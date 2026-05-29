Xiaomi 17T Series: Nâng cấp camera tiêu cự 5x và giải pháp đồng bộ đa thiết bị

Thị trường di động vừa ghi nhận bước chuyển dịch công nghệ đáng chú ý từ Xiaomi khi các tính năng độc quyền của phân khúc cao cấp được thương hiệu đồng bộ hóa xuống dòng máy cận cao cấp Xiaomi 17T Series. Với thế hệ sản phẩm mới, Xiaomi tập trung vào việc nâng cấp thông số đồng thời giải quyết hai nhu cầu lớn của người dùng bao gồm khả năng nhiếp ảnh tầm xa và hệ sinh thái đồng bộ giữa các thiết bị.

Đồng bộ phần cứng trên cả hai phiên bản

Xiaomi tiếp tục đưa những cải tiến phần cứng cao cấp xuống phân khúc sản phẩm cận cao cấp nhằm tiếp cận nhóm người dùng sáng tạo nội dung số. Đối với các thế hệ Xiaomi T Series tiền nhiệm, hai phiên bản tiêu chuẩn và Pro thường có sự phân tách rất rõ rệt về cấu hình phần cứng, CPU và camera để định vị phân khúc.

Khác biệt lớn nhất trên hai mẫu máy mới thuộc dòng Xiaomi 17T nằm ở việc đồng bộ hóa trang bị ống kính tầm xa tiêu cự lớn cho cả phiên bản tiêu chuẩn lẫn bản nâng cao. Định hướng này xóa bỏ khoảng cách công nghệ vốn thường xuất hiện giữa các cấu hình thiết bị trong cùng một thế hệ sản phẩm.

Hệ thống thấu kính quang học hợp tác cùng Leica được tích hợp đồng bộ trên dòng sản phẩm mới.

Hệ thống camera hợp tác cùng Leica sử dụng camera chính 50MP tích hợp thấu kính quang học có khả năng thu sáng cao, tái tạo chi tiết rõ nét. Việc bổ sung cảm biến thu phóng 5x, tiêu cự tương đương 115mm, hỗ trợ chống rung quang học, giúp người dùng dễ dàng bắt nét các vật thể ở khoảng cách xa. Máy cung cấp giải pháp chuyển đổi tiêu cự linh hoạt từ chụp ảnh siêu cận ở khoảng cách 30cm cho đến khả năng thu phóng kỹ thuật số ứng dụng trí tuệ nhân tạo lên đến 120 lần.

Ống kính tầm xa tiêu cự lớn cho phép thu phóng hình ảnh rõ nét và hỗ trợ ghi hình độ phân giải cao.

Bên cạnh khả năng nhiếp ảnh, dòng máy mới cũng được nâng cấp mạnh mẽ về quay video. Phiên bản Pro hỗ trợ ghi hình độ phân giải tối đa 8K 30fps, 4K 120fps cùng chế độ điện ảnh lên đến 4K 60fps, đáp ứng nhu cầu sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn hỗ trợ quay với độ phân giải 4K HDR10+ 60 fps và video dạng Log, phù hợp với người dùng thường xuyên quay dựng, hậu kỳ hoặc chia sẻ nội dung chất lượng cao trên các nền tảng mạng xã hội.

Cụm thấu kính quang học Summilux thế hệ mới hợp tác cùng Leica.

Xiaomi 17T Series bổ sung thêm tính năng ghi giữ khoảnh khắc động (Leica Live Moment) trên toàn bộ hệ thống camera sau, giúp lưu lại chuỗi chuyển động, biểu cảm và bầu không khí chân thực thay vì một khung hình đơn lẻ.

Bên cạnh đó, chế độ chân dung động (Leica Live Portrait) nâng cấp khả năng tách bạch chủ thể nhờ hiệu ứng làm mờ hậu cảnh tự nhiên mà vẫn giữ trọn sự liền mạch của chuyển động. Dòng máy này cũng đi kèm bộ dấu bản quyền hình ảnh (watermark) độc quyền mới dành riêng cho các khoảnh khắc động, giúp tăng thêm dấu ấn nghệ thuật khi chia sẻ lên mạng xã hội.

Tương tác đa nền tảng trên HyperOS 3

Về phần mềm, nền tảng vận hành HyperOS 3 thiết lập cơ chế tương tác liên thiết bị linh hoạt. Tính năng AirDrop trên hệ điều hành mới cho phép truyền tải dữ liệu tốc độ cao trực tiếp giữa điện thoại Xiaomi và các dòng máy hệ điều hành IOS một cách mượt mà. Cải tiến này giúp xóa bỏ rào cản chia sẻ tệp tin vốn là điểm nghẽn chuyển đổi lâu nay giữa các nền tảng công nghệ.

Khả năng tương tác liên thiết bị và chia sẻ dữ liệu không dây tốc độ cao trên nền tảng phần mềm mới.

