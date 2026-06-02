Xuất bản ngày 02/06/2026 11:05 AM
Chip RTX Spark mới của Nvidia có thực sự thống trị thị trường PC?

Minh Hoàn
(VTC News) -

Bên cạnh sự kỳ vọng, dòng siêu chip mới của Nvidia đang vấp phải nhiều hoài nghi từ giới chuyên gia về giá thành đắt đỏ và cấu trúc đồ họa bị giới hạn.

Tại triển lãm Computex 2026, Nvidia đã chính thức tuyên chiến với Intel và AMD bằng việc ra mắt RTX Spark - dòng siêu chip được thiết kế dựa trên kiến trúc Arm dành cho máy tính cá nhân Windows. Bước đi này ngay lập tức tạo ra cú sốc lớn trên thị trường tài chính, khiến cổ phiếu Intel giảm 6% và AMD giảm 5% ngay trong phiên mở cửa.

Dù được giới thiệu với sức mạnh xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) vượt trội nhờ tích hợp 6.144 nhân đồ họa Blackwell, sản phẩm hợp tác giữa Nvidia và MediaTek này vẫn đang đối mặt với những luồng ý kiến trái chiều từ giới phân tích công nghệ và thị trường.

Thông số kỹ thuật của chip Chip RTX Spark mới. (Nguồn: Nvidia)

Sự hoài nghi đầu tiên đến từ định hướng phân khúc và rào cản giá thành. Nvidia xác nhận các thiết bị đầu tiên sử dụng RTX Spark vào mùa thu này sẽ chỉ tập trung vào phân khúc cao cấp. Ông Jason Tsai, chuyên gia phân tích tại DigiTimes, đưa ra cảnh báo rằng RTX Spark có nguy cơ rơi vào tình cảnh trở thành một "món đồ xa xỉ lỗi thời" nếu giá của các hệ thống máy tính hoàn chỉnh không thể tiếp cận được mức 1.500 USD.

Việc thiếu các tùy chọn giá rẻ ở giai đoạn đầu có thể khiến cấu trúc chip mới khó tiếp cận được số đông người dùng, nhất là khi áp lực tăng giá linh kiện bán dẫn toàn cầu vẫn đang hiện hữu.

Về mặt kỹ thuật, các chuyên gia phần cứng cũng chỉ ra một điểm hạn chế lớn trong thiết kế hệ thống trên một vi mạch (SoC) của Nvidia. RTX Spark sử dụng kiến trúc bộ nhớ thống nhất, tích hợp trực tiếp bộ xử lý trung tâm (CPU) và bộ xử lý đồ họa (GPU). Cấu trúc này vô tình tạo ra một giới hạn vật lý: hệ thống hoàn toàn không hỗ trợ card đồ họa rời gắn ngoài.

Điều này đồng nghĩa với việc hiệu năng đồ họa của thiết bị sẽ bị "khóa trần" ở sức mạnh của GPU Blackwell tích hợp. Đối với những người dùng chuyên nghiệp đòi hỏi khả năng nâng cấp phần cứng linh hoạt theo thời gian, đây là một điểm trừ lớn so với kiến trúc modular truyền thống của Intel và AMD.

Mô phỏng mẫu máy tính trang bị chip RTX Spark mới. (Nguồn: Nvidia)

Cuối cùng, khả năng tương thích phần mềm của kiến trúc nền tảng Arm vẫn là dấu hỏi lớn. Mặc dù Nvidia khẳng định đã hợp tác chặt chẽ với Microsoft để tối ưu hóa hệ điều hành Windows cho chip mới, lịch sử thị trường đã chứng minh các dòng chip Arm trước đây (như Qualcomm Snapdragon) luôn gặp khó khăn trong việc chạy mượt mà các ứng dụng cũ. Dù các phần mềm đồ họa như Adobe Photoshop đang được viết lại từ đầu để tương thích, việc thuyết phục toàn bộ hệ sinh thái phần mềm PC chuyển dịch sang cấu trúc mới vẫn là một thách thức dài hạn.

Do đó, RTX Spark hiện tại giống như một lời tuyên chiến mang tính biểu tượng hơn là một mối đe dọa có thể thay thế hoàn toàn vị thế của kiến trúc x86 truyền thống trong tương lai gần.

