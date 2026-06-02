Công nghệ 2/6: Nvidia RTX Spark - bước ngoặt lớn của PC

(VTC News) -

Nvidia giới thiệu "siêu chip" RTX Spark

Nvidia vừa công bố chip RTX Spark tại hội nghị Computex 2026 ở Đài Bắc, đánh dấu bước tiến lớn trong việc đưa sức mạnh AI vào laptop và PC. CEO Jensen Huang cho biết sản phẩm này sẽ "tái định nghĩa PC" sau 40 năm, khi AI có thể thay thế chuột và bàn phím trong tương tác máy tính.

CEO của Nvidia, Jensen Huang, giơ cao những con chip mới. (Nguồn: Getty Images)

RTX Spark kết hợp vi xử lý và chip đồ họa, phát triển cùng MediaTek, cho phép chạy AI agent trực tiếp trên thiết bị thay vì phụ thuộc vào điện toán đám mây. Các hãng Dell, Lenovo, Asus và HP sẽ tích hợp chip này trên máy tính chạy Windows, mở ra kỷ nguyên PC thông minh, mỏng nhẹ nhưng mạnh mẽ.

Các chuyên gia nhận định đây là bước đi chiến lược để Nvidia mở rộng từ thị trường datacenter sang người dùng phổ thông. Chip mới hứa hẹn biến máy tính thành cộng sự số thông minh trong đời sống hàng ngày.

Sony FlexStrike và màn hình gaming mới

Sony vừa công bố loạt thiết bị gaming mới, trong đó nổi bật là tay cầm arcade FlexStrike và màn hình PlayStation 27 inch. FlexStrike sẽ chính thức bán ra ngày 6/8 với giá 199,99 USD, trùng thời điểm phát hành game đối kháng Marvel Tōkon: Fighting Souls. Sản phẩm đi kèm túi đeo và pin sạc, hỗ trợ PS5 ngay khi ra mắt, còn PC sẽ được cập nhật sau.

Màn hình PlayStation 27 inch sẽ lên kệ ngày 27/8 với giá 349,99 USD. Thiết bị sở hữu tấm nền IPS độ phân giải 2560 x 1440, hỗ trợ tần số quét 120Hz cho PS5/PS5 Pro và lên tới 240Hz với PC hoặc Mac. Điểm thú vị là màn hình có móc gắn sạc DualSense ngay phía sau, mang lại sự tiện lợi cho game thủ.

Ngoài ra, Sony cũng xác nhận dòng loa Pulse Elevate sẽ ra mắt cuối năm nay, nhưng chưa công bố giá bán. Đây được xem là bước đi chiến lược để Sony mở rộng hệ sinh thái gaming, kết hợp phần cứng và trải nghiệm âm thanh dành cho cộng đồng PlayStation.

Bất ngờ xuất hiện Android 17 Beta 4.1

Google vừa phát hành bản cập nhật Android 17 Beta 4.1 cho dòng Pixel, gây bất ngờ khi trước đó hãng khẳng định Beta 4 là phiên bản thử nghiệm cuối cùng. Đây là bản cập nhật nhỏ nhưng quan trọng, xuất hiện ngay đầu tháng 6/2026.

Android 17 Beta 4.1 mang đến một loạt bản vá nhỏ nhưng hữu ích cho người dùng Pixel. Google đã khắc phục lỗi hiển thị thanh trạng thái báo "không có sóng" dù vẫn có kết nối, đồng thời sửa lỗi biểu tượng dữ liệu di động trong Quick Settings vẫn sáng khi bật chế độ máy bay.

Ngoài ra, bản cập nhật còn xử lý tình trạng màn hình ngoài bị đen khi chọn độ phân giải cao, cải thiện định tuyến âm thanh Bluetooth để tránh tình trạng mất tiếng sau khi có thông báo hoặc hẹn giờ. Đặc biệt, lỗi khiến thiết bị trợ thính bị quên khỏi danh sách ghép đôi sau thời gian không sử dụng hoặc sạc cũng đã được khắc phục. Đây là những tinh chỉnh quan trọng giúp Android 17 tiến gần hơn đến bản phát hành ổn định.