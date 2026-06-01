Phát triển UAV song hành với bảo đảm an ninh vùng trời

"Chính sách thúc đẩy phát triển cũng như quản lý hoạt động của UAV tại Việt Nam hiện nay được thiết kế theo hướng song hành hai mục tiêu", ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Bộ KH&CN) trả lời câu hỏi của PV Báo điện tử VTC News tại họp báo thường kỳ tháng 5/2026 của Bộ KH&CN sáng 1/6.

"Một mặt thúc đẩy phát triển UAV như một sản phẩm công nghệ chiến lược, mặt khác quản lý chặt chẽ hoạt động bay nhằm bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội", ông Minh cho hay.

Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ (Bộ KH&CN), phát biểu tại họp báo sáng 1/6.

Theo Phó Vụ trưởng Lưu Quang Minh, thiết bị bay không người lái (UAV) đã được đưa vào danh mục công nghệ chiến lược của Việt Nam, với tiềm năng ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội.

UAV không chỉ phục vụ quốc phòng, an ninh mà còn có thể được triển khai trong nông nghiệp, giao thông, logistics, bảo vệ môi trường, cứu hộ cứu nạn, đô thị thông minh và đặc biệt là phát triển kinh tế tầm thấp.

Đại diện Bộ Khoa học và Công nghệ nhắc lại Quyết định 21 của Thủ tướng Chính phủ đã đưa UAV vào danh mục sản phẩm công nghệ chiến lược. Tiếp đó, Quyết định 808 giao nhiệm vụ phát triển thiết bị, phương tiện bay không người lái cùng hệ thống giám sát, phát hiện và chế áp UAV.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng cũng được giao nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý thiết bị bay không người lái cấp quốc gia, phục vụ quản lý vùng trời và phát triển kinh tế tầm thấp.

Về năng lực sản xuất trong nước, ông Lưu Quang Minh cho biết Việt Nam đã hình thành một số doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ sở đào tạo có khả năng làm chủ nhiều công nghệ quan trọng như thiết kế, tích hợp hệ thống, điều khiển bay, trí tuệ nhân tạo tại biên, truyền thông bảo mật, vật liệu và phần mềm điều khiển.

Sản phẩm UAV do doanh nghiệp Việt Nam phát triển.

Theo báo cáo từ các doanh nghiệp, tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất UAV tại Việt Nam hiện đạt trung bình khoảng 70%. Một số sản phẩm đã được xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu kỹ thuật cao như Mỹ và châu Âu.

Ở góc độ quản lý, Việt Nam hiện đã xây dựng hành lang pháp lý tương đối hoàn chỉnh đối với phương tiện bay không người lái và các phương tiện bay khác. Các quy định hiện hành bao gồm yêu cầu về đăng ký, cấp phép, khai thác và bảo đảm an toàn bay.

"Đây là cơ sở quan trọng để quản lý chặt chẽ vùng trời, đồng thời bảo đảm quốc phòng, an ninh, an toàn hàng không và trật tự xã hội", ông Minh nhận định.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan để xử lý hài hòa hai yêu cầu là bảo đảm an toàn, an ninh vùng trời và tạo không gian phát triển cho công nghệ UAV, các dịch vụ UAV cũng như kinh tế tầm thấp.

"Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm làm chủ công nghệ lõi, xây dựng tiêu chuẩn, hình thành khu thử nghiệm, cơ chế đặt hàng phát triển hệ thống và thúc đẩy ứng dụng UAV trong nông nghiệp, hạ tầng, cứu hộ cứu nạn, đô thị thông minh, logistics và quản lý môi trường", ông Minh cho biết.

Phó Vụ trưởng nhấn mạnh mục tiêu lâu dài là đưa UAV vượt ra ngoài vai trò của một sản phẩm công nghệ đơn lẻ để trở thành nền tảng mở ra một không gian tăng trưởng mới cho nền kinh tế Việt Nam.