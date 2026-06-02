Khoảnh khắc em trai khóc sướt mướt khi đi học về biết chị sắp lấy chồng

Clip em trai ngơ ngác rồi bật khóc khi đi học về thấy chị gái đi lấy chồng.

Clip ghi lại khoảnh khắc ngơ ngác của cậu bé lớp 6 tại phường Phú Yên, tỉnh Đắk Lắk khi hay tin chị gái sắp rời nhà theo chồng được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Đang hớn hở cưỡi xe đạp lao vào nhà sau khi tan học, cậu bé - trong bộ đồng phục học trò và chiếc ba lô đựng sách vở trên lưng - bỗng dưng khựng lại khi thấy sự khác biệt: Nhà được trang trí với tấm biển hồng ghi tên chị gái và anh rể tương lai, trong nhà là không khí rộn ràng của lễ dạm ngõ.

Sau đó là cảnh cậu bé khóc sướt mướt khi đã hiểu ra là chị gái sắp đi lấy chồng. Dù được chị ôm ấp, vỗ về và lau nước mắt nhưng cậu em trai vẫn không thể kìm được những giọt nước mắt, cứ thút thít, mếu máo mão.

Đoạn video nhanh chóng thu hút được hơn 4 triệu lượt xem, sự hồn nhiên của trẻ thơ và tình thân gia đình khiến cư dân mạng tuy bật cười nhưng cũng rất xúc động.

Nhiều bình luận dí dỏm đùa rằng cậu em khóc vì biết từ nay ít được chị chăm sóc và làm hộ việc nhà: "Đang là được chị nuôi nấng, tự nhiên đi học về thấy vào tay ông anh rể, không khóc thét lên mới lạ đấy"; "Chắc thanh niên đang nhẩm tính từ nay ai sẽ là người đi mua trà sữa, ai nấu mì tôm đêm cho ăn đây mà"; "Thế là từ nay đi học về không có cơm sẵn, quần áo không ai giặt hộ, lại còn phải tự giác làm bài tập chứ không ai kèm nữa rồi"...

Dân mạng vừa thương, vừa buồn cười sự hồn nhiên của cậu bé.

Tài khoản mang tên Mỹ Anh còn phong chức "trưởng ban rửa bát" cho cậu em: "Nỗi sợ lớn nhất của mấy đứa em trai là chị đi lấy chồng. Từ nay, chức danh 'trưởng ban rửa bát, tổng quản quét nhà' chính thức chuyển giao lại. Phen này tự lực cánh sinh rồi em ơi, bảo sao không khóc nức nở".

Không ít dân mạng hài hước bình luận rằng họ cảm thấy áp lực thay cho người anh rể tương lai. Quang Tiến viết: "Nhìn cậu em khóc nức nở thế kia là biết ông anh rể sắp gánh quả áp lực tâm lý cực kỳ nặng nề rồi. Người ta đi học có vài tiếng đồng hồ, về nhà thấy mất luôn người chị thân thiết thì hỏi sao không cay cú cho được. Anh rể nhớ sắm dồ chơi bánh kẹo đầy đủ nhé".

Khánh Vũ còn sợ anh rể bị cho "ra rìa" khi về thăm nhà ngoại: "Anh rể mà không biết ý, từ nay trở đi mỗi lần sang chơi không có quà cáp đàng hoàng là xác định bị em trai ngó lơ ngay. Người đâu mà nhằm lúc em trai vắng nhà để rước nàng về dinh vậy, chơi kỳ quá".

Xem clip, nhiều dân mạng chia sẻ kỷ niệm và cảm xúc của mình khi chị đi lấy chồng. Việt Thắng kể lại: "Ngày xưa chị cả đi lấy chồng, tôi mới học lớp 5 cũng khóc như mưa như gió. Ai dè chị cưới xong được 3 hôm, hai vợ chồng dắt nhau về chơi lại mang cho cả rổ bánh kẹo cưới còn thừa. Thế là bản thân lại thấy không sao cả".

Còn An Yên chia sẻ chuyện cậu em trai xúc động ra sao khi cô kết hôn : "Ngày tôi lên xe hoa, nó đứng nép sau cánh cửa khóc sụt sùi, mắt đỏ hoe nhìn thương không chịu được, làm mình cũng rơm rớm nước mắt theo. Đúng là hồi bé hay chành chọe nhau chứ xa cái thì buồn không chịu được".