Nền tảng này cũng tối ưu hóa khả năng đồng bộ giữa hệ thống phần cứng từ máy tính cá nhân, điện thoại thông minh cho đến tai nghe không dây của Xiaomi. Người dùng có thể dễ dàng di chuyển cửa sổ ứng dụng, sao chép văn bản hay luân chuyển nguồn âm thanh qua lại giữa các thiết bị một cách tự động với độ trễ thấp. Ngoài ra, hệ thống cũng tích hợp Xiaomi Advanced AI, hỗ trợ đắc lực cho các tác vụ tìm kiếm dữ liệu thông minh, nhận diện giọng nói và chỉnh sửa hình ảnh nâng cao.

Thiết kế tinh tế kết hợp độ bền chuẩn flagship

Kiểu dáng tối giản với các đường nét bo cong nhẹ nhàng ở mặt lưng của thiết bị mới.

Ngay từ phần diện mạo, bộ đôi Xiaomi 17T series mới thể hiện ngôn ngữ thiết kế tối giản nhưng không kém phần sang trọng với mặt lưng kính cao cấp và khung viền bo cong nhẹ nhàng, mang lại cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái.

Cụm camera sau được hoàn thiện tinh xảo, tạo điểm nhấn liền mạch với thân máy. Không chỉ đẹp mắt, độ bền của dòng máy này cũng được nâng cấp mạnh mẽ với khả năng kháng nước và bụi bẩn đạt tiêu chuẩn IP68, giúp người dùng an tâm sử dụng trong nhiều điều kiện thời tiết và môi trường tác nghiệp khắc nghiệt khác nhau.

Hiệu năng được cải tiến toàn diện

Cấu hình phần cứng của hai phiên bản được phân tách rõ ràng nhằm đáp ứng tốt nhất cho từng phân khúc nhu cầu. Phiên bản nâng cao Xiaomi 17T Pro được trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 sản xuất trên tiến trình 3nm, kết hợp RAM LPDDR5X và bộ nhớ chuẩn UFS 4.1.

Hệ thống vi xử lý (CPU) và chip đồ họa (GPU) thế hệ mới mang lại hiệu suất cải thiện mạnh mẽ so với phiên bản tiền nhiệm.

Cấu hình này hướng đến các tác vụ yêu cầu hiệu năng cao như chơi các tựa game nặng, quay dựng video, xử lý hình ảnh và đa nhiệm cường độ cao. Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T sử dụng vi xử lý MediaTek Dimensity 8500-Ultra trên tiến trình 4nm, mang đến hiệu năng mạnh mẽ trong phân khúc, đáp ứng tốt cả nhu cầu sử dụng hằng ngày lẫn giải trí di động.

Sức mạnh xử lý vượt trội từ phần cứng được nâng cấp giúp thiết bị vận hành mượt mà các tác vụ nặng.

Để duy trì hiệu năng ổn định trong quá trình sử dụng, cả hai thiết bị đều được trang bị hệ thống tản nhiệt Xiaomi 3D IceLoop System. Công nghệ này giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả khi thiết bị vận hành liên tục, góp phần duy trì sự ổn định trong các tác vụ nặng như chơi game, quay video, đa nhiệm hoặc sử dụng kéo dài, đồng thời mang lại cảm giác cầm nắm thoải mái hơn cho người dùng.

Pin cũng ghi nhận nâng cấp lớn nhờ công nghệ pin vật liệu silicon-carbon thế hệ mới. Phiên bản Pro sở hữu viên dung lượng lớn lên đến 7000mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây 100W HyperCharge và sạc không dây 50W HyperCharge.

Trong khi đó, phiên bản tiêu chuẩn sở hữu viên pin 6500mAh cùng công nghệ sạc nhanh 67W HyperCharge. Cả hai thiết bị đều hỗ trợ tính năng sạc ngược có dây với công suất 22.5W, mang đến sự linh hoạt cao khi người dùng cần chia sẻ năng lượng cho các phụ kiện hoặc thiết bị khác trong hệ sinh thái.

Cấu hình và các tùy chọn màu sắc thực tế của bản tiêu chuẩn.

Phiên bản tiêu chuẩn Xiaomi 17T mang đến ba lựa chọn màu sắc bao gồm Đen, Tím, Trắng Ngọc với mức giá 20.090.000 đồng cho tùy chọn bộ nhớ 12GB + 256GB và 20.990.000 đồng cho tùy chọn 12GB + 512GB.

Cấu hình và các tùy chọn màu sắc thực tế của bản Pro.

Trong khi đó, phiên bản cao cấp Xiaomi 17T Pro sở hữu ba màu Xanh Thẫm, Tím Trầm, Đen được niêm yết với mức giá lần lượt là 23.990.000 đồng cho bản 12GB + 256GB, 24.990.000 đồng cho bản 12GB + 512GB và 26.990.000 đồng cho bản dung lượng lớn nhất 12GB + 1TB.