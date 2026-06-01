Chính sách đột phá thu hút nhà khoa học: Lương không giới hạn, thưởng gấp 6 lần

Các nhà khoa học tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ có thể được ký hợp đồng với mức lương không giới hạn trần, đồng thời được thưởng tới 6 lần tiền lương theo hợp đồng tùy từng trường hợp.

Thông tin được bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), chia sẻ tại họp báo thường kỳ của Bộ vào sáng 1/6, khi trao đổi về các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bà Vũ Thị Là, Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ, Bộ KH&CN, chia sẻ tại họp báo ngày 1/6.

Theo Phó Vụ trưởng Vũ Thị Là, thời gian qua Bộ KH&CN đã rà soát toàn diện các cơ chế, chính sách liên quan đến thu hút nhân tài và nguồn nhân lực chất lượng cao để báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Hiện nay, hệ thống pháp luật liên quan gồm 10 luật, 12 nghị định và 6 quyết định của Thủ tướng Chính phủ, tạo hành lang pháp lý tương đối đầy đủ cho việc thu hút, trọng dụng đội ngũ nhà khoa học, chuyên gia và nhân lực chất lượng cao.

Đáng chú ý, nhiều chính sách mới được ban hành trong năm 2025 đã tháo gỡ những điểm nghẽn về nhân lực khoa học công nghệ.

Trong đó có Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Nghị định 179 về thu hút, trọng dụng nhân tài; Nghị định 263 hướng dẫn thi hành luật và Nghị định 249 về thu hút chuyên gia nước ngoài cũng như người Việt Nam ở nước ngoài.

Bà Là cho biết các chính sách về tiền lương, tiền thưởng và đãi ngộ dành cho đội ngũ khoa học công nghệ đã có nhiều điểm đột phá.

Cụ thể, các nhà khoa học thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ được ký hợp đồng với mức lương không giới hạn trần.

Đối với trường hợp tuyển dụng vào khu vực công, sinh viên xuất sắc và nhà khoa học trẻ được hưởng phụ cấp tăng thêm 150%, trong khi các chuyên gia được hưởng phụ cấp tăng thêm 300% so với mặt bằng chung.

Bên cạnh đó, các nhân tài hoặc tổng công trình sư tham gia các nhiệm vụ trọng điểm có thể nhận mức thưởng từ 4 đến 6 lần tiền lương theo hợp đồng.

"Đây là quy định vượt trội, chưa từng có tiền lệ", bà Là nhận định.

Ngoài thu nhập, các nhà khoa học còn được bảo đảm quyền tự chủ học thuật khi thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, được chủ động sử dụng các phòng thí nghiệm do Nhà nước đầu tư và tham gia các nhóm nghiên cứu mạnh.

Một điểm mới khác là các nhà khoa học trẻ được cử đi đào tạo dài hạn ở nước ngoài vẫn được hưởng nguyên lương, thay vì chỉ nhận 40% như trước đây.

Các chính sách hỗ trợ khác cũng được mở rộng theo hướng toàn diện hơn, bao gồm hỗ trợ nhà ở, chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng cho bản thân nhà khoa học cũng như gia đình.

Phó Vụ trưởng Tổ chức cán bộ cho biết Bộ KH&CN kỳ vọng các nhà khoa học trẻ sẽ mạnh dạn tham gia giải quyết những bài toán lớn của đất nước thông qua việc chủ trì các nhiệm vụ khoa học công nghệ.

Bộ trưởng KH&CN Vũ Hải Quân trước đó cũng khẳng định sẽ triển khai các chương trình riêng dành cho nghiên cứu sinh, sinh viên tài năng và nhà khoa học trẻ nhằm tạo điều kiện tiếp cận nguồn lực nghiên cứu và phát triển sự nghiệp. Chương trình dự kiến được ban hành vào tháng 9/2026.

Bổ sung thêm tại họp báo, Thứ trưởng KH&CN Bùi Hoàng Phương cho rằng thách thức hiện nay không nằm ở việc thiếu chính sách mà là khâu triển khai trong thực tế.

"Chúng ta đã có hệ thống chính sách tương đối đầy đủ. Vấn đề là các bộ, ngành, địa phương, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp có mạnh dạn áp dụng hay không. Ví dụ như cơ chế trả lương ở mức rất cao cho nhà khoa học, các đơn vị có dám thực hiện hay không", ông nói.

Thứ trưởng Bùi Hoàng Phương khẳng định Bộ KH&CN sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp để tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện, đồng thời kiến nghị sửa đổi những quy định chưa phù hợp nhằm đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống.