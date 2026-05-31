Facebook bắt đầu thu phí

Meta vừa thông báo triển khai gói trả phí cho Instagram, Facebook và WhatsApp trên toàn cầu. Công ty này cũng thử nghiệm dịch vụ Meta One hướng đến doanh nghiệp, nhà sáng tạo nội dung và người dùng Meta AI.

Các gói dịch vụ cho mạng xã hội gồm Instagram Plus (giá 4 USD/tháng), Facebook Plus (4 USD/tháng) và WhatsApp Plus (3 USD/tháng). Người trả phí có quyền truy cập tính năng bổ sung như tùy chỉnh hồ sơ, biểu tượng tương tác mới, xem dữ liệu story và một số quyền lợi khác.

Biểu tượng của Instagram và Facebook. (Ảnh: Bloomberg)

Trong video đăng trên Instagram ngày 28/5, Naomi Gleit, Giám đốc Sản phẩm Meta, tiết lộ nền tảng sẽ bổ sung "nhiều tính năng thú vị hơn" cho các gói trả phí trong tương lai.

Lợi ích cho người dùng trung thành

Các gói Plus được thiết kế riêng cho từng ứng dụng. Facebook Plus và Instagram Plus tập trung vào thể hiện bản thân trên mạng xã hội, trong khi WhatsApp hướng đến cá nhân hóa và quản lý tin nhắn. Instagram Plus cho phép theo dõi số người xem lại story, mở rộng đối tượng xem story thành không giới hạn, thay vì chỉ có bạn thân.

Người dùng cũng có thể chọn một story nổi bật mỗi tuần để tăng lượt xem, kéo dài thời gian hiện story lâu hơn 24 tiếng, bí mật xem trước story của người khác (không hiển thị tên trong danh sách người xem), tìm kiếm người xem cụ thể trong story.

Gói trả phí còn cho phép đăng bài trực tiếp lên hồ sơ và tin nổi bật. Bài đăng này sẽ không xuất hiện trong bảng tin của người theo dõi.

Một số tính năng khác của Instagram Plus như biểu tượng cảm xúc "Super Heart" trong story, thay đổi biểu tượng ứng dụng, chỉnh font cho phần tóm tắt hồ sơ và tăng số bài viết ghim lên đầu trang cá nhân.

Theo Meta, các tính năng này nhằm phục vụ nhà sáng tạo nội dung một cách tốt hơn, bên cạnh những người muốn tăng lượt theo dõi và hiểu rõ sở thích khán giả. Tất nhiên, chúng cũng thu hút người dùng Instagram với tần suất cao.

Người dùng Instagram có nhiều quyền lợi xoay quanh tính năng story khi đăng ký gói Plus. (Ảnh: Reuters)

Facebook Plus sở hữu lợi ích tương tự Instagram Plus. Trong khi đó, WhatsApp Plus mang đến những tính năng như đổi giao diện ứng dụng, thay nhạc chuông tùy chỉnh, ghim thêm tin nhắn quan trọng, tùy chỉnh danh sách tin nhắn và sticker độc quyền.

Trước đó, Meta xác nhận kế hoạch cung cấp dịch vụ trả phí, với một số đợt thử nghiệm diễn ra từ đầu năm. Gói trả phí nhằm phục vụ nhóm người dùng tích cực, muốn có thêm nhiều tính năng trên mạng xã hội.

Sau nhiều năm phát hành, các ứng dụng đã bão hòa trên toàn cầu, cơ hội tăng trưởng người dùng mới không còn nhiều. Theo TechCrunch, mô hình mới giúp Meta đa dạng hóa nguồn doanh thu ngoài lĩnh vực quảng cáo, bằng cách khai thác giá trị từ hàng tỷ người dùng sẵn có.

Meta lưu ý những gói mới không thay thế Meta Verified. Dịch vụ cũ vẫn tập trung xác minh danh tính, chống mạo danh và một số hỗ trợ khác.

Theo WSJ, các gói trả tiền ra mắt một tuần sau khi Meta sa thải 10% trong tổng số 78.000 nhân viên, một phần để trang trải chi phí AI. Công ty dự kiến đầu tư 145 tỷ USD trong năm nay, chủ yếu để xây dựng trung tâm dữ liệu và chip AI.

Gói trả phí cho người dùng AI và doanh nghiệp

Với người dùng Meta AI, công ty thử nghiệm 2 gói dịch vụ mới gồm Meta One Plus (giá 8 USD/tháng) và Meta One Premium (20 USD/tháng). 2 gói này có tính năng giống nhau. Tuy nhiên, gói Premium mở rộng khả năng suy luận cho tác vụ phức tạp, tăng hạn mức tạo ảnh và video.

Tính năng Meta AI nói chung vẫn được miễn phí cho người dùng thông thường. Gói thuê bao có hướng tiếp cận tương tự nhiều đối thủ, bằng cách tính phí nếu sử dụng nhiều hơn. Gói trả phí cho Meta AI dự kiến được thử nghiệm trong tháng 6 tại Singapore, Guatemala và Bolivia. Trong tương lai, thuê bao sẽ có thêm nhiều lợi ích cho người dùng kính thông minh AI.

Biểu tượng của Meta AI. (Ảnh: Bloomberg)

Meta còn công bố 2 gói trả phí AI cho doanh nghiệp và nhà sáng tạo nội dung, dự kiến thử nghiệm từ cuối tháng 5 tại một số thị trường. Đầu tiên, Meta One Essential (giá 15 USD/tháng) bao gồm tick xanh xác nhận tài khoản, một không gian riêng để kết nối các kênh mạng xã hội của người dùng.

Meta One Advanced đắt hơn (50 USD/tháng) bao gồm toàn bộ quyền lợi của gói Essential. Với gói nâng cao này, nội dung của chủ kênh được làm nổi bật trên bảng tin Facebook, xuất hiện ở vị trí cao hơn trong kết quả tìm kiếm Facebook và Instagram. Gói này cũng mang đến nút "Theo dõi" (Follow) được làm nổi bật khi xem Reels. Hệ thống còn tự gửi lời mời theo dõi đến khán giả tương tác với nội dung.

Chủ kênh có thể dẫn người dùng đến website, cửa hàng thông qua các liên kết trong bài đăng Instagram và Instagram Reels. Dữ liệu phân tích về đối thủ và khán giả cũng được cung cấp chi tiết hơn.

Người dùng gói Advanced có quyền truy cập công cụ lên lịch bài đăng nâng cao, chia sẻ quyền truy cập với tài khoản điều hành khác mà không cần mật khẩu. Hệ thống cũng gửi thông báo khi nội dung được người dùng khác đăng lại, cho phép chủ kênh gửi yêu cầu trích nguồn.

Theo Gleit, Meta vẫn đang thử nghiệm các gói AI mới. Công ty đặt mục tiêu hợp nhất toàn bộ dưới tên Meta One trong tương lai.