nhất. Đội bóng này vượt qua vòng play-off khu vực châu Âu sau khi hoà 2-2 với Đan Mạch và thắng trong loạt luân lưu. Vị trí của Czech trên bảng xếp hạng FIFA là 41. Đây là lần thứ hai Cộng hoà Czech tham dự World Cup (lần trước là năm 2006). Dù vậy, FIFA xác định Czech là đội kế thừa thành tích của Tiệp Khắc trước đây (8 lần tham dự, 2 lần á quân vào năm 1934 và 1962). CH Czech tham dự World Cup 2026 bằng suất play-off châu Âu. (Ảnh: X/Ceska fotbalova reprezentace)

Hàn Quốc Hàn Quốc tham dự kỳ World Cup thứ 12 trong lịch sử. Sau thành tích xếp hạng tư trên sân nhà năm 2002, đội tuyển xứ kim chi chỉ tiến sâu nhất đến vòng 1/8 (vào các năm 2010 và 2022). Hàn Quốc hiện đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA. Ở vòng loại, họ là một trong 3 đội châu Á đầu tiên giành quyền tham dự World Cup 2026. Hàn Quốc đứng đầu ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á với 22 điểm (thắng 6, hoà 4, thua 0). Hàn Quốc đứng thứ 25 trên bảng xếp hạng FIFA. (Ảnh: Facebook/Korea Football Team)

Nam Phi World Cup 2026 là lần thứ tư Nam Phi góp mặt tại giải đấu (lần gần nhất là năm 2010 với tư cách chủ nhà). Đội bóng này vượt qua vòng loại vào tháng 10/2025. Họ đứng đầu bảng C khu vực châu Phi với 18 điểm (thắng 5, hoà 3, thua 2), xếp trên Nigeria. Trên bảng xếp hạng FIFA mới nhất, Nam Phi đứng thứ 60. Đội bóng này chưa từng vượt qua vòng bảng World Cup trong những lần tham dự trước đây. Nam Phi lần thứ tư tham dự World Cup. (Ảnh: X/Bafana Bafana)

Mexico Mexico là một trong 3 đội chủ nhà của World Cup 2026, do đó không phải thi đấu vòng loại. Vị trí trên bảng xếp hạng FIFA hiện tại của đội tuyển Mexico là 15. Trong lịch sử 17 lần tham dự World Cup, Mexico vượt qua vòng bảng 9 lần (trong đó có 7 lần liên tiếp từ 1994 đến 2018). Thành tích tốt nhất của Mexico ở World Cup là lọt vào vòng tứ kết (1970, 1986). Mexico là đội chủ nhà đầu tiên ra sân ở World Cup 2026. (Ảnh: X/Mexican National Team)