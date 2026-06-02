Mì 3 Miền và cuộc đua nâng tầm mì ăn liền

(VTC News) -

Tiên phong xu hướng nước cốt đậm đà

Giai đoạn những năm 2013 – 2016, khi phần lớn sản phẩm mì ăn liền tại Việt Nam vẫn chủ yếu sử dụng gói gia vị dạng bột hoặc dầu, Mì 3 Miền đã bắt tay nghiên cứu mô hình phát triển hương vị tại các thị trường tiêu thụ mì hàng đầu như Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan.

Từ đó, thương hiệu đầu tư, phát triển công nghệ nước cốt nhằm tạo chiều sâu hương vị cho món mì. Thay vì chỉ tạo cảm giác đậm vị tức thời, nước cốt được nghiên cứu để mang lại trải nghiệm đậm đà tròn vị, cảm giác tự nhiên, hậu vị rõ nét mà đảm bảo độ hài hòa trong tổng thể món ăn.

Gói nước cốt tôm & thịt trở thành bí kíp của tô mì ngon.

Đại diện 3 Miền cho biết, ý tưởng ban đầu xuất phát từ phương pháp ninh hầm nguyên liệu tươi như thịt, xương và tôm, sau đó ứng dụng công nghệ hiện đại để cô đặc tinh túy thành gói nước cốt.

Theo nghiên cứu, chất lượng nước cốt phụ thuộc lớn vào nguyên liệu đầu vào và quy trình xử lý. Các nguyên liệu như thịt, xương và tôm được chọn lọc khắt khe từ nguồn cung đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nhằm đảm bảo độ tươi ngon và ổn định hương vị.

Quy trình ninh hầm tái hiện cách nấu nước dùng truyền thống nhằm chiết xuất tối đa vị ngọt tự nhiên của nguyên liệu, đồng thời giữ lại giá trị dinh dưỡng cao nhất. Quá trình này kéo dài trong nhiều giờ, chắt lọc tinh túy cho gói nước cốt tạo nên “linh hồn” cho hương vị đậm đà đặc trưng.

Đáng chú ý, việc phát triển nước cốt không chỉ dừng ở khâu nấu hầm mà còn ở công thức tỷ lệ nguyên liệu, nhiệt độ và thứ tự công đoạn để đảm bảo sự hài hòa giữa hương vị và giá trị dinh dưỡng.

Mới đây, 3 Miền còn tiếp tục ra mắt phiên bản nước cốt 2X gấp đôi đậm đà nhờ tăng gấp đôi lượng nguyên liệu, tạo trải nghiệm vị giác rõ nét hơn cho người dùng.

Nước cốt 2X gấp đôi tôm thịt – nhân đôi đậm đà.

Đa dạng hóa sản phẩm theo khẩu vị Việt

Song song với đầu tư công nghệ, Mì 3 Miền cũng theo đuổi chiến lược đa dạng hóa sản phẩm mang giá trị cốt lõi là “Tinh Túy Ẩm Thực Việt”. Thay vì chỉ mở rộng danh mục bằng các hương vị phổ thông, thương hiệu tái hiện phong vị ẩm thực Việt quen thuộc thông qua gói nước cốt.

Trong đó, Mì 3 Miền Tôm Chua Cay Đặc Biệt gây ấn tượng với vị chua cay đậm đà cùng hậu vị tôm rõ nét. Mì 3 Miền Bò Hầm Rau Thơm hướng đến trải nghiệm nước dùng đậm đà kết hợp hương rau thơm đặc trưng.

Mì 3 Miền với Nước Cốt 2X – Gấp đôi tôm & thịt được người tiêu dùng tin chọn.

Cuộc cạnh tranh mới của ngành mì ăn liền

Theo nhiều chuyên gia ngành hàng, nâng cấp trải nghiệm người dùng trở thành hướng phát triển nổi bật của thị trường thực phẩm tiện lợi, khi người tiêu dùng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng hương vị, cảm giác chân thật gần với món ăn chế biến truyền thống.

Công nghệ nước cốt được xem là một trong những “điểm chạm” quan trọng để tạo khác biệt trên thị trường. Với Mì 3 Miền, việc đầu tư dài hạn vào hương vị và trải nghiệm thưởng thức cho thấy tham vọng vượt khỏi định nghĩa truyền thống của mì ăn liền, hướng tới đáp ứng nhu cầu ẩm thực ngày càng cao của người tiêu dùng hiện đại.

Mì 3 Miền được sản xuất bởi Công ty Cổ phần Uniben - doanh nghiệp thực phẩm và đồ uống hàng đầu Việt Nam, sở hữu 3 nhà máy hiện đại đạt chuẩn châu Âu và những thương hiệu uy tín như 3 Miền, REEVA, BONCHA, JOCO và ABBEN.